COLUMBUS, Ohio (WKBN) – Three local high school football players earned First Team All-State honors in Division III this season, according to the Ohio High School Athletic Association.

Canfield linebacker Danny Inglis, along with Ursuline running back Christian Lynch and defensive lineman Ty’Req Donlow all made the shortlist.

Donlow was also named the Division III Co-Defensive Player of the Year.

In Division II, Austintown Fitch placed three players on the Third Team All-State list including, wide receiver Dan Evans III, linebacker Rocco DiFlorio and defensive back Davion Pritchard.

The complete list of Division II and III All-State award winners is below:

DIVISION II – FIRST TEAM

Quarterback:

Grant Kinnee, Whitehouse Anthony Wayne, 6-4, 195, jr

Nolan Good, Avon, 6-2, 200, jr

Mikey Maloney, Painesville Riverside, 6-0, 195, sr

DaOne Owens, Massillon Washington, 6-1, 200, sr

Luke Dunn, Cincinnati Withrow, 5-10, 170, sr

Running Back:

Isaac Sexton, Sylvania Southview, 5-10, 190, sr

Nate Severs, Sunbury Big Walnut, 5-10, 193, sr

Nasir Phillips, Westerville South, 5-8, 185, sr

Jakorion Caffey, Avon, 5-10, 200, sr

Nate Baker, Uniontown Lake, 5-11, 175, sr

Brodey Berg, Cincinnati Anderson, 6-1, 205, sr

Wide Receiver/Tight End:

Brady McKnight, Painesville Riverside, 5-10, 185, sr

Chris Henry, Jr., Cincinnati Withrow, 6-4, 190, jr

Tra’mar Harris, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 190, sr

Nate Lyman, Kings Mills Kings, 6-2, 185, jr

Jack Sammarco, Cincinnati Anderson, 6-5, 235, sr

Offensive Line:

Dillon Robinson, Whitehouse Anthony Wayne, 6-3, 270, sr

Kaden Mayle, Fremont Ross, 6-6, 315, jr

Luke Hamilton, Avon, 6-6, 299, sr

Maxwell Riley, Avon Lake 6-5, 263, so

Matt Muir, Avon, 6-2, 255, sr

William Satterwhite, Akron Hoban, 6-3, 302, sr

Tommy Ricard, Hudson, 6-4, 280, sr

Carson Noonan, Medina Highland, 6-3, 255, jr

Jake Wheelock, Riverside Stebbins, 6-4, 275, sr

Kicker:

Austin DeShazo, North Ridgeville, 6-1, 205, jr.

Defensive Line:

Nico Traczyk, Mayfield, 6-4, 300, sr

Antonio Bottiggi, Painesville Riverside, 6-4, 245, sr

Jordan Pritchard-Sewell, Akron Hoban, 6-1, 280, sr

Michael Schaal, Uniontown Green, 6-1, 235, jr

Michael Wright Jr., Massillon Washington, 5-10, 280, jr

Devon Strobel, Troy, 6-2, 225, sr

Delan Massey-Wright, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 275, jr.

Linebacker:

Harlee Hanna, Canal Winchester, 6-1, 225, sr

Max Shulaw, Columbus St. Francis DeSales, 6-1, 220, sr

Sam Salminen, Painesville Riverside, 5-10, 195, sr

Joe Barch, Mayfield Village Mayfield, 5-9, 185, sr

Dorian Pringle, Massillon Washington, 6-0, 215, sr

Eli Lee, Akron Hoban, 6-2, 220, jr

Justin Hill, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 220, jr

Dajuan Sales, Clayton Northmont, 5-11, 185, sr

DeYor Brumfield, Cincinnati La Salle, 6-0, 207, sr.

Defensive Back:

Carter Schaller, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 175, sr

Braylon Beckwith, Canal Winchester, 6-1, 185, sr

Garrett Stover, Sunbury Big Walnut, 6-1, 210, sr

Trey McNutt, Shaker Heights, 6-0, 185, jr

Carson Canning, Avon, 5-11, 180, sr

Elbert Hill IV, Akron Hoban, 5-11, 165, so

John Keough, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-1, 190, sr

Terhyon Nichols, Cincinnati Withrow, 6-0, 185, sr

T.J. Nelson, Cincinnati Anderson, 6-2, 220, sr

Donmiel Rogers, Cincinnati Winton Woods, 5-9, 170, jr.

