Springfield standout named Co-Player of the Year in Division VI

Springfield junior Beau Brungard has been named Co-Offensive Player of the Year in Division VI

COLUMBUS, Ohio (WKBN) – Springfield junior quarterback Beau Brungard has been named Division VI Co-Offensive Player of the Year voted by the Ohio Prep Sportswriters Association.

Brungard shares the award with Coldwater quarterback Myles Blasingame.

Brungard led the Tigers to the state championship game for a second consecutive season in 2020.

Below is the complete listing of All-Ohio players in Division VI.

Offensive players of the year: Myles Blasingame, Coldwater, sr. and Beau Brungard, New Middletown Springfield, jr.

Defensive player of the year: Jake Hurst, Mechanicsburg, jr.

Coach of the year: Clarence Daniels, Africentric and John Penwell, Frankfort Adena

First Team Offense: QB: Beau Brungard, New Middletown Springfield, 6-0, 197, jr.; Tyler Buescher, West Jefferson, 5-11, 150, jr.; Jordan McCormick, Marion Elgin, 6-1, 175, sr.; Myles Blasingame, Coldwater, 6-2, 182, sr.; Doug Rakes, Sherwood Fairview, 6-0, 160, sr.; Ross Kuhn, Ashland Crestview, 6-5, 190, sr. RB: Chase Fortkamp, Wickliffe, 6-2, 215, Sr.; Austin Stapleton, Coal Grove Dawson-Bryant, 5-10, 245, Sr.; Max Phillips, Liberty Center, 5-11, 203, sr.; Tristan Cross, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 220, sr.; Joe Governale, Columbia Station Columbia, 5-10, 175, Sr.; Connor Smith, Gibsonburg, 5-7, 170, so. WR: Tyler Oberle, West Jefferson, 5-10, 155, sr.; Gavin Hunt, Proctorville Fairland, 6-0, 165, Sr.; Evan Hamilton, Ashland Crestview, 6-0, 170, sr.; Gabe Clement, Columbus Grove, 6-1, 170, sr.; Keaton Baker, Hanoverton United, 6-0, 165, sr. OL: Dylan Lambert, West Jefferson, 6-1, 230, sr.; Tyler Fisher, Wickliffe, 6-0, 220, Sr.; Victor Verba, Andover Pymatuning Valley, 6-3, 285, sr.; Konner Moore, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, 265, sr.; Casey Brooker, Beverly Fort Frye, 6-3, 245, jr.; Brady Brungard, New Middletown Springfield, 5-11, 290, sr.; Tristan Hall, Mechanicsburg, 6-4, 230, sr.; Mike Soltis, Middlefield Cardinal, 6-2, 270, Jr. K: Clay Medvec, New Middletown Springfield, 6-0, 182, sr.

First Team Defense: DL: Zak Esteves, Wickliffe, 6-0, 180, sr.; Chase Walker, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, 200, sr.; Gunner King, Columbus Grove, 6-2, 285, sr.; Brady Kutscherenko, Beverly Fort Frye, 6-0, 215, sr.; Isiah Leasure, North Lewisburg Triad, 6-0, 200, sr.; Jaden Wood, St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 190, sr. LB: Jack Bunn, Wickliffe, 6-4, 225, Sr.; Colton Snyder, Nelsonville-York, 5-10, 200, Sr.; Carson Meyer, Archbold, 5-11, 195, sr.; Dylan Hart, Beverly Fort Frye, 6-1, 215, sr.; Ameer Cunningham, Creston Norwayne, 6-2, 220, sr.; Ty Williams, Jeromesville Hillsdale, 6-2, 215, sr.; Jake Hurst, Mechanicsburg, 5-8, 165, jr. DB: Donnell Marshall, Centerburg, 5-11, 165, sr.; Jayden Skinner, Wellington, 6-2, 175, Sr.; Preston Sykes, Frankfort Adena, 6-2, 205, Sr.; Bryce Conti, Carey, 6-0, 163, jr.: Cade Denius, Sarahsville Shenandoah, 5-8, 175, sr.; Asian Burt, Louisville St. Thomas Aquinas, 6-1, 190, sr.; Norey Johnson, Cincinnati Deer Park, 6-1, 165, jr. P: Jesse Meyer, Coldwater, 6-3, 203, jr.



