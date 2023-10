COLUMBUS, Ohio (WKBN – Seven local high school volleyball teams are ranked in the latest state poll that was released on Sunday night.

Austintown Fitch, East Liverpool, Crestview, Columbiana, Western Reserve, Wellsville and McDonald all cracked the top 20 this week.

The complete poll for all four divisions is listed below.

DIVISION I

1 SETON

2 ST JOSEPH ACADEMY

3 ST URSULA ACADEMY (CINCINNATI)

4 OLENTANGY ORANGE

5 DUBLIN SCIOTO

6 KINGS

7 MOUNT NOTRE DAME

8 ARCHBISHOP HOBAN

9 AVON LAKE

10 WOOSTER

11 CENTERVILLE

12 ANTHONY WAYNE

13 MAGNIFICAT

14 BISHOP WATTERSON

15 WADSWORTH

T16 PICKERINGTON HIGH SCHOOL CENTRAL

T16 AVON

17 ST URSULA ACADEMY (TOLEDO)

18 URSULINE ACADEMY

19 AUSTINTOWN-FITCH

20 DUBLIN JEROME

DIVISION II

1 MERCY MCAULEY

2 GILMOUR ACADEMY

3 ROGER BACON

4 BLOOM-CARROLL

5 SHAWNEE (LIMA)

6 BISHOP HARTLEY

7 KENSTON

8 MARIETTA

9 SHERIDAN

10 EAST LIVERPOOL

11 BISHOP FENWICK

12 HIGHLAND (MARENGO)

T13 TIPPECANOE (1)

T13 CIRCLEVILLE

14 LIBERTY-BENTON

15 BADIN

16 MARLINGTON

17 CINCINNATI HILLS CHRISTIAN ACADEMY

18 AURORA

19 UNIOTO

20 JEFFERSON AREA

DIVISION III

1 LAKE CATHOLIC

2 COLDWATER

3 ST HENRY

4 CRESTVIEW (Columbiana)

5 SMITHVILLE

6 SOUTH WEBSTER

7 HURON

8 FORT RECOVERY

9 GALION

10 WAYNEDALE

11 INDEPENDENCE (INDEPENDENCE)

12 MEADOWBROOK

13 UNION LOCAL

14 ARCHBISHOP McNICHOLAS

15 VERSAILLES

16 FAIRBANKS

17 LAKEVIEW

18 ADENA

19 TUSCARAWAS VALLEY

T20 FAIRVIEW (SHERWOOD)

T20 COLUMBIANA

DIVISION IV

1 FORT LORAMIE

2 NEW BREMEN

3 CALVERT

4 CRESTVIEW

5 SHENANDOAH

6 HILAND

7 MOHAWK

8 LEIPSIC

9 MARION LOCAL

10 JACKSON CENTER

11 WESTERN RESERVE

12 TORONTO

T13 CAREY

T13 RUSSIA

14 SHEKINAH CHRISTIAN

15 COLUMBIA

16 WELLSVILLE

17 MILLER CITY

18 MCDONALD

T19 OPEN DOOR CHRISTIAN

T19 LEHMAN CATHOLIC (1)

T20 MINSTER

T20 ST JOHN’S