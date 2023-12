COLUMBUS, Ohio (WKBN) – Four local players were named First Team All-State by the Ohio High School Athletic Association on Monday.

Springfield’s Lucas Dattilo, Lowellville’s Vinny Perry, Nathan Hemberger from Western Reserve, and Lisbon’s Trevor Siefke all earned top honors in Division VII.

Lowellville’s Michael Ballone, Southern’s Ryan Exline, and both Luke Henning and Isaac Burnett from Western Reserve were all named Second Team All-State.

Third Team honors were awarded to Santino Rivera-Ocasio from Lowellville, Springfield’s Dante Gentile and McDonald’s Logan Presco.

The complete list of Division VII award winners are listed below.

DIVISION VII – FIRST TEAM

Quarterback:

Carson Parker, Lima Central Catholic, 6-3, 215, sr

Carson Altimus, Antwerp, 6-1, 171, sr

Justin Knouff, Maria Stein Marion Local, 6-1, 175, jr

Jared Witherow, Malvern, 6-4, 185, jr

Cale Bender, Caldwell, 5-10, 175, sr

Dylan Morton, Beaver Eastern, 6-0, 230, sr.

Running Back:

Danny Blair, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-10, 175, jr

Cole Delaughder, Danville, 6-2, 215, sr

Braxton Althauser, McComb, 5-9, 160, sr

Norris McKinley, Sciotoville East, 5-11, 175, sr

Greyson Siders, Dalton, 5-11, 190, sr

Keegen Weiss, Ansonia, 5-10, 205, sr

Rico Johnson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-9, 185, sr.

Wide Receiver / Tight End:

Hyde O’Rielly, Lancaster Fisher Catholic, 6-3, 182, jr

Victor Hoelscher, Maria Stein Marion Local, 6-2, 170, jr

Blake Berrier, Bascom Hopewell-Loudon, 6-2, 185, sr

Carter Eilerman, Fort Loramie, 6-3, 195, jr

Landon Brewer, Antwerp, 6-4, 180, sr.

OL: Kyle Ungruhn, Maria Stein Marion Local, 6-4, 245, jr

Brayden Spitler, Lucas, 6-2, 217, sr

Nick Bormuth, McComb, 6-5, 265, sr

Jase Norman, Caldwell, 6-2, 275, sr

Brewer Tomlison, Beaver Eastern, 6-2, 270, so

Grayson Lehman, Dalton, 6-4, 285, sr

Lucas Dattilo, Springfield, 5-10, 222, sr.

Kicker:

Carson Bills, Maria Stein Marion Local, 6-1, 155, jr

Defensive Line:

Grant Smith, Hamler Patrick Henry, 6-2, 205, so

Ethan Crock, Caldwell, 6-3, 205, jr

Jase Miller, Waterford, 6-4, 240, sr.

Collin Jones, Dalton, 6-0, 225, sr

Vinny Perry, Lowellville, 5-11, 235, sr

Brody Adams, Springfield Catholic Central, 6-3, 215, so

Linebacker:

Walker Weckesser, Danville, 6-0, 195, sr

Nathan Thiel, Morral Ridgedale, 6-3, 195, sr

Landon Arling, Maria Stein Marion Local, 6-0, 170, sr

Landon Sherwood, New Washington Buckeye Central, 5-11, 180, sr

Brayden Rauch, Steubenville Catholic Central, 5-11, 205, sr

Brandon Oldaker, Reedsville Eastern, 6-4, 253, sr

Nathan Hemberger, Western Reserve, 6-1, 210, jr

Garrett Stammen, Ansonia, 6-1, 215, sr

Defensive Back:

Evan Benfer, Monroeville, 6-0, 165, jr

Aiden Filby, Toronto, 6-2, 172, jr

Cade Mullet, Dalton, 5-9, 170, sr

Jaelen Griffin, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 175, jr

Gavin Murphy, Reedsville Eastern, 6-3, 193, jr.

Punter: Trevor Siefke, Lisbon, 6-1, 155, sr

DIVISION VII – SECOND TEAM

Quarterback:

Evan Kreais, Bascom Hopewell-Loudon, 6-4, 170, sr

Drew Breitgam, Waynesfield-Goshen, 5-10, 160, sr

Tucker Howell, Woodsfield Monroe Central, 6-1, 185, sr

Kabel Isaly, Hannibal River, 5-10, 165, sr

Michael Ballone, Lowellville, 5-9, 150, sr

Luke Henning, Western Reserve, 5-10 180, sr

Running Back:

Logan Toms, Lucas, 6-1, 180, sr

Josh Pocos, Norwalk St. Paul, 5-11, 195, sr

Alex Sanders, Upper Scioto Valley, 6-1, 200, sr

Dom Bouscher, Toronto, 6-2, 172, sr

James Gadomski, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-2, 185, sr

Rylee Barrett, Reedsville Eastern, 5-9, 175, sr

Jordan Davis, Portsmouth Notre Dame, 5-6, 180, sr.

Wide Receiver / Tight End:

Landon Johnson, Hamler Patrick Henry, 5-10, 170, sr

Dylan Phillips, Malvern, 6-2, 175, sr

Josh Flora, Cedarville, 6-0, 165, sr

Hudson Hill, Bradford, 6-0, 155, sr

Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 160, so

Brennon Workman, South Charleston Southeastern Local, 6-3, 210, jr.