Second Team Offense: QB: Ian Anderson, Garfield Heights Trinity, 6-1, 180, Jr.; Brutus Ogilvie, Hanoverton United, 6-0, 190, sr.; Aaron Conley, Mechanicsburg, 5-9, 180, jr.; Bryce Schondelmyer, Arcanum, 6-2, 190, so.; Tyler Bean, Andover Pymatuning Valley, 6-1, 175, sr.; Nate Bitskay, Creston Norwayne, 6-2, 200, sr. RB: Nate Throckmorton, Frankfort Adena, 5-9, 165, Sr.; Tramel Byrd, Bainbridge Paint Valley, 6-0, 180, Sr.; Gage Hannahs, Barnesville, 5-9, 161, sr.; Trentin Alexander, Covington, 5-9, 175, sr.; Hayden Tanner, Creston Norwayne, 5-11, 190, sr.; Zack McKibben, Coldwater, 5-9, 147, sr.; Chandler Keener, Smithville 5-10, 210, sr. WR: Owen Menge, Columbia Station Columbia, 5-7, 155, Jr.; Jon Brasee, Wellington, 6-1, 165, Jr.; Bradden Crumrine, Harrod Allen East, 5-7, 130, sr.; Brennen Troutwine, Arcanum, 5-9, 155, jr. OL: Billy Reed-Bodey, Fairbanks, 6-1, 285, sr.; Casey Hudson, Proctorville Fairland, 6-4, 220, Jr.; Easton Korody, Carey, 6-5, 265, jr.; Jeff Meyer, Columbus Grove, 5-11, 280, jr.; Nic Burris, Old Washington Buckeye Trail, 5-10, 260, sr.; Grant Babylon, Covington, 6-0, 330, sr.; Blake Siefring, Coldwater, 5-11, 201, sr.; AJ Rable, Northwood, 5-11, 229, sr. K: Rece Verhoff, Columbus Grove, 5-9, 150, jr.

Second Team Defense: DL: Jeb Burford, Worthington Christian, 6-0, 270, sr.; Caleb Teague, Wellington, 6-5, 210, Sr.; Cameron Coleman, Columbia Station Columbia, 6-0, 210, Sr.; Preston Mackie, Sarahsville Shenandoah, 6-1, 305, sr.; Ian Henry, Jamestown Greeneview, 6-5, 250, sr.; Jake Thiel, Mechanicsburg, 6-2, 230, sr. LB: Drew Unangst, Wellington, 6-1, 200, Jr.; Zion Owens, Garfield Heights Trinity, 6-0, 180, Sr.; Tyler Knight, Mogadore, 5-10, 190, jr.; Duncan Cooper, Covington, 6-0, 205, sr.; Isaac Drew, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 195, sr.; Riley Campbell, Canton Central Catholic, 6-4, 200, sr.; Clayton Nezbeth, New Middletown Springfield, 5-11, 182, jr. DB: Tyler White, Worthington Christian, 5-11, 165, jr.; Dan Wagner, Columbus Africentric, 6-1, 170, jr.; Carter Valentine, Colonel Crawford, 6-5, 180, jr.; Brian Adkins, Beverly Fort Frye, 6-0, 185. Sr.; Elijah Stanley, Creston Norwayne, 6-0, 185, so.; Zykeem Hunley, St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 180, sr.; Brad Wittenmyer, Casstown Miami East, 5-10, 152, sr. P: Logan Huffman, Loudonville, 6-1, 180, sr.



Third Team Offense: QB: Mason Bala, Wickliffe, 6-0, 180, Sr; Drew Carter, Nelsonville-York, 6-0, 165, Jr.; Blake Reynolds, Columbus Grove, 6-4, 195, sr.; Connor Puskarich, Old Washington Buckeye Trail, 6-0, 185, sr.; Cade Houseman, Springfield Northeastern, 5-10, 160, so.; Haden Gibson, Brookfield, 5-10, 170, sr. RB: Dakota Mangan, Jamestown Greeneview, 5-10, 190, sr.; Chayse Propst, Mechanicsburg, 6-0, 195, sr.; Sam Williams-Dixon, Loudonville, 6-0, 180, fr.; Hayden Harper, Rock Hill, 5-11, 205, Sr.; Justin Fudge, Africentric, 6-0, 175, sr.; Noah Gomez, Archbold, 5-9, 185, sr. WR: Jonah Wilkerson, Andover Pymatuning Valley, 6-1, 200, sr.; Ty Perkins, Lucasville Valley, 6-3, 165, So.; Caleb Frank, Sherwood Fairview, 6-1, 165, sr.; Ayden Sanford, North Lewisburg Triad, 5-10, 170, jr. TE: Jay Muhlenkamp, Coldwater, 6-2, 173, sr. OL: Sean Arth, Garfield Heights Trinity, 6-1, 225, Sr.; Jace Diedrick, Wellington, 6-3, 250, Jr.; Tayven Halbisen Gibsonburg, 6-0, 295, sr.; Austin Bostater, Sherwood Fairview, 6-2, 260, sr.; Jared Trenner, Sarahsville Shenandoah, 5-10, 220, so.; Gage Hamilton, Creston Norwayne, 6-2, 240, sr.; Jarrod Mays, Jamestown Greeneview, 5-10, 230, so.; Colin Stidham, Cincinnati Deer Park, 6-0, 205, sr. K: Anthony Bell, Carey, 5-11, 164, jr.

