COLUMBUS, Ohio (WKBN) – Canfield head coach Matt Reel was named the Division II Coach of the Year by the Ohio Prep Sportswriters Association on Tuesday. Eight local players also earned All-State awards in both Division I and II.

Here is the complete list of All-Ohio awards for Divisions I & II, followed by their height, class, and points per game. The local players are listed in bold:

DIVISION II – FIRST TEAM

Ella McMillen, Millersburg West Holmes, 5-9, sr., 14.0

Peyton Mounce, Urbana, 5-10, so., 18.0

Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian, 6-1, so., 25.9

Tomi Hinkle, Proctorville Fairland, 5-6, sr., 12.0

Jamisyn Stinson, Thornville Sheridan, 5-11, jr., 21.5

Brooklyn Vaughn, Toledo Central Catholic, 5-10, jr., 15.5

Lauren Gerken, Findlay Liberty-Benton, 6-0, jr., 19.8

Emily Bratton, Carroll Bloom-Carroll, 5-7, jr., 23.6

Carter McCray, Elyria Catholic, 6-1, sr., 18.5

Gia Casalinova, Cuyahoga Valley Christian Academy, 5-8, sr., 17.7

Lily Bottomley, Canal Fulton Northwest, 6-3, sr., 18.3

DIVISION II – SECOND TEAM

Braelyn Even, Hamilton Badin, 5-10, fr., 15.6

Gabby Martin, Cincinnati Summit Country Day, 5-11, sr., 17.3

Maddie Moody, Kettering Archbishop Alter, 6-1, so., 14.2

Raeven Raye-Redmond, Trotwood-Madison, 5-8, sr., 25.1

Bree Allen, Proctorville Fairland, 5-11, jr., 14.3

Harper Annarino, Granville, 6-0, jr., 18.1

Sydnie Smith, Bexley, 5-10, sr., 15.2

Helen Holley, Gates Mills Gilmour Academy, 6-0, jr., 14.7

Abby Muckelroy, Canfield, 5-10, sr., 9.5

Izzy Callaway, Copley, 5-7, jr., 18.8

DIVISION II – THIRD TEAM

Mya Oliver, New Concord John Glenn, 5-8, so., 15.6

Gabby Russell, New Carlisle Tecumseh, 5-10, sr., 16.6

Milee Smith, Chillicothe Unioto, 5-11, fr., 13.7

Brooklyn Davis, Norwalk, 5-6, sr., 11.4

Hayley Meyer, Wauseon, 6-0, sr., 16.7

Reese Grothaus, Bryan, 5-8, sr., 13.0

Kiki McElrath, Columbus Hartley, 5-6, sr., 18.3

Kaci Kanicki, Ashtabula Edgewood, 5-9, sr., 21.8

Grace McKoon, Perry, 5-7, sr., 18.0

Lilly Stukus, Chagrin Falls, 5-8, so., 16.1

Elizabeth Mason, Marlington, sr., 17.3

DIVISION II – SPECIAL MENTION

Alex Frazee, Vincent Warren, 5-9, sr., 19.3

Aubri Spicer, New Lexington, 5-9, sr., 15.2

Leigha Lauer, Marietta, 5-8, so., 11.5

Amaris Betts, Chillicothe Unioto, 5-8, jr., 14.7

T.J. Carpenter, Jackson, 5-10, jr., 15.3

Bailey Vulgamore, Waverly, 5-10, sr., 18.5

Kylie Anderson, Wintersville Indian Creek, 5-10, jr., 13.5

Jersey Draughn, Zanesville, 5-6, jr., 15.0

Hillari Baker, Carrollton, 5-6, jr., 14.0

Lasha Robinson, New Philadelphia, 5-6, sr.,14.0

Morgan Karam, Dover 5-6, so., 12.6

Zhieyah Rolack, Dayton Meadowdale, 5-11, so.,14.8

Lily Shepherd, Eaton, 5-9, sr., 17.9

Abby West, Enon Greenon, 5-11, sr., 14.4

