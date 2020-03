Poland boys basketball recent leaders

Adam Kassem took team-high honors for Poland in rebounding this past season

Michael Cougras led Poland in 3-point shooting for the second straight year

POLAND, Ohio (WKBN) – A look back at team leaders from recent history in the Poland basketball program:

Boys Basketball Leaders

Poland Bulldogs

Scoring

2019-20: Michael Cougras, 13.3

2018-19: Braeden O’Shaughnessy, 19.4

2017-18: Braeden O’Shaughnessy, 19.3

2016-17: Braeden O’Shaughnessy, 18.4

2015-16: Jared Burkert, 16.6

2014-15: Jared Burkert, 12.9

2013-14: Jake Wolfe, 12.2

2012-13: Jake Wolfe, 14.6

2011-12: Colin Reardon, 22.1

2010-11: Colin Reardon, 22.3

Rebounding

2019-20: Adam Kassem, 5.5

2018-19: Daniel Kramer, 6.7

2017-18: Daniel Kramer, 7.9

2016-17: Braeden O’Shaughnessy, 7.9

2015-16: Matt Baker, 7.5

2014-15: Tate Duarte & Kyle Dixon, 5.4

2013-14: Jake Wolfe, 8.3

2012-13: Jake Wolfe, 8.1

2011-12: Colin Reardon, 9.3

2010-11: Colin Reardon, 11.0

Assists

2019-20: Andrew Centofanti, 2.7

2018-19: Braeden O’Shaughnessy, 3.6

2017-18: Mike Diaz, 5.4

2016-17: Mike Diaz, 4.7

2015-16: Mike Gajdos, 5.5

2014-15: Nick Gajdos, 6.0

2013-14: George Chammas, 3.3

2012-13: Kevin White, 2.4

2011-12: Conner Schultheis, 2.6

2010-11: Drew Wagner, 4.6

Three-Point Percentage (w/ 35 attempts)

2019-20: Michael Cougras, 44.4% (56-126)

2018-19: Michael Cougras, 38.5% (37-96)

2017-18: Mike Diaz, 38.4% (20-52)

2016-17: Braeden O’Shaughnessy & Kyle Patterson, 31.9%

2015-16: Kyle Patterson, 50.0% (19-38)

2014-15: Mike Gajdos, 43.4% (23-53)

2013-14: Danny Black, 45.2% (33-73)

2012-13: Jake Wolfe, 39.1% (36-92)

2011-12: Colin Reardon, 38.5% (65-169)

2010-11: Anthony Machi, 34.6% (18-52)

Free Throw Percentage (w/ 50 attempts)

2019-20: Michael Cougras, 76.2% (48-63)

2018-19: Braeden O’Shaughnessy, 68.7% (68-99)

2017-18: Daniel Kramer, 84.7% (83-98)

2016-17: Daniel Kramer, 72.1% (44-61)

2015-16: Matt Baker, 76.3% (84-110)

2014-15: Danny Black, 81.5% (53-65)

2013-14: Danny Black, 72.7% (56-77)

2012-13: Jake Wolfe, 65.0% (67-103)

2011-12: Colin Reardon, 75.9% (104-137)

2010-11: Colin Reardon, 80.0% (100-125)