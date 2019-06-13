Ready for some football? Senior All-Stars to collide in 35th annual Jack Arvin Classic

NILES, Ohio (WKBN) – The 35th annual Jack Arvin All-Star Football Classic will be played Thursday night.
The game is sponsored by the The Mahoning Valley Coaches Association and ScoutingOhio.com.
The event features Mahoning-Columbiana County Senior all-stars against Trumbull County Senior All-Stars.
McDonald Head Coach Dan Williams is leading the Mahoning-Columbiana squad, while Champion’s Tim McGlynn is leading the Trumbull County team.
Thursday’s kickoff is slated for 7PM at Bo Rein Stadium in Niles.
Complete rosters for both teams are listed below.
MAHONING COUNTY ROSTER
1 CAM HUBBELL POLAND 5’8″ 160
1 RALPH FITZGERALD FITCH 5’9″ 165
1 JORDAN TROWERS VALLEY CHRISTIAN 6’2″ 180
3 MALEEK CHEATHAM FITCH 5’11” 177
3 ALTWJUAN BOCK LINDSEY VALLEY CHRISTIAN 5’10” 190
4 MEHLYN CLINKSCALE CANFIELD 6’0″ 190
5 JT SANDROCK SPRINGFIELD 5’11” 160
6 PJ HALLOF CANFIELD 6’3″ 230
6 JARAIL JENKINS EAST 5’10” 195
7 BOBBY CAVALIER FITCH 6’1″ 170
8 MICHAEL O’HORO BOARDMAN 6’1″ 195
8 MARKIE ANDERSON EAST 5’10” 187
9 JOSH LEHWALD SALEM 6’0″ 185
10 JOSH CELLI McDONALD 5’9″ 165
15 DOM MONTALBANO FITCH 6’0″ 175
20 BRANDON JARVIS BERLIN CENTER 6’0″ 200
34 JIMMY HARPER JACKSON MILTON 5’10” 180
34 LANDON BAKER UNITED 6’2″ 185
38 ZACH HILLARD BOARDMAN 5’9″ 175
44 BRANDON ZAGOTTI BOARDMAN 5’6″ 180
52 MALCOLM JOYNER URSULINE 6’3″ 350
53 LOGAN MARSHALL McDONALD 5’9″ 265
55 TERRELL WALKER VALLEY CHRISTIAN 6’5″ 300
57 DAN HENRY URSULINE 6’0″ 265
58 LOU DELCOLLE URSULINE 5’10 270
62 ALI HAMMOND McDONALD 6’0″ 240
76 TOM LESKOVAC FITCH 6’3″ 245
77 NATE DEAN McDONALD 5’9″ 250
HEAD COACH: DAN WILLIAMS
ASSISTANTS: JOE CELLI, STEVE DURBIN, BILL IFFT, RAY LEWIS, TOM SENICH
TRUMBULL COUNTY ROSTER
1 JARRETT LIKENS WARREN JFK 5’11” 180
2 JEREMY WILSON WARREN HARDING 6’3” 175
3 MARCO DONATELLI GIRARD 6’3” 220
4 GABE CANTER MATHEWS 5’10” 175
5 DAKOTA WHITT LAKEVIEW 5’11” 185
7 JAKARI SALTER WARREN HARDING 6’2” 175
8 PRESTON RAPCZAK NEWTON FALLS 6’2” 190
9 TRYSTAN MOLLOHAN CHALKER 6’2” 175
10 LUKAS MOSORA HUBBARD 5’8” 185
11 JORDAN FRONZAGLIO HOWLAND 5’10 170
12 DARYL SMITH JR. GIRARD 6’0” 255
13 ZACH COMAN LIBERTY 6’3” 205
14 TERRANCE DAVIS GIRARD 6’3” 185
15 MIKE WILSON HOWLAND 5’11” 170
16 ERIC BASISTA MINERAL RIDGE 6’2” 170
17 JACOB LESKO MINERAL RIDGE 5’11” 140
20 ISAAC HADLEY WARREN JFK 6’0” 215
21 CARTER MAST CHAMPION 5’8” 175
22 BENTON TENNANT LaBRAE 5’9” 170
28 ROB SAVIN NILES 5’10” 190
34 COLTON STONEMAN LaBRAE 5’10” 185
45 NATHAN BARRETT HOWLAND 6’2” 190
51 DRAKE TINGLER BROOKFIELD 5’10” 235
53 JORDAN TINGLER BROOKFIELD 5’10” 215
56 SIMAHJAY WARFIELD WARREN HARDING 5’11” 330
57 JAQUAHN McINTOSH WARREN HARDING 6’0” 300
57 SETH JONES HUBBARD 6’1” 250
66 RILEY McCLEARY LaBRAE 5’11” 185
68 PEYTON COMER WARREN JFK 6’1” 220
74 WOLFGANG WILDMAN CHALKER 6’3” 330
76 SCOTT WILCOX LAKEVIEW 6’2” 260
76 ANTHONY SHAFFER HUBBARD 6’7” 290
78 ALEX HERNANDEZ WARREN JFK 6’3” 285
87 MIKE CLAUSS WARREN HARDING 6’0” 190
HEAD COACH: TIM McGLYNN
ASSISTANTS: JUSTIN BLAIR, TOM CONRAD, TONY CORSO, TIM CROSIO, JOHN CROYTS, MARK DERTHICK, LD HARTMAN, MARK McGLYNN