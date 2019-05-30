Fitch softball finished with 4 on First-Team All-AAC

AUSTINTOWN, Ohio (WKBN) – Fitch featured 6 batters who hit for over .350 this season as sophomore Lydia Spalding also made life quite difficult for opposing hitters as she finished with 136 strikeouts in 103 innings of work. Spalding, Lainie Simons, Kayla Kelty and Maddy Taylor all were named to the First-Team All-League. Taylor, a freshman, led the Falcons in hitting with a .493 average.
2019 Fitch Softball Stats
Head Coach: Steven Ward
Record: 14-10
Team Stats
Batting Average: .364
Earned Run Average: 4.01
Individual Stats
Batting Average
Maddy Taylor – .493 (34-69)
Lydia Spalding – .473 (35-74)
Lainie Simons – .470 (31-66)
Kayla Kelty – .397 (27-68)
Abby Brown – .373 (19-51)
Ryleigh Morgan – .359 (14-39)
Ashley Fuller – .345 (20-58)
Hits
Lydia Spalding – 35
Maddy Taylor – 34
Lainie Simons – 31
Kayla Kelty – 27
Ashley Mickey – 21
Runs Scored
Maddy Taylor – 26
Lydia Spalding – 23
Lainie Simons – 21
Doubles
Maddy Taylor – 12
Lydia Spalding – 9
Lainie Simons – 8
Triples
Lydia Spalding – 4
Ashley Fuller – 2
Abby Brown – 2
Homeruns
Maddy Taylor – 5
Lainie Simons – 4
Runs Batted In
Maddy Taylor – 27
Lainie Simons – 19
Ashley Mickey – 15
Pitching Wins
Lydia Spalding – 14-5
Earned Run Average
Lydia Spalding – 2.78 (103.1 IP)
Innings Pitched
Lydia Spalding – 103.1
Strikeouts
Lydia Spalding – 136
Saves
Kaitlyn Evanko – 4