Hailey Rees, Bellevue, 5-9, so., 16.1

Breayah Jefferson, Toledo Rogers, 5-5, jr., 20.8

Addisyn Freeman, Elida, 5-10, sr., 20.6

Eve Schwemley, Shelby, 5-7, so., 11.5

Kiersten Bradley, Mansfield Senior, 5-8, jr., 9.0

Kailee Thiel, Bryan, 6-1, jr., 11.0

Riley Irwin, Findlay Liberty-Benton, 5-7, sr., 14.8

DC Lanier, Port Clinton, 5-2, jr., 18.7

Kaliyah Barron, Columbus East, 5-6, so., 25.5

Brooklyn Mosher, Caledonia River Valley, 5-10, sr., 18.4

Evan Platfoot, Plain City Jonathan Alder, 5-7, jr., 16.1

Isabelle Niederst, Elyria Catholic, 5-9, jr., 13.6

Alexa Hocevar, West Geauga, 6-0, sr., 14.4

Abbie Davidson, Salem, 5-5, sr. 15.3

Naomi Benson, Streetsboro, 6-2, so., 15.3

Cam Hoover, Peninsula Woodridge, 6-0, jr., 15.1

Sophia Gregory, West Branch, 6-2, jr., 15.2

Erica King, St. Vincent-St. Mary, 5-8, jr., 10.1

Alyssa Massucci, Howland, 5-6, jr., 19.3

Ashley Cudnik, Northwest, 5-10, sr., 13.7

Chelsea Evanich, Marlngton, 6-1, jr., 11.7

Bailey Acord, Norton, 5-7, sr., 16.1

Kate Sahli, Canfield, 5-8, sr., 8.8

Ashley Kerekes, Copley, 5-11, sr., 14.5

DIVISION II – HONORABLE MENTION

Joi Williams, CVCA, 5-5, soph., 12.6

Jazmin Torres, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-6, sr., 11.1

Chloe Neider, Struthers, 5-8, sr., 17.7

Sieasia Triplett, Girard, 5-4, sr., 12.8

Sam Stask, Aurora, 5-6, jr., 13.7

Delilah Rahe, Mogadore Field, so., 18.3

Olivia Dement, Duncan Falls Philo, 5-7, sr., 10.4

McKenna Scott, Wintersville Indian Creek, 5-6, so., 11.5

McKinzi Linscott, New Concord John Glenn, 6-2, sr., 10.6

Lauren Marmo, Carrollton, 5-8, sr., 9.0

Odessa Smith, McConnelsville Morgan, 5-4, sr. 10.3

Sadie Edwards, Steubenville, 5-9, fr., 10.7

Cameron Kaufman, Sandusky Perkins, 5-7, sr., 11.1

Alycia Middlebrooks, Fostoria, 5-9, so., 13.4

Grace Freiberger, Lima Shawnee, 5-7, jr., 20.3

Sophie Chipps, Napoleon, 5-6, sr., 12.8

Corniya Clay, Toledo Central Catholic, 5-5, jr., 13.7

Kylee Bruce, Proctorville Fairland, 5-11, jr., 8.0

Riley Medley, Marietta, 5-7, sr., 8.0

Sophie Cochran, Vincent Warren, 5-9, sr., 11.0

Amelia Uhrig, Chillicothe Unioto, 5-10, jr., 8.3

Kelli Stewart, Waverly, 5-11, sr., 14.6

Asa Holcombe, Athens, 5-7, so., 12.4

Maddie Blakeman, Circleville, 5-8, fr., 13.0

Nicole Terry, Lancaster Fairfield Union, 5-11, sr., 13.5

Elly Lewis, Lancaster Fairfield Union, 5-6, jr., 15.0

Hillery Jacobs, Washington Court House Miami Trace, 5-8, sr., 14.2

Kim Kellogg, New Lexington, 5-9, sr., 9.5

Nora Saffell, Thornville Sheridan, 6-0, jr., 11.5

A’Liyah Brock, Eastmoor Academy, 5-6, so., 12.0

Ava Gossman, Granville, 5-10, sr., 11.5

Taliyah Holmes, Heath, 5-7, sr., 12.3

Abbey Price, Richwood North Union, 5-9, jr., 10.5

