COLUMBUS, Ohio (WKBN) – South Range running back Blake Ewert and offensive lineman Gus Valentine were both named First Team All-State in Division V by the Ohio High School Athletic Association on Tuesday.

Defensive lineman Kamron Aquisto was the only local player on the Second Team list.

Liberty wide receiver Dwayne Moody and linebacker Dawaun Moody earned Third Team honors.

The complete list of Division V All-State award winners is listed below.

DIVISION V – FIRST TEAM

Quarterback:

Brayden Bayles, Heath, 6-0, 180, sr

Mason Mood, Findlay Liberty-Benton, 5-11, 175, sr

Casey Carpenter, Barnesville, 5-10, 180, jr

Nick Petro, Magnolia Sandy Valley, 6-3, 185 sr

Walter Moses, Perry, 6-4, 185, jr

Peyton Jackson, Proctorville Fairland, 5-11, 180, sr

Eric Geddes, Garrettsville Garfield, 6-2, 200, sr

Caden Henson, Germantown Valley View, 6-3, 180, sr

Running Back:

Dane Nauman, Marengo Highland, 6-0, 215, sr

Colton Kruse, Liberty Center, 6-0, 185, sr

Rashid SeSay, Zanesville West Muskingum, 5-11, 190, sr

Jayden Studio, Perry, 6-0, 201, sr

Blake Ewert, South Range, 5-11, 180, sr

Jayel Harris, Cincinnati Purcell Marian, 6-0, 185, jr

Kory Davis, Brookville, 6-0, 180, sr

Wide Receiver / Tight End:

Jaqui Hayward, Oak Harbor, 5-10, 170, sr

Seth Elchert, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 185, so

AJ Harlamert, Coldwater, 5-10, 160, sr

Luke Sivon, Perry, 6-1, 187, jr

Shaun Terry, Ironton, 5-10, 175, jr

Connor Berrey, Waynesville, 5-11, 175, sr

Offensive Line:

Brady Henry, Marion Pleasant, 6-3, 260, jr

Landon Bockelman, Liberty Center, 6-3, 265, sr

Chuck Thomas, Perry, 6-2, 209, jr

Anthony Zagrocki, Perry, 6-2, 197, jr

Noah Patterson, Ironton, 6-3, 285, sr

Gus Valentine, South Range, 6-1, 255, sr

Jon Wiczen, Garrettsville Garfield, 6-3, 280, sr

Kage Girek, Germantown Valley View, 6-1, 290, sr

Aaron Scott, Cincinnati Purcell Marian, 6-3, 270, sr

Kicker:

Cameron Manner, Huron, 6-0, 160, jr

Defensive Line:

Ryne Whitt, Columbus Academy, 6-2, 210, sr

Slade McClaskey, Baltimore Liberty Union, 6-4, 250, sr

Jake Ridener, Oak Harbor, 6-0, 210, jr

Chapin Greer, Magnolia Sandy Valley, 6-1, 175, sr

Marshall Meade, Barnesville, 6-1, 215, jr

Matt Wilkerson, Waynesville, 6-4, 250, sr

Levi Smiley, Cincinnati Purcell Marian, 6-4, 225, sr

Linebacker:

Dezmond Porter, Canal Winchester Harvest Prep, 6-1, 220, so

Marchello Cox, Canal Winchester Harvest Prep, 5-11, 205, sr

Cody Depweg, Coldwater, 6-2, 220, jr

Hines Ford, Barnesville, 5-8, 160, so

Ayden Cruz, Lorain Clearview, 6-2, 185, sr

Owen McKoon, Perry, 6-0, 193, jr

Jake Darling, Wheelersburg, 5-9, 185, sr

Keegan Sell, Garrettsville Garfield, 6-0, 210, sr

Bryce Reed, Germantown Valley View, 6-0, 190, sr

Defensive Back:

Caleb Anthony, Columbus Africentric, 5-8, 165, so

Marcus Medina, Milan Edison, 5-10, 175, sr

Mason Welsch, Coldwater, 6-2, 185, jr

Cam McAfee, Cadiz Harrison Central, 5-9, 165, jr

Miles Miller, Burton Berkshire, 5-10, 160, sr

Dylan Smith, Creston Norwayne, 6-0, 170, jr

Jayonn Saunders, Cincinnati Purcell Marian, 6-0, 170, jr

Garrett Lundy, Waynesville, 5-7, 155, jr

Micah Valenti, Germantown Valley View, 6-1, 190, sr

Punter:

Connor Yeager, Batavia Clermont Northeastern, 6-4, 200, jr

DIVISION V – SECOND TEAM

Quarterback:

Owen Lowry, Marion Pleasant, 6-1, 185, jr

Baylen Blockberger, Coldwater, 6-1, 165, jr

Carson Colucci, Brewster Fairless, 6-2, 165, sr

Alex Amburgy, Waynesville, 6-1, 175, jr

Peter Breidenbach, Cincinnati Madeira, 6-0, 195, sr

Running Back:

Connor Corbett, Heath, 5-7, 180, jr

Greyson Thomas, Columbus Academy, 6-1, 210, sr

Jack Hurst, Archbold, 5-11, 205, sr

Taison Starr, Barnesville, 5-10, 170, sr

Ethan Lorenzana, Lorain Clearview, 5-10, 195, sr

Creed Warren, Wheelersburg, 5-9, 160, sr

Nate Blasiole, Mantua Crestwood, 5-8, 190, jr

Blake Lawson, Carlisle, 6-0, 156, jr

Wide Receiver / Tight End:

Jacob Corwin, Worthington Christian, 5-10, 175, jr

Gavin Chinn, Utica, 6-0, 160, sr.

Cam Robinson, Willard, 6-1, 180, sr

Parker Hutton, Cadiz Harrison Central, 5-11, 190, sr

Brayden Richards, Perry, 6-0, 185, sr

Jeffery Bishop, Portsmouth West, 5-11, 185, sr

Offensive Line:

Mason Siegel, Archbold, 6-0, 245, sr

Carson Smith, Milan Edison, 5-9, 195, sr

Hank Johnson, Barnesville, 5-10, 190, sr

Mike Farley, Zanesville West Muskingum, 6-2, 280, sr

Lucas Thomas, Cadiz Harrison Central, 6-5, 230, sr

Aidan McLaughlin, Sheffield Brookside, 6-2, 220, sr

Kade Woods, Portsmouth West, 6-1, 260, jr

Jon Brillhart, Waynesville, 6-4, 255, sr

Kicker:

Christian Trudec, Chagrin Falls, 6-5, 165, jr

Defensive Line:

Elijah Lambert, Canal Winchester Harvest Prep, 6-0, 195, sr

Daylen McIntyre, Heath, 5-10, 166, sr

Dylan Cooperider, Utica, 6-1, 300, sr

Jake Elchert, Findlay LIberty-Benton, 6-1, 190, sr

Duncan Scott, Chagrin Falls, 6-2, 215, sr

Kamron Aquisto, South Range, 6-0, 190, sr

Desmond Davis, Cincinnati Montessori, 6-4, 250, sr

Aiden Layne, Ironton, 6-1, 240, Jr

Linebacker:

Mekhi Johnson, Columbus Africentric, 6-2, 190, sr

Brady Birkemeier, Findlay Liberty-Benton, 6-2, 185, sr

Trenton Kruse, Liberty Center, 6-0, 185, sr

Ty Covill, Conneaut, 5-10, 175, sr

Dillon Morlock, Creston Norwayne, 6-3, 225, sr

Landen Malara, Germantown Valley View, 6-2, 210, sr

Ladon Hayes, Marengo Highland, 6-1, 228, sr

Finn Warden, Cincinnati Mariemont, 5-10, 175, jr

Nolan Darnell, Bethel-Tate, 5-10, 190, sr

Defensive Back:

