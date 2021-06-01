Trumbull, Mahoning and Columbiana County All-Stars announced, but football game canceled again

YOUNGSTOWN, Ohio (WKBN) – The 2021 Jack Arvin All-Star football game will not be played again this season, according to the Mahoning Valley Coaches Association.
The MVCA cites COVID-19 restrictions for the cancellation but did announce the all-stars from each team.
“Our goal is to continue to promote all programs in the Valley in a positive way,” said the MVCA in a release on Tuesday. “As well as, promote the players that represent our programs.”
Here are the rosters for both Mahoning, Columbiana and Trumbull County:
MAHONING COUNTY ROSTER
NATE LESKOVAC – AUSTINTOWN FITCH
TODD SIMONS – AUSTINTOWN FITCH
ANTHONY MICCO – BOARDMAN
JAKE POWELL – BOARDMAN
MARCO STILLIANA – BOARDMAN
JAMES SHAFFER – CAMPBELL
CHRISTIAN STORES – CAMPBELL
BRANDON TIMLIN – CAMPBELL
ETHAN FLETCHER – CANFIELD
CHRIS SAMMARONE – CANFIELD
MICHAEL MINENOK – CANFIELD
MICHAEL PASTELLA – CARDINAL MOONEY
AJ PECCHIA – CARDINAL MOONEY
WILL SKRETTA – CARDINAL MOONEY
XATHON CROSS – COLUMBIANA
BRADY DIXON – COLUMBIANA
JACOB KAMPERMAN – COLUMBIANA
WILLIAM HARDENBROOK – CRESTVIEW
ETHAN POWELL – CRESTVIEW
BRANDON YANSSENS -CRESTVIEW
SEAN LENGYEL – JACKSON MILTON
FRANK PROZY – JACKSON MILTON
LOGAN PUGH – JACKSON MILTON
RYAN MCCULLOUGH – LISBON
ABRAM SIMMS – LISBON
TYLER WELSH – LISBON
COLE BUNOFSKY – LOWELLVILLE
JOHN LOSHUK – LOWELLVILLE
FRANCISCO RIVERA-OCASIO – LOWELLVILLE
ANDREW CENTOFANTI – POLAND
DEAN GESSLER – POLAND
PEYTON MRAKOVICH – POLAND
JAX BOOTH – SALEM
LANDON COOPER – SALEM
COOPER GOTTSCHLING – SALEM
COLESON KERTESZ – SPRINGFIELD
MIKE WAGNER – SPRINGFIELD
LUCAS YEMMA – SPRINGFIELD
AIDEN HALL – STRUTHERS
ZACHARY FELLETI – STRUTHERS
KEIMON JONES – STRUTHERS
KEATON BAKER – UNITED
BRUTUS OGILVIE – UNITED
LUKE CAMPBELL – URSULINE
RHYAN PEGUES – URSULINE
DANTE WALKER – URSULINE
NICK CAVOULAS – WESTERN RESERVE
ALEX MAYORGA – WESTERN RESERVE
SETH PHILLIPS – WESTERN RESERVE
MIKE BARNETT – YOUNGSTOWN EAST
SHAWN CAIN – YOUNGSTOWN EAST
ANTHONY WEST – YOUNGSTOWN EAST
MY’TWAN COTTLE – YOUNGSTOWN CHANEY
BRYANT DOUGLAS – YOUNGSTOWN CHANEY
DELSHAWN PETROSKY – YOUNGSTOWN CHANEY
TRUMBULL COUNTY ROSTER
HADEN GIBSON – BROOKFIELD
PATRICK REARDON – BROOKFIELD
MITCH SYDLOWSKI – BROOKFIELD
JACOB PAWCIO – CHAMPION
ZACHARY SCHER – CHAMPION
AUSTIN WILLFORTH – CHAMPION
DREW DELGARBINO – GIRARD
TYLER MADDOX – GIRARD
ERIC BABINCHAK – HOWLAND
BRAYDEN GIBSON – HOWLAND
KEAGAN LANDFRIED – HOWLAND
BRENT BORAWIEC – HUBBARD
ANDREW FRANK – HUBBARD
KOBE KRISUK – HUBBARD
ANTHONY HARRIS – LABRAE
LANDEN KISER – LABRAE
KYLE ROBERTS – LAKEVIEW
BRENDON KILPATRICK – LAKEVIEW
ETHAN SMITH – LAKEVIEW
CARTER COMAN – LIBERTY
JAHMEL WALLACE – LIBERTY
RAY SNYDER – MATHEWS
DOMINIC CARKIDO – MCDONALD
KADEN CROWN – MCDONALD
DOMINIC SCHADL – MCDONALD
RANDALL MILLER – MINERAL RIDGE
SHAKIR PERKINS – MINERAL RIDGE
JALEN ROYAL-EILAN – MINERAL RIDGE
ZACK CICERO – NILES
ALLENI FRYER – NILES
ZACK LEONARD – NILES
LUKE DICKEY – NEWTON FALLS
IAN KING – NEWTON FALLS
COLE MARQUETTE – NEWTON FALLS
JABARI FELTON – WARREN HARDING
EMARION PERKINS – WARREN HARDING
ELIJAH TAYLOR – WARREN HARDING
NICK FORDELEY – WARREN JFK
CAMERON HOLLOBAUGH – WARREN JFK
JESSE LIKENS – WARREN JFK