Allison Price, Richwood North Union, 5-9, so., 9.9

Sofia Sheridan, Bexley, 5-10, sr., 10.2

Marissa Wilkinson, Carroll Bloom-Carroll, 5-7, jr., 14.0

Aliyah Moore, Granville, 5-6, jr., 10.1

Kiera Healy, Dayton Carroll, 6-0, fr. 14.9

Izzy Rotert, Cincinnati Mercy-McAuley, 5-10, sr., 12.9

Peyton Shafer, Goshen, 5-9, jr. 19.2

Riley Hodson, Germantown Valley View, 5-10, sr., 9.2

Riley Smith, Kettering Archbishop Alter, 6-2, jr. 11.7

Kyla Irby, Cincinnati Summit Country Day, 5-7, sr., 15.0

Claire Henry, Enon Greenon, 5-8, sr. G, 12.4

Ky’Aira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 5-8, so. 8.7

Jayda Mosley, Cincinnati Purcell Marian, 5-8, jr., 10.2

Makenzie Chinn, Tipp City Tippecanoe, 5-6, sr., 12.5

Gracie Cosgrove, Hamilton Badin, 5-8, so., 12.7

Olivia Bauman, Eaton 6-0, sr., 6.0

Emma Neff, Dayton Oakwood, 5-10, sr., 15.3

Katie Berrey, Waynesville, 5-5, fr., 13.3

Nicci Finazzo, Gates Mills Gilmour Academy, 5-7, jr., 8.1

Maddy Triskett, Burton Berkshire, 5-7, sr., 14.0

Bella Simmons, Firelands, 5-8, sr., 11.3

Morgan Crawford, Cleveland Central Catholic, 5-8, so., 17.3

Alyssa Weber, Padua, 5-7, sr., 15.5

Lauren Valerius, Firelands, 6-0, sr., 12.1

Maggie Furst, West Geauga, 6-0, jr., 12.2

Maeve Sommerfield, Beaumont, 5-8, sr., 11.2

Leila Discenza, Fairview Park Fairview, 5-8, sr., 14.2

Lexi Rodriguez, Lorain Clearview, 5-7, so., 14.4

Kate Bollinger, Gates Mills Hawken, 5-10, sr., 13.3

Ruthie Bisson, Bay Village Bay, 5-11, sr., 10.1

Brooke Richmond, Geneva, 5-9, jr., 10.8

Katie McCollister, Ashtabula Edgewood, 5-5, jr., 12.0

Division II – Coach of the Year: Matt Reel, Canfield

Division II – Player of the Year: Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian

DIVISION I – FIRST TEAM

Lexi Howe, Dresden Tri-Valley, 5-11, sr.,17.3

Sole Williams, Cincinnati Princeton, 5-8, sr., 20.8

Kylee Fears, Oxford Talawanda, 6-1, sr., 20.8

Anna Swisshelm, Cincinnati West Clermont, 6-0, sr., 15.2

Sinai Douglas, Toledo Start, 5-4, jr., 16.8

JoJo Eberhart, Marysville, 5-10, jr., 10.0

Madison Greene, Pickerington Central, 5-7, sr., 15.2

Berry Wallace, Pickerington Central, 6-1, jr., 14.2

Paige Kohler, Olmsted Falls, 5-8, sr., 16.5

Paris Stokes, Canton McKinley, 5-6, sr., 18.5

DIVISION I – SECOND TEAM

Carly Prows, Mason, 6-0, sr., 12.9

Madison French, Liberty Township Lakota East, 5-11, sr., 11.5

Seini Hicks, Cincinnati West Clermont, 6-0, jr., 12.6

Destiny Robinson, Fremont Ross, 5-7, jr., 16.1

Gigi Bower, Olentangy Liberty, 5-9, jr., 16.1

Jenna Kopyar, Dublin Coffman, 6-0, sr., 14.0

Tamara Ortiz, Westerville South, 5-5, sr., 17.7

Morgan Blackford, Solon, 5-8, sr., 19.4

Leena Patibandla, Massillon Jackson, 6-1, sr.

