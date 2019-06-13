Ready for some football? Senior All-Stars to collide in 35th annual Jack Arvin Classic

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Mahoning/Columbiana will meet Trumbull All-Stars Thursday at 7PM at Bo Rein Stadium in Niles

by: Chad Krispinsky

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NILES, Ohio (WKBN) – The 35th annual Jack Arvin All-Star Football Classic will be played Thursday night.

The game is sponsored by the The Mahoning Valley Coaches Association and ScoutingOhio.com.

The event features Mahoning-Columbiana County Senior all-stars against Trumbull County Senior All-Stars.

McDonald Head Coach Dan Williams is leading the Mahoning-Columbiana squad, while Champion’s Tim McGlynn is leading the Trumbull County team.

Thursday’s kickoff is slated for 7PM at Bo Rein Stadium in Niles.

Complete rosters for both teams are listed below.



MAHONING COUNTY ROSTER

1 CAM HUBBELL POLAND 5’8″ 160

1 RALPH FITZGERALD FITCH 5’9″ 165

1 JORDAN TROWERS VALLEY CHRISTIAN 6’2″ 180

3 MALEEK CHEATHAM FITCH 5’11” 177

3 ALTWJUAN BOCK LINDSEY VALLEY CHRISTIAN 5’10” 190

4 MEHLYN CLINKSCALE CANFIELD 6’0″ 190

5 JT SANDROCK SPRINGFIELD 5’11” 160

6 PJ HALLOF CANFIELD 6’3″ 230

6 JARAIL JENKINS EAST 5’10” 195

7 BOBBY CAVALIER FITCH 6’1″ 170

8 MICHAEL O’HORO BOARDMAN 6’1″ 195

8 MARKIE ANDERSON EAST 5’10” 187

9 JOSH LEHWALD SALEM 6’0″ 185

10 JOSH CELLI McDONALD 5’9″ 165

15 DOM MONTALBANO FITCH 6’0″ 175

20 BRANDON JARVIS BERLIN CENTER 6’0″ 200

34 JIMMY HARPER JACKSON MILTON 5’10” 180

34 LANDON BAKER UNITED 6’2″ 185

38 ZACH HILLARD BOARDMAN 5’9″ 175

44 BRANDON ZAGOTTI BOARDMAN 5’6″ 180

52 MALCOLM JOYNER URSULINE 6’3″ 350

53 LOGAN MARSHALL McDONALD 5’9″ 265

55 TERRELL WALKER VALLEY CHRISTIAN 6’5″ 300

57 DAN HENRY URSULINE 6’0″ 265

58 LOU DELCOLLE URSULINE 5’10 270

62 ALI HAMMOND McDONALD 6’0″ 240

76 TOM LESKOVAC FITCH 6’3″ 245

77 NATE DEAN McDONALD 5’9″ 250

HEAD COACH: DAN WILLIAMS

ASSISTANTS: JOE CELLI, STEVE DURBIN, BILL IFFT, RAY LEWIS, TOM SENICH

TRUMBULL COUNTY ROSTER

1 JARRETT LIKENS WARREN JFK 5’11” 180

2 JEREMY WILSON WARREN HARDING 6’3” 175

3 MARCO DONATELLI GIRARD 6’3” 220

4 GABE CANTER MATHEWS 5’10” 175

5 DAKOTA WHITT LAKEVIEW 5’11” 185

7 JAKARI SALTER WARREN HARDING 6’2” 175

8 PRESTON RAPCZAK NEWTON FALLS 6’2” 190

9 TRYSTAN MOLLOHAN CHALKER 6’2” 175

10 LUKAS MOSORA HUBBARD 5’8” 185

11 JORDAN FRONZAGLIO HOWLAND 5’10 170

12 DARYL SMITH JR. GIRARD 6’0” 255

13 ZACH COMAN LIBERTY 6’3” 205

14 TERRANCE DAVIS GIRARD 6’3” 185

15 MIKE WILSON HOWLAND 5’11” 170

16 ERIC BASISTA MINERAL RIDGE 6’2” 170

17 JACOB LESKO MINERAL RIDGE 5’11” 140

20 ISAAC HADLEY WARREN JFK 6’0” 215

21 CARTER MAST CHAMPION 5’8” 175

22 BENTON TENNANT LaBRAE 5’9” 170

28 ROB SAVIN NILES 5’10” 190

34 COLTON STONEMAN LaBRAE 5’10” 185

45 NATHAN BARRETT HOWLAND 6’2” 190

51 DRAKE TINGLER BROOKFIELD 5’10” 235

53 JORDAN TINGLER BROOKFIELD 5’10” 215

56 SIMAHJAY WARFIELD WARREN HARDING 5’11” 330

57 JAQUAHN McINTOSH WARREN HARDING 6’0” 300

57 SETH JONES HUBBARD 6’1” 250

66 RILEY McCLEARY LaBRAE 5’11” 185

68 PEYTON COMER WARREN JFK 6’1” 220

74 WOLFGANG WILDMAN CHALKER 6’3” 330

76 SCOTT WILCOX LAKEVIEW 6’2” 260

76 ANTHONY SHAFFER HUBBARD 6’7” 290

78 ALEX HERNANDEZ WARREN JFK 6’3” 285

87 MIKE CLAUSS WARREN HARDING 6’0” 190

HEAD COACH: TIM McGLYNN

ASSISTANTS: JUSTIN BLAIR, TOM CONRAD, TONY CORSO, TIM CROSIO, JOHN CROYTS, MARK DERTHICK, LD HARTMAN, MARK McGLYNN



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