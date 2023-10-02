COLUMBUS, Ohio (WKBN – Seven local high school volleyball teams are ranked in the latest state poll that was released on Sunday night.
Austintown Fitch, East Liverpool, Crestview, Columbiana, Western Reserve, Wellsville and McDonald all cracked the top 20 this week.
The complete poll for all four divisions is listed below.
DIVISION I
1 SETON
2 ST JOSEPH ACADEMY
3 ST URSULA ACADEMY (CINCINNATI)
4 OLENTANGY ORANGE
5 DUBLIN SCIOTO
6 KINGS
7 MOUNT NOTRE DAME
8 ARCHBISHOP HOBAN
9 AVON LAKE
10 WOOSTER
11 CENTERVILLE
12 ANTHONY WAYNE
13 MAGNIFICAT
14 BISHOP WATTERSON
15 WADSWORTH
T16 PICKERINGTON HIGH SCHOOL CENTRAL
T16 AVON
17 ST URSULA ACADEMY (TOLEDO)
18 URSULINE ACADEMY
19 AUSTINTOWN-FITCH
20 DUBLIN JEROME
DIVISION II
1 MERCY MCAULEY
2 GILMOUR ACADEMY
3 ROGER BACON
4 BLOOM-CARROLL
5 SHAWNEE (LIMA)
6 BISHOP HARTLEY
7 KENSTON
8 MARIETTA
9 SHERIDAN
10 EAST LIVERPOOL
11 BISHOP FENWICK
12 HIGHLAND (MARENGO)
T13 TIPPECANOE (1)
T13 CIRCLEVILLE
14 LIBERTY-BENTON
15 BADIN
16 MARLINGTON
17 CINCINNATI HILLS CHRISTIAN ACADEMY
18 AURORA
19 UNIOTO
20 JEFFERSON AREA
DIVISION III
1 LAKE CATHOLIC
2 COLDWATER
3 ST HENRY
4 CRESTVIEW (Columbiana)
5 SMITHVILLE
6 SOUTH WEBSTER
7 HURON
8 FORT RECOVERY
9 GALION
10 WAYNEDALE
11 INDEPENDENCE (INDEPENDENCE)
12 MEADOWBROOK
13 UNION LOCAL
14 ARCHBISHOP McNICHOLAS
15 VERSAILLES
16 FAIRBANKS
17 LAKEVIEW
18 ADENA
19 TUSCARAWAS VALLEY
T20 FAIRVIEW (SHERWOOD)
T20 COLUMBIANA
DIVISION IV
1 FORT LORAMIE
2 NEW BREMEN
3 CALVERT
4 CRESTVIEW
5 SHENANDOAH
6 HILAND
7 MOHAWK
8 LEIPSIC
9 MARION LOCAL
10 JACKSON CENTER
11 WESTERN RESERVE
12 TORONTO
T13 CAREY
T13 RUSSIA
14 SHEKINAH CHRISTIAN
15 COLUMBIA
16 WELLSVILLE
17 MILLER CITY
18 MCDONALD
T19 OPEN DOOR CHRISTIAN
T19 LEHMAN CATHOLIC (1)
T20 MINSTER
T20 ST JOHN’S