Caitlyn Holmes, Akron Ellet, 5-7, so., 20.0

DIVISION I – THIRD TEAM

Taylor Scohy, Bellbrook, 5-9, jr., 17.0

Madison Parrish, Mason, 5-11, so., 13.5

Elise Bender, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, so., 17.4

Kendall Carruthers, Holland Springfield, 5-6, sr., 17.2

Komara Sylvester, Toledo Start, 5-6, jr., 19.3

Leigha Dennison, Hilliard Bradley, 5-10, sr., 19.0

Mackenzie Blackford, Solon, 5-8, jr., 19.1

Grace Kingery, North Ridgeville, 6-1, jr., 21.6

Mia Kalich, Olmsted Falls, 5-11, sr., 11.5

Mary Meng, Grafton Midview, 6-5, sr., 17.0.

DIVISION I – SPECIAL MENTION

Jacey Harding, Chillicothe, 5-8, sr., 23.7

Alli Robertson, Harrison, so., 23.5

Allie Stockton, Sidney, 5-9, sr., 16.0

Bryn Martin, Springboro, 6-0, so., 13.8

Alley Haas, Miamisburg, 5-8, jr., 16.0

Kendal George, Centerville, 5-9, sr., 14.1

Kelley Griffin, Bellbrook, 5-4, sr., 7.0

Serena Baker, Kettering Fairmont, 5-11, sr., 13.0

Mari Gerton, Cincinnati Princeton, 5-8, so., 12.9

Taylor Farris, Oxford Talawanda, 5-8 sr., 16.1

Clarke Jackson, Gahanna Lincoln, 5-9, sr., 14.0

Kate Ratliff, Canal Winchester, 6-0, sr., 20.0

Megan Weakley, Sunbury Big Walnut, 5-9, sr., 16.0

Sophie Ziel, Columus Watterson, 5-9, so., 19.4

Ceylone Brooks, Upper Arlington; 5-6, sr., 14.3

Arianna Cradle; Westerville South; 5-8, fr., 15.4

Dekota Smith, Toledo Notre Dame, 5-7, sr., 13.4

Brooke Bender, Whitehouse Anthony Wayne, 5-11, so.

