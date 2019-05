Girls State Track & Field Championships to feature 54 local athletes

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

YOUNGSTOWN, Ohio (WKBN) - The OHSAA Girls State Track and Field Championships will feature 1,045 athletes from 356 schools across Ohio this weekend.

The following athletes will represent the Valley in Columbus:

DIVISION 1

AUSTINTOWN FITCH

Logan Franczkowski, 11 - 4x100 Relay

Hallie Renda, 12 - 4x100 Relay

Jenna Rodgers, 10 - 4x100 Relay

Madison Skelly, 11 - Pole Vault

Alena Williams, 11 - 4x100 Relay

NILES

Chante Clinkscale, 10 - 100

HOWLAND

Madison Sisler, 10 - High Jump



DIVISION 2

CRESTVIEW

Sidney Rambo, 11 - Discus

LAKEVIEW

Ashley Bowker, 11 - 100 Hurdles / 300 Hurdles

Danaysha Mauzy, 10 - 100

GIRARD

Jalaya Brown, 10 - Long Jump

BEAVER LOCAL

Teddi Kinsey, 11 - 100 Hurdles / 300 Hurdles

POLAND

Nina Centofanti, 12 - 4x400 Relay

Jackie Grisdale, 10 - 4x400 Relay

Ava Izenour, 11 - 4x200 Relay

Chloe Kosco, 10 - 4x200 Relay / 4x400 Relay / Long Jump

Mia Musolino, 10 - 200 / 4x200 Relay / 4x400 Relay

Gabby Romano, 11 - 4x200 Relay

SALEM

Abbie Antram, 11 - Discus

Halle Cochran, 10 - 4x800 Relay

Clara Double, 9 - 4x800 Relay

Carly Hall, 10 - 4x800 Relay / 1600

Caitlyn Marx, 12 - Discus

Haley Rozeski, 12 - 4x800 Relay / 800

YOUNGSTOWN EAST

DeShante Allen, 12 - 4x200 Relay / 4x100 Relay

Airess Cross, 9 - 4x100 Relay

Jasime Davis, 12 - 4x200 Relay

Iyana Dixon, 11 - 4x200 Relay

Laniya Lewis, 10 - 4x200 Relay / 4x100 Relay

Kyndia Matlock, 12 - 100 / 200 / 4x100 Relay

DIVISION 3

BRISTOL

Sydney Fenstermaker, 11 - Shot Put

BROOKFIELD

Bailey Drapola, 12 - Long Jump

MAPLEWOOD

Emily Butler, 9 - 4x400 Relay

Mabel Crouch, 10 - 4x400 Relay

Kylee Sheely, 10 - 4x400 Relay

Marissa Ventura, 9 - 4x400 Relay

UNITED

Hannah Minor, 10 - 800

BADGER

Suzanne Shaffer, 10 - High Jump

Miranda Stanhope, 11 - 1600 / 3200

Kiersten Tricker, 12 - High Jump

LABRAE

Dynesty Ervin, 12 - 100 / 200

LISBON

Izzy Perez, 11 - 100 / 200

MCDONALD

Naomi Domitrovich, 10 - 4x200 Relay

Anna Guerra, 11 - 4x800 Relay / 3200

Trinity Hobbs, 11 - Discus

Sela Jones, 11 - 4x800 Relay / 4x400 Relay

Brooke Lewis, 10 - 4x200 Relay / 4x400 Relay

Janessa Martinelli, 11 - 4x800 Relay

Jessica Stamp, 12 - 4x200 Relay / 4x400 Relay

Bella Wolford, 11 - 800 / 4x800 Relay / 4x200 Relay / 4x400 Relay

MINERAL RIDGE

Danielle Aulet, 10 - 800

NEWTON FALLS

Libby Barreca, 11 - Discus / Shot Put

MATHEWS

Claire Miller, 10 - Discus / Shot Put

LIBERTY

Alyssa Wilson, 11 - Shot Put