Punter:

Ryan Burns, Akron Hoban, 6-1, 155, sr.

DIVISION II – SECOND TEAM

Quarterback:

Justice Burnam, Cincinnati Anderson, 6-1,185, jr

Deuce Cortner, Clayton Northmont, 6-0, 170, sr

Joey Pollock, Twinsburg, 6-0, 200, jr

Running Back:

David “Amir” Brown, Columbus Northland, 5-8, 170, sr

Cornell Beard, Shaker Heights, 5-9, 195, jr

Charlie Steinmetz, North Ridgeville, 6-1, 190, jr

Jahari Ward, Troy, 6-0, 215, sr

Wide Receiver/Tight End:

Zaveon Garner, Lima Senior, 6-3, 180, sr

Kyle Keener, Brecksville-Broadview Heights, 6-3, 185, sr

Matt Maxey, Avon, 5-9, 165, jr

Eli Solak, Amherst Steele, 6-4, 220, jr

Zach Baglia, Uniontown Green, 6-1, 180, sr

Offensive Line:

Isaiah Walter, Painesville Riverside, 6-0, 295, sr

J.D. Radway, North Ridgeville, 6-4, 320, jr

Nolan Davenport, Massillon Washington, 6-6, 260, jr

Gabe Funk, Xenia, 6-6, 295, sr

Kage Payne, Kings Mills Kings, 6-3, 280, jr

Joe Banks, Harrison, 6-1, 240, sr

Abrem Igwebuike, Columbus St. Charles, 6-0, 235, sr

David Sipke, Canal Winchester, 6-4, 305, sr

Kicker:

Connell Rafferty, Macedonia Nordonia, 5-11, 165, sr

Ryan Elliott, Sunbury Big Walnut, 5-10, 183, sr

Defensive Line:

Mike Williams, Marion Harding, 5-11, 240, sr

Robin Briggs, Columbus Independence, 5-9, 250, sr

Dominic Kirks, Painesville Riverside, 6-5, 254, sr

Chase Bond, Massillon Washington, 6-4, 245, sr

Devin Bell, Akron Hoban, 6-1, 235, sr

David Hawersaat, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-3, 225, sr

Cedric Works, Clayton Northmont, 6-5, 230, jr

Linebacker:

Henry Robie, Toledo St. John’s, 6-2, 210, sr

Jake Lopinto, Pataskala Licking Heights, 6-1, 200, jr

Ethan Schwallbauch, Ashville Teays Valley, 5-11, 200, jr

Evan Rizzo, Brecksville-Broadview Heights, 5-10, 180, jr

Derek Neckar, Olmsted Falls, 6-0, 205, sr

Charlie Christopher, Uniontown Lake, 6-1, 220, jr

Brock Sherman, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 5-11, 210, sr

Rickey Williams, Akron Hoban, 6-2, 235, sr

Brendan Hermensky, Macedonia Nordonia, 6-2, 220, sr

Defensive Back:

Malik Kamara, Grove City Central Crossing, 6-1, 195, sr

Matt Ciryak, Medina Highland, 6-4, 195, sr

Antonio Martin, Uniontown Green, 6-0, 185, jr

Jayterrion (J.T.) Smith, Fairborn, 6-2, 190, sr

Zae Jennings, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 200, sr

Logan Ullery, Troy, 5-11, 190, sr

Punter:

Owen Graff, Whitehouse Anthony Wayne, 6-4, 190, jr

DIVISION II – THIRD TEAM

Quarterback:

Keller Moten, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 5-11, 185, jr

Drew Samsal, Pataskala Watkins Memorial, 6-0, 165, so

Ja’Niaus Hall, Lima Senior, 5-9, 150, so

Running Back:

JD Moncrief, Fremont Ross, 5-4, 145, sr

Luke Reed, Cleveland Benedictine, 5-10, 180, sr

Matthew Porcelli, Westlake, 5-10, 190, sr

Colton Endicott, Loveland, 5-11, 185, sr

Wide Receiver/Tight End:

