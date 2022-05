NEW MIDDLETOWN, Ohio (WKBN) – The Division III Track and Field District Tournament concluded on Friday at Springfield Local High School.

Both the McDonald boys and girls teams took top honors as a team at the event. The Springfield girls and boys both finished as the runner-up.

The top four finishers in each event qualified for regionals next week on Wednesday and Friday.

Girls 100 Meter Dash Finals

1. Julia Rapp – Columbiana 12.49

2, Chloe Coates – Warren JFK 12.74

3. Demi Watson – Liberty – 12.84

4. Tomiyah Smith – Liberty – 13.15



Girls 200 Meter Dash Finals

1. Julia Rapp – Columbiana 26.06

2. Chloe Coates – Warren JFK – 26.64

3. Teiarra Triplett – Liberty – 26.83

4. Emma Sanders – Springfield – 26.99



Girls 400 Meter Dash Finals

1. Emma Sanders – Springfield – 1:01.21

2. Chlose Coates – Warren JFK – 1:02:21

3. Kylie Flere – McDonald – 1:03.35

4. Jolene Sharpe – Py. Valley – 1:05.46



Girls 800 Meter Run Finals

1. Sophia Yon – Lowellville – 2:23.85

2. Lillian Cappuzzello – McDonald – 2:28.54

3. Savannah Procick – Lowellville – 2:30.67

4. Rylee Shadowens – Heartland Christian – 2:38.37





Girls 1600 Meter Run Finals

1. Sophia Yon – Lowellville – 5:06.54

2. Megan Hipple – McDonald – 5:16.04

3. Faith Sullivan – Jackson-Milton – 5:49.82

4. Emily Kawecki – McDonald – 5:54.27



Girls 3200 Meter Run Finals

1. Negan Hipple – McDonald – 11:33.08

2. Sophia Yon – Lowellville – 12:01.10

3. Hannah Cunningham – East Palestine – 12:19.75

4. Marissa Geiss – East Palestine – 13:02.79



Girls 100 Meter Hurdles Finals

1. Bella Brown – Springfield – 16.37

2. Kennedy Caldwell – Warren JFK – 16.65

3. Ava Hulett – Mineral Ridge – 16.67

4. Audri Gaydosh – Mineral Ridge – 16.71



Girls 300 Meter Hurdles Finals

1. Jordan Banks – Liberty – 48.50

2. Ava Vecchione – Springfield – 49.29

3. Cailey Wellman – Brookfield – 50.13

4. Rowen Jenkins – Py. Valley – 50.54



Girls 4×100 Meter Relay Finals

1. Alexia Toy, Julia Rapp, Tomi Ross, Ellie Jackson – Columbiana – 50.16

2. Tomiyah Smith, Teiarra Triplett, Jordan Banks, Aaliyah Foster – Liberty – 50.52

3. Bella Brown, Ava Vecchione, Cali Matey, Graciella Ebert – Springfield – 51.21

4. Myleigh Jackson, Tania Jordan, Emily McNicol, Isabella Peppleriter – Wellsville – 52.28



Girls 4×200 Meter Relay Finals

1. Bella Brown, Ava Vecchione, Emma Sanders, Graciella Ebert – Springfield – 1:46.42

2. Aaliyah Foster, Demi Watson, Jordan Banks, Teiarra Triplett – Liberty – 1:47.88

3. Emily Ingold, Mary Boston, Jade Watt, Julianna Logan – 1:52.22

4. Lea Gabrelcik, Lillian Cappuzzello, Bria Rupe, Kylie Flere – McDonald – 1:52.90



Girls 4×400 Meter Relay Finals

1. Lillian Cappuzzello, Brooke Bosheff, Bria Rupe – McDonald – 4:17.25

2. Emma Sanders, Ava Vecchione, Cali Matey, Graciella Ebert – Springfield – 4:19.79

3. Savannah Procick, Veri Shumaker, Hadassah Rivera, Sophia Melillo – 4:28.14

4. Megan Rowley, Haylee Fellows, Ally Jones, Alyssa Herron – Western Reserve – 4:33.20



Girls 4×800 Meter Relay Finals

1. Lillian Cappuzzello, Brooke Bosheff, Megan Hipple, Bria Rupe – McDonald – 10:16.27

2. Savanna Procick, Hadassah Rivera, Sophia Melillo, Sophia Yon – Lowellville – 10:24.60

3. Riley Cowles, Danielle Grazier, Moriah-Ruth Toth, Faith Schneider – Mineral Ridge – 11:01.27

4. Claire Evans, Jaylene Jackson, Marissa Geiss, Hannah Cunningham – East Palestine – 11:07.10



Girls High Jump Finals

1. Kennedy Caldwell – Warren JFK – 4-11.00

2. Teiarra Triplett – Liberty – 4-11.00

3. Mia Lee – East Palestine – 4-10.00

4. Grayson Kidder – United – 4-10.00



Girls Pole Vault Finals

1. Zoey Patiner – Py. Valley – 6-06.00

2. Rowen Jenkins – Py. Valley – 6-06.00



Girls Long Jump Finals

1. Jolene Sharpe – Py. Valley – 16-01.00

2. Emily Mcnicol – Wellsville – 16-00.50

3. Graciella Ebert – Springfield – 15-07.00

4. Gianna Wilson – Mineral Ridge – 15-01.75



Girls Shot Put Wheelchair Finals

1. Anna Airhart – McDonald – 8-01.25



Girls Shot Put Finals

1. Ellie Struna – Py. Valley – 34-09.00

2. Grace Bundy – McDonald – 34-01.00