Jada Shoup, Toledo Whitmer, 5-8, jr., 13.4

Janiah Holmes, Fremont Ross, 5-10, sr., 11.8

Savanah Laurenty, Painesville Riverside, 5-11, jr., 17.5

Mahogany Cottingham, Parma, 5-9, sr., 23.5

Kailey Minch, North, 5-6, sr., 20.0

Olivia DiFranco, Grafton Midview, 5-10, jr., 16.3

Danielle Cameron, Olmsted Falls, 5-9, jr., 15.3

Gia Piscitelli, Hathaway Brown, 5-7, jr., 16.6

Taylor Bass, Strongsville, 5-11, sr., 16.2

Ava Patti, Rocky River, 6-0, jr., 14.9

Megan Taraba, Walsh Jesuit, 5-10, sr., 14.5

Emma Rasmussen, Akron Archbishop Hoban, 5-4, sr., 11.0

Lauren Pallotta, Massillon Jackson, 6-1, sr., 14.9

Mackenzie Kramer, Cuyahoga Falls, 5-9, sr., 19.1

Journey Hildebrand, Brunswick, 5-11, jr., 15.7

Olivia Klanac, Medina, 5-9, so., 16.0

Jenna Slates, Uniontown Green, 6-0, so., 10.0

Brooke Haren, Louisville, 5-8, jr., 15.8

Kennady Dodds, Stow-Munroe Falls, 6-0, fr., 10.4

Olivia Klanac, Medina, 5-9, so., 16.0

Kennedy Morgan, Medina Highland, 5-9, so., 13.5

Mackenzie Riccitelli, Boardman, 5-6, jr., 15.7

DIVISION I – HONORABLE MENTION

Mackenzie Harvey, Dresden Tri-Valley, 5-9, so., 9.6

Chloe Kilbride, Perrysburg, 5-8, so., 9.0

Maddy Greene, Sylvania Northview, 6-0, sr., 13.7

Dallas Poll, Tiffin Columbian, 5-9, sr., 14.6

Janiah Holmes, Fremont Ross, 5-10, sr., 11.8

Abby Rosol, Rocky River Magnificat, 5-9, sr., 7.9

Claire Wakim, Madison, 5-11, jr., 14.3

Emily Noerr, Chardon, 5-10, sr., 17.7

Brooklyn Vickers, Lyndhurst Brush, 5-6, jr., 17.3

Kristen Kelley, Amherst Steele, 6-1, jr., 14.0

Zhaniah Ervin, Cleveland John Hay, 6-1, sr., 15.7

Jazzlyn Robinson, Shaker Heights, 5-9, sr., 10.5

Uriah Jennings, Cleveland Heights, 5-7, sr., 13.0

Rylee Bennett, Akron Hoban, 5-10, sr., 11.7

Mallory Oddo, Uniontown Green, 5-10, sr., 9.9

Aliana Ray, Stow-Munroe Falls, 5-7, jr., 7.8

Cesily Sutton, Walsh Jesuit, 5-6, jr., 12.9

Lea Holmes, Brunswick, 6-1, sr., 11.3

Aleena VanKirk, Medina Highland, 5-11, so., 11.4

Eily Badertscher, Wooster, 6-0, sr., 13.2

Grace Craig, North Canton Hoover, 6-2, sr., 14.5

Serenitee Johnson, Uniontown Lake, 5-8, jr., 12.5

Brooke Baughman, Wadsworth, 5-10, jr., 10.4

Brooklyn Hall, Huber Hts. Wayne, 6-0, fr., 14.0

Sami Bardonaro, Vandalia Butler, 5-9, sr., 14.9

Anna Grim, Centerville, 5-9, sr. 13.6

Ashley Frantz, Bellbrook, 5-11, sr., 10.2

Kaylah Thornton, Kettering Fairmont, 5-7, fr., 11.5

Katie Fox, West Chester Lakota West, 5-10, so., 14.0

MacKenzie Givens, Cincinnati Walnut Hills, 5-9, jr., 13.1

Kailee Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-6, so., 10.0

Nafeesah Coggins, Cincinnati Withrow, sr., 19.0

Josie Early, Loveland, 5-7, sr., 10.0

Kassidy Ingram, Kings Mills Kings, 5-11, jr., 15.1

Miah O’Toole, Milford, 5-10, sr., 13.7

Olivia Raby, Loveland, 6-2, sr., 11.0

Abby Rowlings, Kings Mills Kings, 5-4, sr., 5.3

Gabby Razzano, Mason, 7.3

Myka Richardson, Fairfield, 5-8, jr., 11.1

Savannah Smith, Liberty Township Lakota East, 6-0, sr., 10.0

Madi Barnett, Kings Mills Kings, 5-6, sr., 9.2

Taylor Stanley, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-6, sr., 10.3

Jariah Steele, Cincinnati Colerain, 5-9, sr., 18.3

Daniah Trammell, Cincinnati Winton Woods, 6-2, so., 14.8

Dede Carter, Cincinnati Princeton, 6-1, sr., 9.8

Olivia Cooper, Pickerington Central, 6-1, sr., 11.0

Kayla Curry-Brown, Westerville North, 5-6, sr., 17.0

Kayla Jones, Grove City, 5-9, sr., 10.0

Gianna Lane, Hilliard Darby, 5-7, so., 15.5

Laila Marshall, Gahanna Lincoln, 5-7, sr., 15.4

Samara Savoy, Reynoldsburg, 5-9, sr., 13.9

Ava Wilkerson, Marysville, 5-7, sr., 10.7

Brielle Gingras, Newark, 5-8, sr., 14.0

Dylan Hunt, Pickerington North, 5-11, so., 17.0

Olivia Keeney, Grove City, 5-8, sr., 14.2

Lisa Kuhlman, Dublin Jerome, 5-9, sr., 11.7

Keiryn McGuff, Dublin Coffman, 6-0, sr., 12.0

Claire Mikola, Olentangy Liberty, 5-6, so., 9.4

Aniya Mitchell, Marion Harding, 5-9, so., 15.7

Kaleigh Rennie, Watkins Memorial, 5-6, sr., 15.0

Alec Rothe, Dublin Scioto, 6-3, sr., 10.3

Whitney Stafford, Olentangy, 5-7, fr., 17.0

Cameryn Wheeler, Watkins Memorial, 5-10, sr., 13.0

Kennedy Younkin, Teays Valley, 6-2, jr., 12.0

Division I – Player of the Year: Sole Williams, Cincinnati Princeton

Division I – Coach of the Year: Jeff Click, Cincinnati West Clermont