Zach Braucher, North Canton Hoover, 6-0, 165, jr

Dan Evans, Austintown Fitch, 5-9, 165, sr

Dalin Wilkins, Clayton Northmont, 6-3, 205, sr

RayVonn Harris, Riverside Stebbins, 5-10, 170, sr

Harrison Payne, Ashville Teays Valley, 5-10, 170, sr

Offensive Line:

Andy Voisinet, Olmsted Falls, 6-5, 265, sr

Clay Broadhurst, Avon Lake, 6-1, 240, sr

Anthony Miller, Uniontown Lake, 6-5, 285, sr

Kodey Kish, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-2, 230, jr

Brady Wagers, Trenton Edgewood, 6-2, 245, sr

Parker Nichols, Troy, 6-3, 265, sr

Bry’neil Jones, Columbus Northland, 5-11, 290, sr

Kicker:

Brady Stidham, Loveland, 5-10, 150, so

Defensive Line:

Cadence Carswell, Whitehouse Anthony Wayne, 5-10, 240, sr

Jack Schultz, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 205, sr

David Zambounis, Brecksville-Broadview Heights, 5-7, 160, sr

Ryan Zywiec, Medina Highland, 6-3, 245, jr

Asher Wilson, Macedonia Nordonia, 6-4, 245, sr

Kelyn Dallio, Harrison, 6-2, 240, sr

Braydon Young, Canal Winchester, 5-10, 205, sr

Linebacker:

Luke Gibbs, Oregon Clay, 6-1, 220, sr

Rocco Paschal, Pataskala Watkins Memorial, 5-9, 210, so

Carson Madis, North Ridgeville, 6-0, 185, jr

Cody Fair, Massillon Washington, 6-2, 220, sr

Rocco DiFlorio, Austintown Fitch, 6-0, 210, jr

Brady O’Connor, Cincinnati La Salle, 6-2, 222, jr

Colton Weisbrod, Kings Mills Kings, 6-2, 170, sr

Kaden Zimmer, Troy, 6-0, 210, sr

Defensive Back:

Emite Lamb, Sylvania Southview, 5-9, 160, sr

Connor Rowlinson, Avon, 6-2, 200, sr

Derek McCrum, Avon Lake, 6-2, 180, sr

Israel Petite, Macedonia Nordonia, 5-10, 165, sr

Tysen Campbell, Akron Hoban, 5-11, 175, sr

Davion Pritchard, Austintown Fitch, 6-1, 175, sr

Punter:

Jacob Rudowski, Kings Mills Kings, 6-1, 170, so

Mike Woodyard, Columbus Mifflin, 5-10, 180, sr

DIVISION II – HONORABLE MENTION

Quarterback:

Mason Heintschel, Oregon Clay, 6-2, 200, jr

Marquis Lucas, Columbus Walnut Ridge, 6-2, 218, so

Deshawn Vaughn, Austintown Fitch, 5-11, 185, sr

Dominic Wilson, Barberton, 5-11, 195, sr

Running Back:

Jason Mackey, Painesville Riverside, 5-11, 175, sr

Cody Miller, North Royalton, 5-10, 185, sr

Braden Gardner, Whitehouse Anthony Wayne, 6-2, 185, jr

Jonny Askew, Mount Vernon, 5-10, 200, sr

Gerald Banks, Pataskala Watkins Memorial, 5-8, 180, jr

Nequan Harris, Columbus Independence, 5-9, 165, so

Ja’Meir Gamble, Massillon Washington, 5-10, 180, jr

Donald Johnson, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-10, 175, jr

Wide Receiver/Tight End:

Troy Hazuda, Oregon Clay, 6-0, 185, jr

Jackson Turner, Toledo St. John’s; 5-10, 175, sr

Hudson Byers, Oregon Clay, 6-3, 225, jr

Zion Moffett, Columbus Northland, 5-10, 160, sr

Giovanni Rufus, Columbus Franklin Heights, 5-10, 172, jr

Jaden Dye, Twinsburg, 5-8, 165, sr

Jacques Carter, Massillon Washington, 5-10, 160, jr

Payton Cook, Akron Hoban, 6-1, 180, so

Offensive Line:

Will Luther, Whitehouse Anthony Wayne, 5-10, 255, sr

Josh Adamczyk, Sylvania Southview, 5-10, 240, jr

Kayden Grzymkowski, Toledo St. John’s, 6-1, 285, jr

Tristan Arndt, Dublin Scioto, 6-4, 300, sr

Titus Buoay, Columbus Independence, 6-1, 255, sr

Brady Jones, Massillon Washington, 6-3, 245, sr

Kicker:

Seth VonLehmden, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 170, sr

Tyler Seegert, Twinsburg, 6-1, 155, sr

Defensive Line:

Carson Adamczyk, Sylvania Southview, 6-1, 225, sr

Eli Biddle, Sidney, 6-4, 245, sr

Joseph Lacey, Columbus Whetstone, 6-8, 250, sr

Ty Neubert, Columbus St. Francis DeSales, 6-3, 250, jr.; Nate Cross, Akron Hoban, 6-1, 272, jr

Ryan Lippe, Uniontown Lake, 6-4, 220, jr

Bryce Roach, North Canton Hoover, 6-2, 210, jr

Noah Brock, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-3, 215, sr

Devonte Ellis, Warren Harding, 6-1, 240, sr

Linebacker:

Drew Young, Sylvania Southview, jr

Elijah Simms, Fremont Ross, 6-2, 170, sr

Dylan Shoemaker, Westerville South, 5-10, 175, sr

Jack Brown, Logan, 5-10, 200, sr

Joey Garro, Uniontown Lake, 6-1, 210, sr

AJ Fortunato, Uniontown Green, 6-0, 205, jr

Teagan O’Guinn, Hudson, 6-3, 200, sr

Defensive Back:

Luke Stuewe, Avon Lake, 6-2, 190, jr

Marvon Thompson, Toledo Start, 5-8, 155, so

Parker Sears, Sylvania Southview, 6-1, 165, sr

Caleb Jones, Akron Hoban, 5-9, 184, sr

Casey Myser, Medina Highland, 6-1, 200, so

Josh Just, Uniontown Green, 6-1, 185, sr

Tyler Hackenbracht, Massillon Washington, 6-2, 195, jr

Brayden Foster, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 5-11, 180, sr.

Punter:

Cole Norris, Amherst Steele, 6-1, 185, jr

Jake Daugherty, Warren Harding, 5-10, 155, sr

Ohio Offensive Players of the Year:

Brodey Berg, Cincinnati Anderson

Luke Hamilton, Avon

Ohio Defensive Player of the Year:

Dorian Pringle, Massillon Washington

Jordan Pritchard-Sewell, Akron Hoban

Ohio Coaches of the Year:

Mike Elder, Avon

Nate Moore, Massillon Washington

DIVISION III – FIRST TEAM

Quarterback:

Brayden Roggow, Tiffin Columbian, 6-4, 202, sr

AJ McAninch, Columbus Bishop Watterson, 6-2, 195, sr

Max Lyall, Dresden Tri-Valley, 6-3, 205, jr

Julian Patti, Rocky River, 6-2, 190, sr

Brendan Zurbrugg, Alliance, 6-4, 195, sr

Tavien St. Clair, Bellefontaine, 6-4, 217, jr

Alex Ritzie, Hamilton Badin, 6-2, 180, sr

Running Back:

Marquan Braswell, Toledo Central Catholic, 6-0, 205, sr

Damien Brockington, Tiffin Columbian, 5-10, 174, sr

Nadir Langston, Columbus Hamilton Township, 5-11, 175, sr

Jayden Wallace, Dresden Tri-Valley, 5-10, 180, jr

Sean Patrick, Chagrin Falls Kenston, 5-11, 190, sr

Lamar “Bo” Jackson, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-0, 207, jr

Cade Wolford, Jackson, 5-10, 190, sr

Ziaire Stevens, Akron East, 5-11, 195, jr

Christian Lynch, Ursuline, 5-9, 180, sr

Wide Receiver/Tight End:

Jaylen Watson, Toledo Central Catholic, 6-0, 180, sr

Jovon McBride, Columbus Hamilton Township, 6-1, 160, so

Ryan Ricketti, Rocky River, 5-10, 175, sr

Beau Himmelheber, Alliance Marlington, 5-11, 175, sr

Noah Willig, Norton, 6-2, 170, sr

Isaiah Smith, Mount Orab Western Brown, 6-1, 165, sr

JayJay Etheridge, Cincinnati Mount Healthy, 5-9, 165, sr

Offensive Line:

Marc Nave, Toledo Central Catholic, 6-4, 310, sr

Jaden Ball, Bloom-Carroll, 6-5, 303, sr

Simon Lorenz, Dover, 6-3 280, sr

Sean Doyle, Chagrin Falls Kenston, 6-2, 295, sr

Ben Midea, Medina Buckeye, 6-3, 290, sr

Garrett Dillon Rine, New Philadelphia, 6-4, 260, sr

Jackson Smith, Tipp City Tippecanoe, 6-4, 229, sr

Maden Murlin, Celina, 6-1, 255, sr

Kicker:

Rudy Kessinger, Columbus Bishop Watterson, 6-0, 160, sr

Defensive Line:

Mike Cannings, Toledo Central Catholic, 6-2, 280, sr

Kaden Ware, Wapakoneta, 6-2, 190, sr

Andrew Sims, London, 6-4, 245, sr

Nic Xanders, New Concord John Glenn, 6-2, 230, sr

Ty’Req Donlow, Ursuline, 6-0, 222, sr

Noah Robinson, Tallmadge, 6-3, 200, jr

Malachi Cumberland, Wilmington, 6-3, 242, jr

Linebacker:

Maurice Bradley II, Mansfield Senior, 6-4, 230, jr

Dominic Purcell, Columbus Bishop Watterson, 6-0, 190, sr

Zach Rothrock, New Philadelphia, 6-2, 210, sr

Alexander Ash, Chardon, 5-11, 176, jr

Davon Badley, Painesville Harvey, 6-1, 200, sr

Drew Wiley, Jackson, 5-10, 200, sr

Danny Inglis, Canfield, 6-1, 195, sr

Sam Mitchell, Vandalia Butler, 6-2, 205, sr

Nate Ostendorf, Hamilton Badin, 5-11, 210, sr

Defensive Back:

Zach Jones, London, 6-1, 205, sr

Dante Varrasso, Granville, 6-1, 180, sr

Brodyn Bishop, Bloom-Carroll, 6-2, 178, sr

Leo Colombi, Chardon, 6-3, 214, sr

Carson Cheek, Hamilton Badin, 5-10, 175, sr

Michael Smith lll, Trotwood-Madison; 5-11, 170, sr

Allen Mabson, Vandalia Butler, 6-0, 165, jr

Punter:

Dom Trivisonno, Aurora, 6-0, 180, sr

DIVISION III – SECOND TEAM

Quarterback:

Bodpegn Miller, Ontario, 6-4, 180, jr

Josh Woods, Columbus Hamilton Township, 6-2, 190, sr

Beckett Long, Granville, 6-0, 145, jr

Timothy Carpenter lll, Trotwood-Madison, 6-4, 200, sr

Jahmeir Spain, Cincinnati Mount Healthy, 6-4, 190, jr

Running Back:

Braylon Gabes, Celina, 6-1, 185, sr

Jace Knous, Wapakoneta, 5-11, 210, sr.; JJ Barton, Dover, 6-0, 190, sr

Tyrell Russell, Columbus Beechcroft, 6-0, 165, jr

Dylan Armentrout, Bloom-Carroll, 5-9, 185, sr

Rod Love, Parma Padua Franciscan, 5-9, 180, jr

Austin Barrett, Hillsboro, 5-11, 194, sr

Enzo Catania, Aurora, 6-3, 215, sr

Luke Dobbins, Norton, 6-1, 200, sr

Wide Receiver/Tight End:

Khalil Samuel, Columbus Beechcroft, 5-10, 155, jr

Jamie Wright, Bexley, 6-1, 170, sr

Andrew Baggott, Chardon, 6-5, 270, so

Garrett Guess, Miami Trace, 6-4, 218, sr

DC Ferrell, Ursuline, 5-9, 156, jr

Joshua Carter, Franklin, 6-0, 165, sr

Riley Neer, Bellefontaine, 6-1 175, sr

Offensive Line:

Connor Fulton, London, 6-0, 230, sr

Bryson Harr, Columbus Hamilton Township, 6-5, 250, sr

Logan Bryant, Chardon, 6-0, 255, jr

Max Robarge, Chagrin Falls Kenston, 6-0, 220, sr

Phil Bowser, Ursuline, 6-5, 260, jr

Rocco Courtad, Aurora, 6-1, 275, sr

Drew Vocke, Hamilton Badin, 6-2, 240, sr

Jake Allen, Jackson, 6-3, 280, so

Kicker:

Kyle Beach, Wapakoneta, 5-8, 145, sr

Riley Ferrin, Bellbrook, 5-11, 170, jr

Defensive Line:

Javion Jones-Cunningham, Columbus South, 6-1, 225, so

Austin Leszynski, Chardon, 6-3, 211, sr

Brody Lennon, Gates Mills Gilmour Academy, 6-4, 215, jr

Josh Grambo, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-3, 225, sr

Elijah Carter, Chaney, 6-1, 215, sr

Haiden Manns, Bellefontaine, 6-3, 245, sr

Alex Florea, Bellbrook, 6-0, 315, sr

Linebacker:

Joey Robinson, Defiance, 5-8, 165, jr

Zander Johnson, Sandusky, 6-2, 200, sr

Braxton Rundio, Columbus Bishop Watterson, 6-0, 205, sr

Kyle Kirby, Granville, 6-1, 205, so

Cameron Barnhouse, New Concord John Glenn, 5-11, 180, sr

Jaiden Boltz, New Philadelphia, 6-0, 200 sr

Devin Shaw-Mason, Parma Padua Franciscan, 5-11, 190, jr

Jacob Umina, Bellbrook, 5-11, 190, sr

Cael Liette, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 195, sr

Defensive Back:

Andrew Glaub, New Concord John Glenn, 5-8, 155, jr

Conner Williams, Parma Padua Franciscan, 5-10, 160, jr

Andrew Bruce, Chardon, 5-11, 185, sr

Jai’mier Scott, Cincinnati Mount Healthy, 6-0, 182, jr

Mikey Brown Jr., Wilmington, 5-8, 160, sr

Punter:

Duke Brennan, Hunting Valley University School, 6-4, 165, sr

DIVISION III – THIRD TEAM

Quarterback:

Ethan Thanthanavong, Bloom-Carroll, 6-0, 190, jr

Jackson Frey, Bexley, 6-2, 190, sr

Keaton Fausel, New Philadelphia, 6-0, 175, jr

Jack Ericson, Ursuline, 6-1, 185, sr

Running Back:

Luke Smith, Geneva, 6-1, 180, sr

Shahn Alston, Painesville Harvey, 5-10, 205, so

Amani Powell, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5-6, 155, sr

Nick DiSalvo, Rocky River, 5-9, 185, sr

Scottie Eaton, Canfield, 6-1, 175, sr

Troy McCann, Medina Buckeye, 5-9, 200, jr

Aiden Lowerey, Dayton Chaminade Julienne, 5-8, 165, jr

Nydrell Wright, Dayton Chaminade-Julienne, 5-7, 210, jr

Wide Receiver/Tight End:

Amarr Davis, Mansfield Senior, 6-0, 175, sr

Jake Uhlenhake, Columbus Bishop Watterson, 6-2, 185, jr

Tymir Cardona, Chagrin Falls Kenston, 5-8, 170, jr

Brian Kortovich, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-4, 192, jr

K’Vaughn Davis, Alliance, 6-3, 210, sr

Evan Liette, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 164, sr

Armani Rodgers, Trotwood-Madison, 5-10, 170, so

Offensive Line:

Caden Allman, Defiance, 5-9, 195, sr

Brayden Robinson, Ontario, 6-1, 240, sr

Ahmaan Thomas, Mansfield Senior, 6-4, 290, sr

Braden Ditello, London, 6-0, 220, sr

Jackson Pelzer, Granville, 5-11, 255, jr

Brandon Johnson, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-3, 300, sr

Jason Thrower, Geneva, 5-10, 265, sr

Santino Cocca, Canfield, 6-0, 230, sr

Kicker:

Trey Booker, Ontario, 6-0, 185, sr

Bode McCullough, Dresden Tri-Valley, 6-0, 155, jr

Defensive Line:

Blake Hershey, Clyde, 6-0, 218, sr

Dalton Chilcoat, Celina, 6-2, 250, sr

Symirr Phillips, Mansfield Senior, 6-1, 240, jr

Grason Bias, Ontario, 6-3, 225, sr

Aedan Nicol, Lexington, 6-2, 260, sr

Ra’shaun Hill, Columbus Beechcroft, 6-5, 255, sr

Trent Delventhal, Rocky River, 6-1, 195, sr

Linebacker:

Chase Studer, Ontario, 5-10, 190, sr

Tristan Britch, Bloom-Carroll, 5-11, 195, sr

Ashton Kolenic, Chagrin Falls Kenston, 6-1, 195, sr

Bryce Peet, Geneva, 5-10, 195, so

Joey Kopec, Cuyahoga Valley Christian Academy, 6-2, 195, so

CJ Frasco, Ursuline, 5-11, 185, sr

Antonio Rosser, Akron East, 6-0, 215, sr

Dohnavan Collins, Vandalia Butler 6-1, 220, sr

Raishawn Cotton, Cincinnati Mount Healthy, 5-10, 205, jr

Defensive Back:

Quinton Frankhouse, Ontario, 6-0, 175, sr

Issac Blickensderfer, Dover, 6-4, 185, jr

Dante Landers, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5-10, 160, sr

Josh Mommers, Rocky River, 5-9, 185, jr

Buddy Willig, Norton, 6-1, 170, so

Dylan Crasi, Aurora, 5-11, 160, sr

Austin Flohre, Vandalia Butler, 6-0, 185, sr

Punter:

Quinten Debolt, Mansfield Senior, 5-10, 160, sr

Sean Baumberger, Dover, 6-0, 180, sr

DIVISION III – HONORABLE MENTION

Quarterback:

Brady Sutton, Mount Orab Western Brown, 5-10, 185, jr

Caleb Moyer, Wapakoneta, 6-2, 185, so

Brez Zipfel, Defiance, 6-2, 180, jr

Duke Reese, Mansfield Senior, 6-4, 205, sr

Bodhi Wolford, Jackson, 6-2, 195, so

Trey Robinette, Miami Trace, 6-3, 175, jr

Jack Judkins, Dover, 5-8, 180, so

Running Back:

Jordan Johnson, Gates Mills Hawken, 5-9, 165, jr

Zane Wittekind, Marietta, 5-11, 180, sr

Nolan Johnson, Jackson, 6-2, 205, jr

Asher LeBeau, Miami Trace, 5-11, 170, sr

Alex Pero, Athens, 5-8, 180, jr

Etnie Richardson, New Philadelphia, 5-6, 165, sr

Lincoln Gilcher, New Concord John Glenn, 5-8, 180, jr

Wide Receiver/Tight End:

Matt Hall, Delaware Buckeye Valley, 5-10, 165, sr

Daryl Barnett, Toledo Scott, 6-2, 189, sr

Jack Koerper, Tiffin Columbian, 5-11, 170, sr

Bryce Roggow, Tiffin Columbian, 6-4, 188, sr

Brayden Fogle, Lexington, 6-4, 215, so

Ashton Sensibaugh, Dresden Tri-Valley, 6-0, 170, sr

Keaton Hahn, Dresden Tri-Valley, 6-3, 160, jr

Justice Hughes, Dover, 6-1, 175, so

Offensive Line:

Christian Taylor, Columbus South, 6-2, 254, sr

Nate Kreuz, Columbus Bishop Watterson, 6-3, 260, sr

Ian Rutherford, Granville, 6-3, 270, sr

Charlie Olds, Bellbrook, 6-4, 260, sr

William Robertson, Dayton Chaminade Julienne, 6-1, 240, sr

Sean Wentling, Vandalia Butler, 6-0, 275, sr

Elijah Williams, Toledo Central Catholic, 6-3, 280, sr

Ethan Reynolds, Tiffin Columbian, 6-2, 267, jr

Donte’ Waddington-Jones, Sandusky, 6-3, 280, jr

Matt Sheets, Lexington, 6-6, 250, sr

Ryan Price, Wapakoneta, 6-3, 220, sr

Kendric Bankston, Toledo Central Catholic, 5-11, 260, sr

Tyrell Green, Toledo Central Catholic, 6-5, 325, sr

Gary Reno, Hillsboro, 5-10, 200, sr

Timmy Shores, Lodi Cloverleaf, 6-3, 285, sr

Ameer Yasin, Tallmadge, 6-6, 285, jr

Matt Jones, Dover, 6-3, 210, sr

Hudson Osborn, New Philadelphia, 5-11, 255, sr

Canon Mercer, Zanesville, 6-1, 265, jr

Clay Mathers, New Concord John Glenn, 6-1, 260, jr

Gavin Spiker, Dresden Tri-Valley, 6-4, 260, jr

Kicker:

Treyton McKee, Bloom-Carroll, 5-11, 157, jr

Grady Kucharson, Chagrin Falls Kenston, 5-10, 165, so

Ethan Crabtree, Jackson, 6-2, 180, sr

Brayden Bonnett, Medina Buckeye, 5-11, 156, so

Will Nicolozakes, New Concord John Glenn, 5-9, 145, jr

Defensive Line:

CJ Youell, Columbus Bishop Watterson, 6-1, 190, jr

Jeremiah Nash, Trotwood-Madison, 6-2, 310, fr

Zyon Woods, Dayton Chaminade Julienne, 6-2, 181, sr

Ronald Collins, Toledo Central Catholic, 5-10, 250, sr

Lucas Manderbach, Aurora, 6-3, 225, jr

Keith Kendrick, Akron East, 6-0, 295, sr

Alex Altier, New Concord John Glenn, 6-1, 265, so

Boston Crowell, New Philadelphia, 6-5, 265, jr

Chris Gargasz, Dresden Tri-Valley, 6-2, 230, jr

Linebacker:

Cooper Phillips, Granville, 6-0, 210, jr

Luke Mangini, Gates Mills Hawken, 6-0, 210, sr

Noah Mangold, Dayton Archbishop Carroll, 5-10, 190, sr

Davonte Wright-Ward, Toledo Central Catholic, 6-1, 225, sr

Tucker Ackley, Celina, 5-8, 180, sr

Joey Truesdale, Wapakoneta, 6-0, 220, sr

Brady Wharton, Athens, 5-10, 185, jr

Jacob Ford, Norton, 6-2, 230, sr

Bronson Bendle, New Concord John Glenn, 5-10, 190, sr

Myles Tyson, New Philadelphia, 6-0, 185, so.

Defensive Back:

Elliott Bauer, Columbus Bishop Watterson, 5-11, 175, sr

Grant Jolly, Wapakoneta, 6-0, 165, jr

Marvon Greenlee, Toledo Central Catholic, 5-9, 160, sr

Garret Rodenberger, Defiance, 6-4, 190, sr

Jayden Barnes, Toledo Central Catholic, 6-1, 180, sr

Caleb Gabes, Celina, 6-1, 175, sr

Ricky Levak, Cuyahoga Valley Christian Academy, 5-11, 175, sr

Constantine Detorakis, Tallmadge, 5-8, 155, sr

Terrell Wharton Jr., Akron East, 6-1, 170, so

Junior Smith, Marietta, 6-0, 175, sr.; Daylen Clark, Dover, 5-9, 170, jr

Carson Long, New Philadelphia, 5-10, 170, jr

Punter:

Noah Thomas, Columbus Bishop Watterson, 5-10, 165, sr

Jonathan Custis, Wilmington, 6-1, 170, sr

Close Thanks for signing up! Watch for us in your inbox.

Ohio Offensive Players of the Year:

Brendan Zurbrugg, Alliance

Ziaire Stevens, Akron East

Sean Patrick, Chagrin Falls Kenston

Ohio Defensive Players of the Year:

Dominic Purcell, Columbus Bishop Watterson

Ty’Req Donlow, Ursuline

Ohio Coaches of the Year:

Josh Wells, Rocky River; Mike Gilligan

Madison; Bob Mihalik, Aurora