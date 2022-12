COLUMBUS, Ohio (WKBN) – Three local players were named First-Team All-Ohio in Division VI on Monday.

United Local wide receiver Grant Knight and quarterback/kicker Luke Courtney made the short list, along with Crestview linebacker Roclen Bettura.

The complete list of Division VI award winners is listed below:

DIVISION VI – FIRST TEAM

Quarterback

Jacob Hershberger, Harrod Allen East

Blake Foos, Attica Seneca East

Nate Nemeth, Berne Union

Matthew Bland, Mount Gilead

Braden Keating, New Madison Tri-Village

Jack Talkington, Canton Central Catholic

Running Back

Marco Cirigliano, Columbia Station Columbia

Adison Reymer, Ashland Crestview

Chase Hall, Coal Grove

Owen Brown, Beverly Fort Frye

Drew Lause, Maria Stein Marion Local

Cody Coontz, Rootstown

Wide Receiver / Tight End

Landon Johnson, Hamler Patrick Henry

Trevor Vogt, North Robinson Colonel Crawford

Ray Ray Pettigrew, Bellaire

Brenden Portman, Sarahsville Shenandoah

Grant Knight, United

Offensive Lineman

George Prusock, Kirtland

Mason Ringler, Ashland Crestview

Mason Rose, Maria Stein Marion Local

Anthony Fatica, Columbia Station Columbia

Joe Pekar, Kirtland

Quentin Lehman, Dalton

Tony Karp, Rootstown

Trevor Davis, Mogadore

Kicker

Luke Courtney, United

Defensive Lineman

Daven Patel, Kirtland

Owen Barker, Ashland Crestview

Jake Topp, Maria Stein Marion Local

Caleb Riggs, Beverly Fort Frye

Judah Reid, Mount Gilead

Jared Lyons, Versailles

Seth Cook, New Madison Tri-Village

Mason Williams, Mogadore

Linebacker

Philip LaVerde, Kirtland

Darren Meier, Maria Stein Marion Local

Tadd Koch, Columbus Grove

Landen Kemerley, Carey

Leighton Loge, Nelsonville-York

Zaiden Huck, Beverly Fort Frye

Brayden Koeller, Twin Valley South

Roclen Bettura, Crestview

Defensive Back

Tommy Gogolin, Kirtland

Tate Hess, Maria Stein Marion Local

Braxton Brown, Beverly Fort Frye

Caden Cunningham, Ashland Crestview

Will Sayle, Kirtland

Tyler Mrakuzic, Sullivan Black River

Punter

Emilio Duran, Toledo Ottawa Hills.

