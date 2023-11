LIBERTY, Ohio (WKBN) – The Garfield G-Men captured the MVAC Grey Tier championship by finishing the league schedule with a perfect 7-0 mark. Coach Mike Moser’s group advanced to the Region 17 semifinal round where the G-Men were eliminated by the eventual-region champions, Perry Pirates (42-14).

Garfield’s Keegan Sell was named the league’s Player of the Year for the second straight year.

The G-Men outscored league opponents this year by an average of 42-points (53-11).

The Grey Tier featured many underclassmen who excelled at the varsity level including offensive skill players such as Brookfield’s Rico Smith, Christian Davis and Josh Rankin along with Liberty’s Dawaun Moody as well as Crestview’s Max Hawkins.

2023 MVAC Grey Tier Standings

Garfield – 7-0 (12-1)

Crestview – 5-2 (5-6)

Liberty – 5-2 (5-6)

Brookfield – 4-3 (5-6)

LaBrae – 4-3 (5-6)

Newton Falls – 2-5 (4-6)

Champion – 1-6 (1-9)

Campbell – 0-7 (1-9)

2023 Statistical Leaders

Scoring

Garfield, 50.4

Liberty, 35.6

Brookfield, 29.3

Newton Falls, 23.0

Crestview, 21.0

LaBrae, 19.8

Campbell, 12.7

Champion, 7.8

Scoring Defense

Garfield, 16.1

LaBrae, 23.2

Crestview, 26.6

Brookfield, 32.7

Liberty, 32.8

Newton Falls, 34.4

Champion, 33.7

Campbell, 37.4

Individual Statistics

Passing Yards

1.Josh Rankin, Brookfield/FR – 1315

2.Eric Geddes, Garfield/SR – 1280

3.Tawann Tutwiler, Liberty/SR – 1260

4.Mihali Koullias, Campbell/JR – 648

5.Carter Rapczak, Newton Falls/SR – 333

Completion Percentage (min. 50 attempts)

1.Eric Geddes, Garfield/SR – 70.0% (49-70)

2.Carter Rapczak, Newton Falls/SR – 64.0% (32-50)

3.Kenny Yoho, LaBrae/SO – 56.1% (32-57)

4.Josh Rankin, Brookfield/FR – 54.3% (88-162)

5.Tawann Tutwiler, Liberty/SR – 53.5% (77-144)

Passing Touchdowns

1.Eric Geddes, Garfield/SR – 22

2.Tawann Tutwiler, Liberty/SR – 15

3.Josh Rankin, Brookfield/FR – 9

4.Kenny Yoho, LaBrae/SO – 4

5.Mihali Koullias, Campbell/JR – 3

Rushing Yards

1.Rico Smith, Brookfield/FR – 1577

2.Max Hawkins, Crestview/JR – 1545

3.Keegan Sell, Garfield/SR – 1389

4.Eric Geddes, Garfield/SR – 1226

5.Carter Rapczak, Newton Falls/SR – 982

6.Tawann Tutwiler, Liberty/SR – 760

7.Deacon Sommer, Garfield/SR – 614

8.Gage Phares, Newton Falls/JR – 612

9.Dawaun Moody, Liberty/FR – 594

10.Davin Derry, LaBrae/SR – 561

Rushing Average (min. 50 attempts)

1.Keegan Sell, Garfield/SR – 10.9

2.Eric Geddes, Garfield/SR – 10.0

3.Rico Smith, Brookfield/FR – 8.8

4.Deacon Sommer, Garfield/SR – 8.6

5.Dawaun Moody, Liberty/FR – 8.3

6.Carter Rapczak, Newton Falls/SR – 7.4

7.Max Hawkins, Crestview/JR – 6.8

8.Kaiden Kirila, Brookfield/SR – 6.4

9.Tawann Tutwiler, Liberty/SR – 6.3

10.Christian Davis, Brookfield/JR – 5.9

Rushing Touchdowns

1.Keegan Sell, Garfield/SR – 25

2.Rico Smith, Brookfield/FR – 24

3.Eric Geddes, Garfield/SR – 17

4.Max Hawkins, Crestview/JR – 16

5.Davin Derry, LaBrae/SR – 14

6.Carter Rapczak, Newton Falls/SR – 12

7.Dawaun Moody, Liberty/FR – 11

8.Kaiden Kirila, Brookfield/SR – 10

9.Tawann Tutwiler, Liberty/SR – 8

10.Devin Bates, Garfield/FR – 7

Receptions

1.Christian Davis, Brookfield/JR – 42

2.Dwayne Moody, Liberty/SR – 32

3.David Moore, Campbell/SR – 29

4.Brett Carsone, Brookfield/SR – 24

5.Caden Short, Newton Falls/SR – 21

Receiving Yards

1.Dwayne Moody, Liberty/SR – 708

2.Christian Davis, Brookfield/JR – 629

3.Leo Grandizio, Garfield/SR – 546

4.David Moore, Campbell/SR – 433

5.Deacon Sommer, Garfield/SR – 383

Receiving Touchdowns

1.Leo Grandizio, Garfield/SR – 11

2.Dwayne Moody, Liberty/SR – 7

3.Christian Davis, Brookfield/JR – 6

3.Deacon Sommer, Garfield/SR – 6

5.Dawaun Moody, Liberty/FR – 5