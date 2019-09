Five area teams ranked in first State volleyball poll

The Ohio High School Volleyball Coaches Association has released their first poll of the season

YOUNGSTOWN, Ohio (WKBN) – The Ohio High School Volleyball Coaches Association has released their first poll of the season, with 5 area teams currently ranked.

The top 20 teams in each division are ranked by total votes. The numbers in paranthesis are first place votes.



DIVISION ONE

1.) URSULINE ACADEMY (28) 378

2 ) PADUA FRANCISCAN (7) 331

3.) ST URSULA ACADEMY Toledo (1) 289

4.) MOUNT NOTRE DAME 241

5.) OLENTANGY ORANGE 140

6.) ST URSULA ACADEMY Cincinnati (1) 132

7.) MAGNIFICAT 100

8.) ST JOSEPH ACADEMY 95

9.) ST FRANCIS DE SALES 85

10.) OLMSTED FALLS 48

11.) PERRYSBURG 37

12.) SETON 37

13.) NEW PHILADELPHIA 36

14.) HILLIARD BRADLEY 33

15.) AVON 31

16.) GLENOAK (1) 30

16.) LOVELAND 26

16.) MASON 25

19.) OLENTANGY LIBERTY 24

20.) WATKINS MEMORIAL 22

DIVISION TWO

1.) DOVER (6) 237

1.) HOLY NAME (15) 237

3.) NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN (2) 209

4.) BISHOP FENWICK (6) 195

5.) ROGER BACON (3) 191

6.) SHERIDAN 138

7.) GILMOUR ACADEMY (2) 129

8.) TIPPECANOE (3) 119

9.) HIGHLAND (1) 96

10.) REVERE 66

11.) UTICA 58

12.) HAMILTON TOWNSHIP 56

13.) LAKE CATHOLIC (2) 49

14.) JONATHAN ALDER 47

15.) CANFIELD 45

16.) BROOKVILLE 27

17.) EATON 25

18.) ARCHBISHOP McNICHOLAS 20

19.) BEAUMONT SCHOOL 18

19.) VINTON COUNTY 18

DIVISION THREE

1.) OTTAWA-GLANDORF (16) 298

2.) LIBERTY-BENTON (12) 280

3.) INDEPENDENCE (5) 235

4.) COLDWATER (2) 232

5.) HURON (2) 166

6.) JOHNSTOWN-MONROE 138

7.) WHEELERSBURG 107

8.) HILAND (1) 101

9.) UNION LOCAL (4) 95

10.) WAYNEDALE 92

11.) CRESTWOOD (1) 91

12.) CRESTVIEW (3) 82

13.) TUSCARAWAS VALLEY 72

14.) BEACHWOOD 47

15.) GALION 45

15.) NORTHEASTERN 45

15.) VERSAILLES 45

18.) WESTFALL 41

19.) RIDGEWOOD (1) 31

20.) BROOKSIDE 29

DIVISION FOUR

1.) ST HENRY (15) 291

2.) NEW BREMEN (6) 280

3.) FORT LORAMIE (2) 223

4.) MONROEVILLE (6) 202

5.) CALVERT (5) 195

6.) FORT RECOVERY 189

7.) ST PAUL 105

8.) NEW RIEGEL (1) 98

9.) DELAWARE CHRISTIAN SCHOOL (2) 86

10.) SHADYSIDE (3) 66

11.) BUCKEYE CENTRAL 58

12.) MARION LOCAL 50

13.) WELLSVILLE 32

14.) LEIPSIC 30

15.) LEHMAN CATHOLIC (1) 29

16.) BADGER 27

17.) SPRINGFIELD (1) 26

18.) LINCOLNVIEW 25

19.) LAKE RIDGE ACADEMY 24

19.) MINSTER 24