Chris Brown, Canal Winchester Harvest Prep, 6-1, 175, sr

Mike Lalonde, Oak Harbor, 5-9, 160, jr

Lukas Gilland, Magnolia Sandy Valley, 6-1, 165, jr

Antwone Johns, Coshocton, 6-0, 195, sr

Grady Whitacre, LaGrange Keystone, 6-0, 180, jr

MarTez Pinkney, Beachwood, 5-11, 210, sr

Keegan Mehr, Brookville, 6-0, 170, sr

Punter:

Carter Skaggs, Richwood North Union, 6-3, 174, sr

DIVISION V – THIRD TEAM

Quarterback:

Aiden Brunkhorst, Genoa, 6-3, 190, sr

Cy Christensen, Lorain Clearview, 6-0, 160, so

Bryce Sipple, Blanchester, 6-1, 190, sr

Running Back:

Aidan Antry, Genoa, 6-0, 180, sr

Caiden Maize, Pemberville Eastwood, 5-10, 165, sr

Mykel Quito, Cadiz Harrison Central, 6-2, 225, jr

Wyatt Payne, Conneaut, 5-8, 165, sr

Blake Phillips, Zane Trace, 5-9, 205, sr

Aaron Mills, Casstown Miami East, 5-9, 155, jr

Wide Receiver / Tight End:

Beau Harkelroad, Huron, 5-11, 160, sr

Malcolm Lane, Lorain Clearview, 5-9, 145, sr

Brycen Hunt, Proctorville Fairland, 6-1, 170, sr

Dwayne Moody, Liberty, 5-10, 155, sr

Isaac Blankenship, Camden Preble Shawnee, 6-2, 165, jr

Troy Harris, Bethel-Tate, 5-10, 160, so

Offensive Line:

Ezecheil Teshome, Canal Winchester Harvest Prep, 6-1, 240, jr

Cameron Koelbl, Fredericktown, 5-10, 265, sr

Nick Tiberi, Columbus Academy, 5-10, 200, sr

Scott Smith, Oak Harbor, 5-9, 215, sr

Caleb Gittus, Genoa, 6-4, 250, sr

Ian Sibbersen, Pemberville Eastwood, 6-0, 260, sr

Greg O’Hern, Lorain Clearview, 5-11, 190, sr

J.J. Hoeffel, Cincinnati Madeira, 6-2, 260, sr

Xavier Stacy, Brookville, 5-11, 230, jr

Kicker:

Kaleb Wayt, Orrville, 6-0, 165, jr

Drew Bishko, Wooster Triway, 6-2, 180, sr

Defensive Line:

Talil Spikes, Columbus Africentric, 6-2, 250, jr

Sam Mentzer, Marion Pleasant, 5-10, 180, jr

Joey Simpson, Richmond Edison, 5-11, 255, sr

Jason Brent, Burton Berkshire, 5-11, 224, jr

Spencer Brower, Zane Trace, 6-1, 220, sr

Gio Moore, Brewster Fairless, 6-3, 200, sr

Lawson Wade, Cincinnati Mariemont, 6-2, 285, sr

Linebacker:

Cy Finnen, Milan Edison, 5-10, 185, jr

Denver Stewart, Genoa, 6-2, 185, sr

Donni Hartley, Huron, 6-3, 200, sr

Aiden Sparger, West Lafayette Ridgewood, 5-10, 160, jr

Cole Pittman, Richmond Edison, 6-0, 165, jr

Kade Stivason, LaGrange Keystone, 6-0, 185, sr

Zane Brownfield, Piketon, 5-8, 180, sr

Dawaun Moody, Liberty, fr

Luke Belcher, Wooster Triway, 6-0, 200, sr

Defensive Back:

Jesse Rings, Centerburg, 5-10, 165, sr

Gabe Davis-Ray, Columbus Academy, 6-0, 160, so

Nolan Draper, Richwood North Union, 5-11, 172, sr

Landen Kruse, Liberty Center, 6-0, 165, sr

Vince Tomasic, Perry, 6-0, 160, jr

Ben Montgomery, Sheffield Brookside, 5-11, 185, sr

Will Rapp, Bethel-Tate, 5-9, 165, sr

Burke Lillard, Lewistown Indian Lake, 5-10, 160, sr

Punter:

Conner Kane, Lorain Clearview, 5-10, 155, sr

DIVISION V – HONORABLE MENTION

Quarterback:

Kadyn Donnell, Pemberville Eastwood, 6-1, 180, jr

Cade Brenner, Archbold, 6-2, 160, sr

JD Henderson, Richmond Edison, 5-10, 145, so

Jake Anton, Zanesville West Muskingum, 6-2, 170, jr

Bryce Wickline, Williamsport Westfall, 6-0, 185, sr

Griffin Cleland, Pomeroy Meigs, 5-9, 170, sr

Bailey Thacker, Ironton, 6-3, 210, sr

Tristan Toy, South Range, 5-10, 165, jr

Sawyer Hamsher, Orrville, 5-10, 165, sr

Running Back:

Dalton Witter, Oak Harbor, 6-0, 210, sr

Lucas Dominique, Archbold, 5-11, 175, sr

Israel Rice, Coshocton, 6-1, 195, sr

Riley Woodie, Coshocton, 6-1, 205, sr

Dyllan Austin, West Lafayette Ridgewood, 6-1, 190, sr

Brody Perzanowski, Belmont Union Local, 5-9, 170, fr

Zayne Williams, Ironton, 5-9, 200, so

Blaine Freeman, South Point, 5-9, 190, jr

Camron Shockley, Chesapeake, 5-7, 145, sr

Jeffrey Pica, Minford, 5-9, 210, sr

Chase Heiland, Portsmouth, 5-9, 183, jr

Mason Parker, Portsmouth West, 5-11, 192, jr

Deacon Sommer, Garrettsville Garfield, 5-8, 155, sr

Andrew Brown, Lakeview, 5-10, 155, sr

Wide Receiver / Tight End:

Kaden Reichenbach, Marengo Highland, 6-4, 175, jr

Aidan Hopewell, Cincinnati Madeira, 6-0, 170, jr

Blake Simon, Milan Edison, 5-10,175, sr

Jason “Duker” Castello, Barnesville, 5-9, 160, sr

Deacon Rawson, Richmond Edison, 6-1, 180, sr

Nick Norman, Byesville Meadowbrook, 5-11, 170, jr.

Aaden Dunn, Zane Trace, 5-10, 170, jr

Trent Walters, Williamsport Westfall, 5-8, 155, sr

Braden Schreck, Ironton, 6-2, 185, jr

Brayden Hanshaw, South Point, 6-2, 175, jr

Brent McGuire, Piketon, 6-3, 180, sr

Jerek Braglin, New Lexington, 6-3, 165, sr

Devon Lattimore, Wheelersburg, 6-1, 155, sr

Eli Wilburn, South Point, 5-10, 160, sr

Leo Grandizio, Garrettsville Garfield, 5-10, 160, sr

Greg Smiley, Orrville, 5-9, 195, sr

Offensive Line:

Rylan Keever, Richwood North Union, 6-1, 249, sr

Kyler Fuller, West Milton Milton-Union, 6-3, 265, sr

Seth Navarre, Liberty Center, 6-3, 235, sr

Cale Wenning, Coldwater, 6-0, 260, sr

Braden Butler, Barnesville, 6-0, 270, jr

Cam Stanton, West Lafayette Ridgewood, 6-1, 235, sr

Ellzye Smith, Coshocton, 5-8, 230, sr

Johnny Sabinski, Union Local, 6-1, 270, sr

Andrew Neary, Magnolia Sandy Valley, 6-2, 275, sr

Zayden Yeagle, Byesville Meadowbrook, 5-11, 200, sr

J.T. Jenkins, Zane Trace, 6-2, 275, sr

Gabe Lamerson, Piketon, 6-3, 270, sr

Leo Poxes, Portsmouth, 6-0, 280, sr

Cole Estep, Wheelersburg, 6-5, 255, sr

Nathaniel Troup, Creston Norwayne, 6-1, 245, sr

Ivan Trent, Garrettsville Garfield, 6-3, 220, jr

Sam Balest, Lakeview, 6-2, 280, sr

Devin Isaac, Norwood, 5-10, 175, sr

Kicker:

Sumner Shroyer, Cincinnati Summit Country Day, 5-9, 149. sr

Noah Harr, Pemberville Eastwood, 6-2, 180, sr

Evan Lough, Barnesville, 6-2, 170, jr

Silas Kuhn, Zanesville West Muskingum, 5-7, 115, so

Zach Roth, Portsmouth, 5-10, 168, sr

Jack Holbrook, Portsmouth West, 5-9, 175, sr

Connor Estep, Wheelersburg, 5-11, 160, sr

Defensive Line:

Josiah Longo, Lorain Clearview, 5-9, 165, jr

Drew Smith, Perry, 5-5, 160, jr

Gavin Henry, Jamestown Greeneview, 6-1, 200, jr

Wyat Ripke, Archbold, 6-5, 248, sr

Paul Lautzenheiser, Pemberville Eastwood, 6-2, 195, jr

Zander Zeiter, Liberty Center, 6-0, 215, jr

Lane Waggonner, Richmond Edison, 6-0, 165, sr

Landen Thomas, Cadiz Harrison Central, 6-3, 250, jr

Colin Thornton, Zanesville West Muskingum, 5-8, 240, sr

Blake Kirk, Barnesville, 5-10, 250, sr

Logan Sesser, West Lafayette Ridgewood, 6-1, 265, jr

Jack Wright, New Lexington, 6-0, 200, sr

Cole Windsor, Portsmouth West, 5-9, 180, sr

Cody Risner, Wheelersburg, 6-4, 205, sr

Ashton Brummage, Smithville, 5-11, 265, sr

Linebacker:

Conner Smith, Marion Pleasant, 6-1, 200, sr

Devin Isaac, Norwood, 5-10, 175, sr

Cooper Payton, Jamestown Greeneview, 5-8, 185, jr

Carter Winland, Zanesville West Muskingum, 5-8, 200, jr

Jack Murphy, Magnolia Sandy Valley, 5-11, 160, jr

Noah Farley, Byesville Meadowbrook, 6-0, 155, sr

Aris Pittman, Ironton, 6-2, 190, sr

Quentin Cremeans, Proctorville Fairland, 6-1, 215, jr

Ryan Dixon, Proctorville Fairland, 6-1, 225, sr

Carter Runyon, McDermott Northwest, 6-4, 185, jr

“Noah Livingston, Portsmouth, 6-2, 200, sr

Luke Starkey, South Range, 5-11, 195, jr

Aidan Dominguez, South Range, 6-1, 195, jr

Defensive Back:

Chase Miller, Archbold, 6-0, 180 sr

Anthony Gomez, Northwood, 5-10, 160, jr

Cam Kahle, Liberty Center, 5-8, 155, jr

Luke Detling. Barnesville, 5-8, 150, sr

Dawson Jones, Richmond Edison, 5-9, 160, sr

Troy Snyder, Magnolia Sandy Valley, 6-1, 170, sr

Garrett Spence, Proctorville Fairland, 6-1, 175, sr

Drew Plantz, Chesapeake, 5-7, 140, jr

Bentley Hanson, New Lexington, 5-10, 150, jr

Chase Dumolt, New Lexington, 6-1, 170, sr

Kale Faught, Wellston, 6-2, 180, jr

Lucas Dudte, Creston Norwayne, 6-0, 175, sr

Gaven Nagy, South Range, 5-10, 170, jr

Tawann Tutwiler, Liberty, 5-9, 170, sr

P: Max Walker, Liberty Center, 5-10, 185, so

Brady Hyre, Cadiz Harrison Central, 6-3, 165, so

Yadin Sharp, Akron Manchester, 5-10, 165, jr

Ohio Offensive Players of the Year:

Rashid SeSay, Zanesville West Muskingum

Caden Henson, Germantown Valley View

Ohio Defensive Player of the Year:

Keegan Sell, Garrettsville Garfield

Ohio Coaches of the Year:

Bob Gecewich, Perry

Ben Johnson, Waynesville