3. Olivia Booth – Mineral Ridge – 33-09.25

4. Grace Masterson – Mineral Ridge – 33-06.25



Girls Discus Throw Finals

1. Olivia Booth – Mineral Ridge – 116-08

2. Ellie Struna – Py. Valley – 105-09

3. Haleigh McCalla – Springfield – 104-00

4. Grace Bundy – McDonald – 101-10



Boys 100 Meter Dash Finals

1. Aiden Jones – Brookfield – 11.07

2. Phillip Spradley – Valley Christian – 11.10

3. Nathan Gilligan – McDonald – 11.23

4. Antwan Brown – Warren JFK – 11.31



Boys 200 Meter Dash Finals

1. Beau Brungard – Springfield – 22.68

2. Nathan Gilligan – McDonald – 22.72

3. Donovan McCoy – Warren JFK

4. Antwan Brown – Warren JFK – 23.04



Boys 400 Meter Dash Finals

1. Ryan Emch – Crestview – 51.70

2. Christian Davis – Brookfield – 51.97

3. Samuel Blauser – Liberty – 52.42

4. Jansen Smith – Py. Valley – 52.58



Boys 800 Meter Run Finals

1. Kaleb Nastari – United – 1:51.48

2. Eric Shepherd – Mineral Ridge – 2:00.63

3. Aiden Appel – Springfield – 2:02.41

4. Juan Villanueva – McDonald – 2:03.27



Boys 1600 Meter Run Finals

1. Cole Graham – Jackson-Milton – 4:42.49

2, Michael Katula – Lowellville – 4:48.61

3, Dominic Pappagallo – Mineral Ridge – 4:50.50

4. Zachary Nastari – United – 4:51.01



Boys 3200 Meter Run Finals

1. Carson Klase – McDonald – 10:01.96

2. Caleb Domitrovich – McDonald – 10:02.05

3. Cole Graham – Jackson-Milton – 10:14.54

4. Timmy Pappagallo – Mineral Ridge – 10:30.36



Boys 110 Meter Hurdles Finals

1. Beau Brungard – Springfield – 14.91

2. Michael Ballone – Lowellville – 15.02

3,. Garrett Krzyston – Wellsville – 15.50

4. Dante Gentile – Springfield – 16.34



Boys 300 Meter Hurdles Finals

1. Beau Brungard – Springfield – 40.62

2. Michael Ballone – Lowellville – 41.68

3. Garrett Krzyston – Wellsville – 42.09

4. Nick Hardgrove – United – 43.68



Boys 4×100 Meter Relay Finals

1. RaQuan Bell, Phillip Spradley, Kwane Autin, Marquez Gibbs – Valley Christian – 43.40

2. Antonio Smith, Donovan McCoy, Thomas Easton, Antwan Brown – Warren JFK – 43.44

3. Brett Carsone, Christian Davis, Colin Murphy, Aiden Jones – Brookfield – 44.00

4. John Herod, Marquez Patterson, Jaden Townsend, John Lard – Liberty – 44.38



Boys 4×200 Meter Relay Finals

1. Antonio Smith, Donovan McCoy, Thomas Easton, Antwan Brown – Warren JFK – 1:30.93

2. Brian Fisher, Nathan Gilligan, Michael Woloschak, Oniah Russo – McDonald – 1:31.74

3. Jakob Joyce, Marshall Yelkin, Bo Snyder, Beau Brungard – Springfield – 1:32.67

4. John Herod, Samuel Blauser, Marquez Patterson, Jaden Townsend – Liberty – 1:33.09



Boys 4×400 Meter Relay Finals

1. Giovanni Docherty, Vinny Ballone, Jim Clinton, Michael Ballone

2. Jack Yerkey, Ryan Emch, Matt Deniro, Mitchell Auer – Crestview – 3:32.85

3. Samuel Blauser, Antonio Derrico, Marquez Patterson, Tawann Tutwiler – Liberty – 3:34.51

4. Juan Villanueva, Michael Woloschak, Brian Fisher, Talan Ramsey – McDonald – 3:35.64



Boys 4×800 Meter Relay Finals

1. Zachary Nastari, Nick Hardgrove, Brayden Ganslein, Kaleb Nastari – United – 8:27.55

2. Giovanni Docherty, Ryan Hvisdak, Matt Lucido, Vinny Ballone – Lowellville – 8:29.70

3. Juan Villanueva, Caleb Domitrovich, Carson Klase, Sammy Gibbons – McDonald – 8:30.11

4. Will Welch, Joey Carr, Mitchell Auer, Ryan Emch – Crestview – 8:42.42



Boys High Jump Finals

1. Jakob Joyce – Springfield – 6-02.00

2. James Davis – Liberty – 6-01.00

3. Jonathan Mitchell – Heartland Christian – 5-10.00

4. Tony Kocanjer – Columbiana – 5-10.00



Boys Pole Vault Finals

1. Brandon Teter – Py. Valley – 9-06.00

2, Layton Dubic – Py. Valley 8-06.00



Boys Long Jump Finals

1. Valen Krzyston – Wellsville – 21-00.00

2, Talan Ramsay – McDonald – 21-11.00

3. Ryan Emch – Crestview – 21-01.00

4. Luke Brown – Western Reserve – 19-05,50



Boys Shot Put Finals

1. Ryan Henry – McDonald – 62-05.50

2. Dante Mediati – McDonald – 56-00.25

3. Ryan Tetrick – Brookfield – 52-04.75

4. Jontrell Mixon – Valley Christian – 46-05.25



Boys Discus Throw Finals

1. Ryan Henry – McDonald – 168-07

2. Dante Mediati – McDonald – 164-10

3. Anthony Lucente – Lowellville – 137-05

4. Clayton Butler – Mineral Ridge – 135-02