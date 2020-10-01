Seven area volleyball teams ranked in OHSVCA state poll

YOUNGSTOWN, Ohio (WKBN) – Seven local teams are ranked by the Ohio High School Volleyball Coaches Association’s state poll this week.
Austintown Fitch, Howland, Lakeview, Mineral Ridge, Badger, Western Reserve and Wellsville are ranked in the top 20.
Here’s a look at the rest of the state poll:
DIVISION I
1.) MOUNT NOTRE DAME
2.) PADUA FRANCISCAN
3.) URSULINE ACADEMY
4.) MASSILLON JACKSON
5.) SETON
6.) ST. URSULA ACADEMY
7.) OLENTANGY ORANGE
8.) ST JOSEPH ACADEMY
9.) DUBLIN SCIOTO
10.) BISHOP WATTERSON
11.) AVON
12.) NORDONIA
13.) MERCY MCAULEY
13.) NOTRE DAME ACADEMY
14.) WATKINS MEMORIAL
15.) ANTHONY WAYNE
15.) MAGNIFICAT
16.) MASON
17.) GREEN
17.) WADSWORTH
18.) AUSTINTOWN FITCH
19.) WILLOUGHBY SOUTHT
19.) HIGHLAND
19.) TURPIN
19.) OLMSTED FALLS
19.) LEBANON
20.) HOWLAND
DIVISION II
1.) GILMOUR ACADEMY
2.) JONATHAN ALDER
3.) HIGHLAND
4.) NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN
5.) HOLY NAME
6.) TIPPECANOE
7.) BISHOP HARTLEY
8.) ROGER BACON
9.) CIRCLEVILLE
10.) BISHOP FENWICK
11.) SHERIDAN
12.) BEAVER LOCAL
13.) MIAMI TRACE
14.) PERKINS
15.) LAKEVIEW
16.) LAKE CATHOLIC
17.) COLUMBIAN
17.) WYOMING
18.) BEAUMONT SCHOOL
19.) BADIN
19.) BRYAN
20.) TALLMADGE
20.) LAKEWOOD
DIVISION III
1.) OTTAWA-GLANDORF
2.) HURON
3.) INDEPENDENCE
4.) ADENA
5.) TUSCARAWAS VALLEY
6.) CINCINNATI HILLS CHRISTIAN ACADEMY
7.) LIBERTY-BENTON
8.) UNION LOCAL
9.) SMITHVILLE
10.) WHEELERSBURG
11.) WESTFALL
12.) NORTHEASTERN
13.) FAIRVIEW
14.) ALEXANDER
15.) NORTH UNION
16.) WILLIAMSBURG
17.) COLDWATER
18.) CARDINGTON-LINCOLN
19.) WAYNEDALE
20.) MARGARETTA
20.) LAKE
DIVISION IV
1.) NEW BREMEN
2.) CALVERT
3.) NEW KNOXVILLE
4.) FORT LORAMIE
4.) FORT RECOVERY
5.) MARION LOCAL
6.) MONROEVILLE
7.) SOUTH WEBSTER
8.) LINCOLNVIEW
9.) SHADYSIDE
9.) ST HENRY
10.) RUSSIA
11.) BUCKEYE CENTRAL
12.) MINERAL RIDGE
13.) LEIPSIC
14.) BADGER
15.) WESTERN RESERVE
16.) JACKSON CENTER
17.) OLD FORT
18.) NORTH CENTRAL
18.) WELLSVILLE
19.) ST PAUL
20.) DELAWARE CHRISTIAN SCHOOL
20.) NEW RIEGEL