STEUBENVILLE, Ohio (WKBN) – The Steubenville Big Red travel to Ursuline Thursday night to open the season on WKBN’s Game of the Week against the Fighting Irish. Below is the team’s roster and schedule for the upcoming year.

You can watch the Game of the Week:

Digital over the air at 33.2

Armstrong Cable Channel 13 and 108

Comcast Cable Channel 3

Direct TV Channel 15

MyYTV – Spectrum Channel 997 or 1008

2023 Steubenville Big Red Football Roster

Head Coach: Reno Saccoccia, 41st season (413-83)

Name – Position (Sr.)

4, Aydan Manning – QB/DB (Sr.)

5, Brody Saccoccia – WR/DB (Jr.)

6, Isaac Hill – WR/DE (Sr.)

8, Lee Anthony Sewell – WR/LB (Sr.)

9, Sabron Felton – WR/LB (Sr.)

10, Kyleigh Hopkins – FB/LB (Jr.)

11, Jalen Minniefield – RB/LB (Jr.)

12, Keith Lewis – WR/DB (Sr.)

13, Lawson Lewis – WR/DB (Sr.)

14, Je’Mier Faulks – RB/DB (Jr.)

15, Lucas McAllister – QB/DB (Jr.)

16, Trevor Wiggins – QB/DB (So.)

17, Jace Kernahan – TE/DE (Sr.)

18, Maddox Gulan, WR/DB (Jr.)

19, Carlo Schiappa – WR/DB (Sr.)

20, Zotique Douglas – RB/LB (Jr.)

21, Kellen Lester – TE/LB (Sr.)

22, Ca’Juan Bryant – RB/LB (So.)

23, Jak’hi Muntz – RB/LB (So.)

24, Savier Faulks – RB/LB (Sr.)

25, Elijah Mullins – RB/LB (Sr.)

26, Julius Mullins – RB/LB (So.)

27, Kail Simmons, FB/LB (Jr.)

28, Che’Mier Adams – WR/DB (So.)

29, Cameron Pugh – FB/LB (So.)

30, Jerimiah Hinton – WR/DB (So.)

31, Charlie Abbott – FB/LB (So.)

32, Cayden Bracone – TE/LB (So.)

33, Nick Mollette – WR/DB (Jr.)

34, Richard Barr – FB.LB (So.)

35, Justin Smith – WR/DB (So.)

36, Matthew Fabbro, FB/LB (So.)

40, Jaden Smith – WR/DB (Jr.)

41, Cole Bowers – K/WR (So.)

42, Nolan Blackburn – FB/LB (So.)

43, Anthony Devito – WR/DB (So.)

44, Camron Corona – TE/DL (Jr.)

45, Carmello Gordona – TE/DL (Jr.)

46, Carmen Reeves – TELB (So.)

48, Jusante’ Wright – TE/DE (So.)

50, Chandler Hoffman – OL/DE (Jr.)

51, Santonio Brown – OL/DL (Sr.)

53, Travell Swift – OL/DL (So.)

54, Noah West – OL/DE (Jr.)

55, Demetrius Leas – OL/DL (Sr.)

56, Ryan Bise – OL/DL (So.)

60, Logan Lynch – OL/DE (Jr.)

63, Myles Cooper – C/DL (Jr.)

64, Colin Miller, OL/DL (Jr.)

65, Lucas Tarr – OL/DL (Sr.)

66, Ben Burgey – OL/DL (Jr.)

70, Daniel Irizarry – OL/DL (So.)

72, Beau Hudson – OL/DL (So.)

73, Javin Harper – OL/DL (Sr.)

75, Antonio Palmer – OL/DL (Jr.)

77, Antonio Dawson – OL/DL (Sr.)

78, Ephy Kelley – OL/DL (So.)

80, Nick Lovato – WR/DB (So.)

81, Brendon Dobreff – WR/DB (Jr.)

82, Jayden Christian – WR/DB (So.)

83, Najeh Simon – WR/DB (So.)

84, Hayden Hicks – K/P (Jr.)

85, Sylar Malcolm – TE/DL (Jr.)

Assistant Coaches: Jojo Saccoccia, Todd Filtz, John Arlesic, Jason Kernahan, Danny Filtz, Anthony Saccoccia, Brenton Colabella, Ian Whittington, Gus DiMarzio, Alijah Demetras, Steve Herring, Justin Banks, Josh Meyer, Mike Blackburn, Joe Smarrella, Henry Fleming

2023 Schedule

Aug. 17 – at Ursuline

Aug. 25 – New Philadelphia

Sept. 1 – Cardinal Mooney

Sept. 8 – Obama Academy

Sept. 15 – at Dover

Sept. 22 – Wheeling Park

Sept. 29 – at Linsly

Oct. 6 – Allderdice

Oct. 13 – University School

Oct. 20 – at Louisville

Big Red Achievements

State Championships: 4 (1984, 2005, 2006, 2017)

Regional Championships: 19 (1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022)