DIVISION VI – SECOND TEAM

Quarterback

Donovan Pawlowski, Brookfield

Makhi Williams, Nelsonville-York

Cavan Cooper, Paint Valley

Braxton Barnett, Sarahsville Shenandoah

JJ Miller, Williamsburg

Ethan Siders, West Salem Northwestern

Running Back

Josh Soltis, Middlefield Cardinal

Jake Boggs, Castalia Margaretta

Bunk Millender, Newcomerstown

Ethan Albert, Worthington Christian

Joel Gehret, Versailles

Grayson Siders, Dalton

Wide Receiver / Tight End

Gino Blasini, Kirtland

Adam Knack, Kirtland

Beau Wolf, Zoarville Tuscarawas Valley

Gibby Wilson, Worthington Christian

Alex Ervin, Williamsburg

Michael Osborne, Versailles

Carson Free, Paint Valley

Offensive Lineman

Nick Novak, Cuyahoga Heights

Dylan Gibson, Castalia Margaretta

Parker Ketterman, Colonel Crawford

Brennan Davis, Harrod Allen East

Braylon Kinder, Bellaire

Dillan Plush, New Madison Tri-Village

Lucas Stammen, Versailles

Kicker

Graham Sorg, Cincinnati Country Day

Defensive Lineman

Max Soltis, Middlefield Cardinal

Gavin Tollett, Columbia Station Columbia

Joel Rataiczak, Sarahsville Shenandoah

Ian Gecse, Grandview

Austin Sellers, Dayton Christian

Linebacker

Ethan Hostetler, West Jefferson

Vince Berardi, Columbia Station Columbia

AJ Schafer, Columbus Grove

Jacob Rayburn, Arcanum

Austin Rismiller, New Madison Tri-Village

Grant Johnson, Dalton

Alex Anderson, Canton Central Catholic

Defensive Back

Jacob Sanders, Columbia Station Columbia

Sam McCaffery, Toledo Ottawa Hills

Ryan Coyle, Cincinnati Country Day

Jamison Watts, New Paris National Trail

Justin Finkbine, New Madison Tri-Village

Punter

Aiden Eifert, Maria Stein Marion Local

Eric Groesser, Sullivan Black River

DIVISION VI – THIRD TEAM

Quarterback

Evan Kreais, Bascom Hopewell-Loudon

Hayden Kuhn, Ashland Crestview

Nathan Boiarski, Orwell Grand Valley

Dylan Morton, Beaver Eastern

Jared Witherow, Malvern

Hobie Raikes, Worthington Christian

Preston Sellers, Dayton Christian

Running Back

Rocco Alfieri, Kirtland

Breckin Dugan, Elgin

Awesom Mitchell, North Lewisburg Triad

Kendall Luckett, Deer Park

Reed Wehr, New Madison Tri-Village

Ian Erb, Mineral Ridge

Wide Receiver / Tight End

LeJon Woods, Garfield Heights Trinity

Robert Rogers, Orwell Grand Valley

Hunter Yates, Sarahsville Shenandoah

Mason Book, West Jefferson

Tanner Printz, New Madison Tri-Village

Isaiah Jones, Brookfield

Jontrell Mixon, Valley Christian

Offensive Lineman

Matthew Kahley, Kirtland

Brock Bushong, Carey

Elias Bazell, Coal Grove

Andrew Medinger, Rock Hill

Spencer Ebersbach, Newcomerstown

Hayden Krinn, Mount Gilead

Caleb Coolman, Dayton Christian

Wyatt Jones, Newton Falls

Kicker

Frank Washburn, Columbia Station Columbia

Defensive Lineman

Will Bates, Kirtland

Angelo Rocco, Cuyahoga Heights

Luke Zody, Worthington Christian

Charles Naylor, Northmor

Rory Corrigan, Independence

JT Patrick, Castalia Margaretta

George Hulsey, Martins Ferry

Brayden Roth, Bellaire

James Ashton, Berne Union

Jack Rickert, Grandview

Shepard Snell, Cincinnati Country Day

Nathan Rohrman, Mineral Ridge

Defensive Back

Josh Nocella, Wellington

AJ Landon, Fairbanks

Hunter Fulk, Northmor

Kaden Rosebrook, Hamler Patrick Henry

Blake Berrier, Bascom Hopewell-Loudon

Punter

Clay Greuey, Beverly Fort Frye.