Third Team Defense: DL: Robert Verba, Andover Pymatuning Valley, 6-2, 210, sr.; Jordan Williams, Proctorville Fairland, 6-2, 220, Sr.; Ben Compliment, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-3, 225, Sr.; Trennen Stoll, Carey, 6-3, 260, jr.; Braden Medley, Beverly Fort Frye, 5-11, 195, sr.; Luke Alexander, Miamisburg Dayton Christian, 5-9, 165, sr. LB: Tanner Ufferman, Fairbanks, 6-0, 190, jr.; Hayden Garrow, Columbia Station Columbia, 5-10, 185, So.; Andre Yarber, Oberlin, 6-0, 175, jr.; Ezra Jones, Columbus Grove, 6-2, 200, sr.; Gavin Carpenter, Barnesville, 5-8, 268, jr.; Jake Boulet, Barnesville, 5-10, 174, sr.; Gavin Swank, Covington, 5-9, 165, sr.; Chase Vacco, East Canton, 6-2, 180, jr. DB: Ty Moore, Wellington, 5-11, 160, Jr.; Mason Inman, Andover Pymatuning Valley, 6-0 170, sr.; Isaiah Bolon, Wickliffe, 6-1, 195, Sr. P: Cayden Sherepita, Wellington, 6-3, 205, jr.



