McDonald Golf takes top honors at Salem Hills

SALEM, Ohio (WKBN) – McDonald took top honors at the Mineral Ridge William Moransky Golf Invitational Wednesday at Salem Hill Golf Course.

The Blue Devils were victorious after posting a score of 338. Columbiana finished second with a 350, while Waterloo came in third with a 377.

The final results are as follows.

1st McDonald 338.106000 338

1. Michael Porter 11 39 36 75

2. Caleb Domitrovich 10 36 38 74

3. Anthony Ragazzine 12 44 48 92

4. Matthew Porter 11 53 44 97

5. Calen O’Connell 11 52 54 106

Coach: Matthew Vukovic

2nd Columbiana 350.099000 350

1. Tyler Andersen 12 38 39 77

2. Riley Mcelwain 11 44 43 87

3. Ian Less 9 53 46 99

4. Anthony Hall 9 48 44 92

5. Bayden Pipoly 10 43 51 94

Coach: Bob Hall

3rd Waterloo 377.111000 377

1. Luke Simons 11 43 45 88

2. Tucker Brown 12 46 55 101

3. Gavin English 12 44 49 93

4. Hunter Rothermel 11 56 55 111

5. Noah Hughes 10 48 47 95

Coach: Matthew Flanagan

4th Jackson-Milton 387.110000 387

1. Mason McDevitt 12 44 46 90

2. Logan Sokol 11 47 42 89

3. Austin Rader 11 58 50 108

4. Owen McDevitt 10 59 51 110

5. Jake Gross 11 49 51 100

Coach: Daniel Crish

5th Mineral Ridge 394.119000 394

1. Jake Sylak 12 38 39 77

2. Chris McMahan 12 54 55 109

3. Nick Allen 12 54 56 110

4. Trey Rigley 9 56 63 119

5. Blaine Spitler 11 51 47 98

Coach: Shawn Brown

6th Salem 408.120000 408

1. Lane Rhodes 12 41 45 86

2. Nick Colbert 11 53 55 108

3. Cole Ford 10 53 51 104

4. Cyle Burt 9 61 59 120

5. Sam Bricker 9 54 56 110

Coach: Rick Istnick

7th David Anderson 410.126000 410

1. Kyle Rohm 12 55 52 107

2. Joey DiLudovico 11 52 48 100

3. Brayden Flory 11 49 49 98

4. Anna Marshalek 11 65 61 126

5. Robert Harris 11 55 50 105

Coach: Ryan Snyder

8th John F. Kennedy 464.499000 464

1. Bryce Van Horn 9 47 51 98

2. Samantha Calderone 10 50 54 104

3. Nick Vassis 11 58 56 114

4. Gabby Foreman 12 DNS DNS

5. Anthony MaCali 10 75 73 148

Coach: Steven Hughes

9th Seb. McKinley 0.000000 0

1. Cayden Whitlatch 10 71 75 146

2. Aberiel Walker 11 76 70 146

Mineral Ridge Invitational Individual results:

(Rank/Individual/ Team/Grade/Front/Back/Score)

1. Caleb Domitrovich McDonald 10 36 38 74

2. Michael Porter McDonald 11 39 36 75

3. Tyler Andersen Columbiana 12 38 39 77

4. Jake Sylak Mineral Ridge 12 38 39 77

5. Lane Rhodes Salem 12 41 45 86

6. Riley Mcelwain Columbiana 11 44 43 87

7. Luke Simons Waterloo 11 43 45 88

8. Logan Sokol Jackson-Milton 11 47 42 89

9. Mason McDevitt Jackson-Milton 12 44 46 90

10. Anthony Hall Columbiana 9 48 44 92

11. Anthony Ragazzine McDonald 12 44 48 92

12. Gavin English Waterloo 12 44 49 93

13. Bayden Pipoly Columbiana 10 43 51 94

14. Noah Hughes Waterloo 10 48 47 95

15. Matthew Porter McDonald 11 53 44 97

16. Brayden Flory David Anderson 11 49 49 98

17. Bryce Van Horn John F. Kennedy 9 47 51 98

18. Blaine Spitler Mineral Ridge 11 51 47 98

19. Ian Less Columbiana 9 53 46 99

20. Joey DiLudovico David Anderson 11 52 48 100

21. Jake Gross Jackson-Milton 11 49 51 100

22. Tucker Brown Waterloo 12 46 55 101

23. Samantha Calderone John F. Kennedy 10 50 54 104

24. Cole Ford Salem 10 53 51 104

25. Robert Harris David Anderson 11 55 50 105

26. Calen O’Connell McDonald 11 52 54 106

27. Kyle Rohm David Anderson 12 55 52 107

28. Austin Rader Jackson-Milton 11 58 50 108

29. Nick Colbert Salem 11 53 55 108

30. Chris McMahan Mineral Ridge 12 54 55 109

31. Owen McDevitt Jackson-Milton 10 59 51 110

32. Nick Allen Mineral Ridge 12 54 56 110

33. Sam Bricker Salem 9 54 56 110

34. Hunter Rothermel Waterloo 11 56 55 111

35. Nick Vassis John F. Kennedy 11 58 56 114

36. Trey Rigley Mineral Ridge 9 56 63 119

37. Cyle Burt Salem 9 61 59 120

38. Anna Marshalek David Anderson 11 65 61 126

39. Cayden Whitlatch Seb. McKinley 10 71 75 146

40. Aberiel Walker Seb. McKinley 11 76 70 146

41. Anthony MaCali John F. Kennedy 10 75 73 148

42. Gabby Foreman John F. Kennedy 12 DNS 0 DNS