DIVISION VI – HONORABLE MENTION

Quarterback

Ryan Croston, Andover Pymatuning Valley

Jake Heatherington, Bellaire

Clayton Miller, Beverly Fort Frye

AJ Bower, Northmor

Braydan Taylor, Grove City Christian

Lance Rickle, Carey

Kamryn Lohr, Colonel Crawford

Zeke Cameron, Mogadore

Triston Valley, Mineral Ridge

Running Back

Trenton Barraza, Columbus Grove

Quinton Puckett, Huntington

Nathan Dreitzler, Frankfort Adena

Braylon Robertson, Paint Valley

Hudson Stalder, Nelsonville-York

Tev’n Williams, Martins Ferry

Austin Powell, Beverly Fort Frye

Garrett George, Mount Gilead

Gabe McGill, West Liberty-Salem

Cais Kingsley, West Alexandria Twin Valley South

Jack Hoel, Harrod Allen East

JeSean Lindsey, Valley Christian

Kordell French, Rock Hill

Wide Receiver / Tight End

Riley Dunbar, Metamora Evergreen

Chris Buchanan, Collins Western Reserve

Teagan Werner, Beaver Eastern

Max Frank, Glouster Trimble

Dustin Lunsford, Coal Grove

Evan Fisher, Oak Hill

Dylan Phillips, Malvern

Carson Steinmetz, East Knox

Titus Gehret, Versailles

Craig Reed, West Salem Northwestern

Zach Frankford, Loudonville

Offensive Lineman

Kalen Skidmore, Bucyrus Wynford

Jared Trenner, Sarahsville Shenandoah

Kaleb Bailey, Beverly Fort Frye

Frank McClelland, Malvern

Lucas Littell, Bellaire

Colin McAvoy, Cardington

Christian Miller, Fairbanks

Tyler Richmond, Grove City Christian

Sean Roberts, New Paris National Trail

Paul Day, West Alexandria Twin Valley South

Wylie Harbour, West Liberty-Salem

Michael Warner, North Lewisburg Triad

Blake Weyant, New Madison Tri-Village

Matt Allomong, Carey

Dallas McCracken, United

Evan Riffle, Ravenna Southeast

Connor Heater, Brookfield

Tyler Shellenbarger, Mogadore

T.J. Perkins, Canton Central Catholic

Kicker

Braylen Kennedy, Harrod Allen East

Braxton Morton, North Robinson Colonel Crawford

Ryan Runyon, Malvern

Devin Holloway, Ashland Crestview

Defensive Lineman

Nathan Brodman, Carey

Aiden Behrman, Hamler Patrick Henry

Dillon Bryan, Columbus Grove

Will Nutter, Bascom Hopewell-Loudon

Brett Klaiber, Coal Grove

Dalton Black, Huntington

K.J. Reinsmith, Beaver Eastern

Maleek Williams, Nelsonville-York

Cole Wright, Glouster Trimble

Carter McConnell, Newcomerstown

Kyle Bossert, Malvern

Alex Reese, Martins Ferry

Graham Baker, Beverly Fort Frye

Wyatt Adams, Berne Union

Jacob Neighbarger, East Knox

Gage McQueen, West Alexandria Twin Valley South

Gage Summit, Carey

Drew Nero, Rootstown

Austin Wise, Atwater Waterloo

Micah Simpson, Loudonville

Colin Jones, Dalton

Linebacker

Anthony Starr, Brooklyn

Nathan Patfield, Wellington

Kade Wireman, Harrod Allen East

Shawn Bailey, Ashland Crestview

Gabe Thew, North Robinson Colonel Crawford

Drew Seitz, Maria Stein Marion Local

Jagger Endicott, Bascom Hopewell-Loudon

Skyler Kidd, Rock Hill

Gavin Richards, Nelsonville-York

Lakota Davis, Lucasville Valley

Charlie Parry, Old Washington Buckeye Trail

Manny Walker, Malvern

Jacob Feldner, Sarahsville Shenandoah

Cayden Carroll, Grove City Christian

Josh Wilcoxon, West Liberty-Salem

Blake Hopkins, Sullivan Black River

AJ Bartolin, Brookfield

Kaiden Kirila, Brookfield

Mason Miller, Mineral Ridge

Defensive Back

Shep Halker, Columbus Grove

Nathan Buschur, Maria Stein Marion Local

Gavin Gipson, Coal Grove

Landen Inman, Nelsonville-York

Colt Buckle, Lucasville Valley

Weston Miley, Sarahsville Shenandoah

Baron Lucey, Martins Ferry

Terrin Frazier, Bellaire

Brandon Anderson, Deer Park

Ben Browning, New Paris National Trail

Cole Bishop, West Alexandria Twin Valley South

Justin Oliver, Dayton Christian

Devin Graham, Mogadore

Nolan Hartsel, West Salem Northwestern

Ethan Stutz, Dalton

Brett Carsone, Brookfield

Owen McDevitt, Jackson-Milton

Dan Boron, Canton Central Catholic

Punter

Devon Dzik, Cuyahoga Heights

Drew DeWitt, New Paris National Trail

Eric Allison, West Alexandria Twin Valley South

Jackson Gregory, Van Buren

Luke DeAngelis, Rootstown

Offensive Players of the Year

Chase Hall, Coal Grove / Marco Cirigliano, Columbia Station Columbia

Defensive Players of the Year

Darren Meier, Maria Stein Marion Local / Philip LaVerde, Kirtland

Coaches of the Year

Jason Ward, Columbia Station Columbia / Mike Reid, Mount Gilead