Honorable Mention: QB: Hobie Raikes, Worthington Christian, 5-4, 155, fr.; Cavan Cooper, Bainbridge Paint Valley, 6-1, 182, So.; Jay Moten, Northwood, 6-1, 172, sr.; Ian Ellis, Beverly Fort Frye, 6-0, 180, jr.; Dayton Hill, Sarahsville Shenandoah, 6-3, 155, sr.; Tanner Phillips, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-1, 170, sr.; Ayden Hannahs, Barnesville, 5-10, 186, sr.; Aidan Stephens, Leavittsburg LaBrae, 6-1, 180, jr. RB: Kevin Kline, Elgin, 6-0, 185, jr.; Steven Tumbleson, Fredericktown, 5-11, 180, sr.; Mikey Nusser, Chillicothe Southeastern, 5-8, 205, Sr.; Briar Portman, Sarahsville Shenandoah, 6-0, 185, sr.; Franko Rome, Old Washington Buckeye Trail, 5-10, 165, sr.; Owen Brown, Beverly Fort Frye, 6-1, 185, so.; Maeson Long, Beverly Fort Frye, 5-10, 170, jr.; Tristan Tesch, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-11, 150, sr.; Joe McKean, Sullivan Black River, 5-10, 180, jr.; Nick Skye, Mogadore, 5-11, 165, sr.; Connor Baker, Belpre, 6-2, 170, sr. WR: MJ Book, West Jefferson, 6-3, 190, jr.; Logan Bennett, Frankfort Adena, 6-4, 215, sr.; Ethan Gail, Nelsonville-York, 6-4, 185, sr.; Ethan Sprankle, Crooksville, 6-1, 180, jr.; Demond Marks, Northwood, 5-9, 170, sr.; Antonio Cruz, Archbold, 5-11, 165, sr.; Ian Baker, Arcanum, 6-1, 170, jr.; Beau Wolf, Zoarville Tusky Valley, 5-11, 145, so.; Spencer Bliss, Barnesville, 5-9, 150, jr.; Jay Baker, Beverly Fort Frye, 6-3, 175, sr.; Xathan Cross, Columbiana, 6-0, 158, sr.; Lukas Yemma, New Middletown Springfield, 5-9, 160, sr.; Donovan Pawlowski, Brookfield, 5-8, 175, so.; Tre’Von Drake, Leavittsburg LaBrae, 6-1, 180, jr. OL: Aidan Isler, Northridge, 6-3, 245, sr.; Kye Robinson, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-2, 250, Sr.; Tucker Meadows, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-5, 255, Sr.; Jacob Schwab, Rock Hill, 6-3, 230, Sr.; Nick Mills, Bainbridge Paint Valley, 5-11, 260, Sr.; Nick Bowles, Lucasville Valley, 6-0, 205, Sr.; Hayden Morse, Ashland Crestview, 6-1, 305, sr.; Evan Cramer, Liberty Center, 6-2, 205, sr.; Ahmed Kone, St. Bernard-Elmwood Place, 6-0, 230, sr.; Luke Schultz, Barnesville, 5-10, 199, sr.; Eric Isner, Beverly Fort Frye, 6-5, 245, sr.; Dakota Milliken, Old Washington Buckeye Trail, 5-11, 192, jr.; Hunter Kesselring, Beverly Fort Frye, 6-2, 200, jr.; Tristin Welcome, Mogadore, 6-3, 250, sr. Michael Wagner, New Middletown Springfield, 5-10, 215, sr.; CJ Berlin-Bates, Berlin Center Western Reserve, 6-5, 287, sr.; Noah Pettry, Leavittsburg LaBrae, 6-2, 275, jr. K: Grant Woodfin, Worthington Christian, 5-7, 135, jr.; Alec Taylor, Nelsonville-York, 5-11, 150, Sr.; Joe Beck, Arcanum, 5-9, 170, sr. DL: Leon Briggs, Africentric, 6-0, 250, jr.; Trey Kendrick, Centerburg, 6-0, 220, jr.; Joe Kinsley, Fairbanks, 6-2, 255, jr.; Jeremiah McKinley, Fredericktown, 6-3, 200, sr.; Nick Rivers, Elgin, 6-3, 215, sr.; Gavin Whited, Northmor, 6-0, 220, jr.; Levi Niece, Willow Wood Symmes Valley, 5-7, 180, Jr.; Eli Patterson, Willow Wood Symmes Valley, 6-1, 185, Jr.; Cordell Grubb, Bainbridge Paint Valley, 6-1, 230, Jr.; Christian Wiseman, Nelsonville-York, 5-9, 190, Sr.; Russ Zeedyk, Sherwood Fairview, 5-11, 190, sr.; Memphis Hoff, Collins Western Reserve, 6-1, 191, sr.; Jor-el Taylor, Ashland Crestview, 5-11, 190, sr.; Baeden Hancock, Defiance Tinora, 6-0, 245, jr.; Troy Hess, Coldwater, 5-9, 181, sr.; Adam Waller, Mechanicsburg, 5-11, 195, jr.; Jacob Starr, Barnesville, 5-11, 158, sr.; Zeek Wosencroft, New Middletown Springfield, 6-2, 237, jr.; A.J. Stallsmith, New Middletown Springfield, 6-0, 245, jr.; Seth Phillips, Berlin Center Western Reserve, 6-2, 278, sr.; Kesston Wanchick, Louisville St. Thomas Aquinas, 6-0, 230, jr. LB: Josh Carrel, Worthington Christian, 6-0, 200, so.; Garrett Corwin, Northmor, 5-11, 195, jr.; Michael Petry, West Jefferson, 5-10, 185, jr.; Riordin Stauffer, Fairbanks, 6-3, 220, jr.; J.D. Brumfield, Proctorville Fairland, 6-0, 205, Jr.; Kole Williams, Frankfort Adena, 5-11, 195, Sr.; Eric Hurtt, Frankfort Adena, 6-0, 230, Sr.; David Chapman, Crooksville, 5-9, 175, Sr.; Devin Wiley, Lucasville Valley, 6-2, 200, Sr.; Landen Kemerley, Carey, 5-11, 185, so.; Aiden Godsey, Ashland Crestview, 6-2, 205, jr.; Blake Hershberger, Harrod Allen East, 5-9, 184, sr.; Carson Feichtner, North Robinson Colonel Crawford, 6-2, 200, jr.; Aaron Layman, Sherwood Fairview, 5-11, 185, sr.; Patrick Snook, Attica Seneca East, 6-4, 265, jr.; Hunter Schott, Sarahsville Shenandoah, 6-2, 230, so.; Aiden Snodgrass, Old Washington Buckeye Trail, 5-11, 212, jr.; Coltin Meek, Newcomerstown, 6-1, 170, sr.; Shane Smith, Old Washington Buckeye Trail, 6-0, 173, jr.; Cameron Woods, Barnesville, 6-0, 170, sr.; Austin Tindell, New Middletown Springfield, 5-11, 170, sr.; Karief Culler, Louisville St. Thomas Aquinas, 5-10, 215, sr. DB: Tyler Johnson, Centerburg, 6-1, 170, so.; Zander Schmidt, Proctorville Fairland, 6-0, 170, Jr.; Luke Leith, Willow Wood Symmes Valley, 6-3, 185, Sr.; Christopher McDonald, Nelsonville-York, 5-11, 160, Sr.; Tyson Shutler, Bluffton, 6-0, 183, sr.; Jon Banal, Columbus Grove, 6-0, 180, sr.; Luke Timbrook, Sherwood Fairview, 6-0, 170, jr.; Brandon Taylor, Archbold, 5-11, 175, sr.; Baylor Wentworth, Sarahsville Shenandoah, 5-7, 145, sr.; A.J. Detling, Barnesville, 5-7, 140, sr.; Alex Mayorga, Berlin Center Western Reserve, 5-8, 152, sr.; James Shaffer, Campbell Memorial, 5-10, 190, sr.; Evan Erb, Mineral Ridge, 5-10, 180, sr. P: Zach Vogelsang, Fredericktown, 6-1, 160, sr.