Offensive Line:

Isaac Clingman, Monroeville, 6-0, 200, sr

Noah Kubitz, Bascom Hopewell-Loudon, 5-11, 220, sr

Cayden Benton, Toronto, 6-7, 261, sr

Roger Hoying, Fort Loramie, 6-0, 265, sr

Petey Jones, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-0, 250, jr

Ayden Phelps, DeGraff Riverside, 6-1, 250, sr

Kicker:

Aidan Culler, Lucas, 6-1, 185, sr

Defensive Line:

Tristan Nickoli, Norwalk St. Paul, 5-8, 185, jr

Wilson Grubb, McComb, 5-9, 180, sr

Peyton Rauch, Steubenville Catholic Central, 6-2, 230, jr

Isaac Burnett, Western Reserve, 6-3, 235., jr

Alex Bradshaw, Fayetteville-Perry, 6-2, 160, jr

Nate Copas, DeGraff Riverside, 6-0, 170, sr.

LB: Jericho Etok, Columbus Crusaders, 6-1, 200, sr

Dan Hockensmith, Lucas, 5-9, 201, jr

Luke Smith, Bowerston Conotton Valley, 5-8, 150, jr

Cole Micker, Shadyside, 5-10, 175, sr

Colten Jones, Waterford, 5-9, 170, jr

Ryan Exline, Southern, 5-11, sr

Alex Hess, Dalton, 5-10, 180, jr

Anthony Ibarra, Union City Mississinawa Valley, 5-11, 210, sr

Defensive Back:

Michael Marshall, Bridgeport, 5-10, 160, sr

Bryer Boeshart, Danville, 6-0, 195, sr

Lincoln Creager, Hamler Patrick Henry, 6-2, 180, jr

Chase Woodruff, McComb, 5-11, 170, sr

Jahmir Neal, Bernard-Elmwood Place, 5-9, 150, jr

Punter:

Daniel Bolster, Steubenville Catholic Central, 6-1, 150, sr.

DIVISION VII – THIRD TEAM

Quarterback:

Austin Bauer, Columbus Crusaders, 6-4, 175, sr

Brendan Bernath, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-11, 175, sr

Jayden Roland, Mechanicsburg, 5-9, 175, sr

Donovan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 6-5, 215, sr

Running Back:

Houston Miranda, Hamler Patrick Henry, 5-11, 180, sr

Braylon Martinez, Bascom Hopewell-Loudon, 5-10, 175, jr

Landyn Reinsmith, Beaver Eastern, 6-0, 190, sr

Santino Rivera-Ocasio, Lowellville, 5-10, 170, sr

Dante Gentile, Springfield, 5-9, 165, jr

Demico Harris, St. Bernard-Elmwood Place, 5-6, 190, jr

Dominik Stotler, DeGraff Riverside, 5-8, 140, sr

Wide Receiver / Tight End:

Rusty Hutchinson, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-5, 140, so

Tyler Cross, Cedarville, 6-1, 160, sr

Matthew Quatman, Lima Central Catholic, 5-11, 175, jr

Dalton Jordan, Waynesfield-Goshen, 6-0, 160, sr

Abe Delano, Defiance Ayersville, 6-3, 215, sr

James Niemeyer, Minster, 6-2, 160, jr

Brooks Bower, Bowerston Conotton Valley, 5-10, 175, jr.

OL: Gavyn Lepley, Danville, 5-10, 225, sr

Zach Babiczuk, Malvern, 6-2, 235, sr

James Sheets, South Gallia, 6-3, 285, jr

Logan Presco, McDonald, 5-9, 260, sr

Chase Baldwin, Cedarville, 6-1, 270, sr

Travis Brooks, DeGraff Riverside, 6-3, 330, jr

Jared Schmitmeyer, Ansonia, 5-8, 175, sr

Kicker:

Isaac Bender, DeGraff Riverside, 5-7, 175, jr

Defensive Line:

Brayden Townsend, Morral Ridgedale, 6-3, 205, jr

Caleb Lucas, Danville, 6-2, 215, jr

Kaleb Debrah, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-8, 165, so

Evan Ricketts, Morral Ridgedale, 6-4, 195, so

Chris’Jen Dickey, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-10, 270, sr

Tucker Miller, Bradford, 6-3, 210, sr

Simon Partington, Maria Stein Marion Local, 5-10 200, sr

Linebacker:

Simon Messerly, Lancaster Fisher Catholic, 6-3, 184, sr

Lane Poland, Mechanicsburg, 6-2, 165, sr

Caden Falke, Lima Central Catholic, 6-0, 195, so

James Palmer, Beallsville, 5-10, 150, sr

D.J. Dambolena, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-0, so

Brock McCumber, Fort Loramie, 6-0, 190, sr

Trey Schmelzer, Bradford, 5-8, 175, sr

C.J. Wilt, South Charleston Southeastern, 5-11, 190, sr

Defensive Back

Jan Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-6, 130, so

Jonah Asebrook, South Charleston Southeastern, 5-10, 170, sr

Landyn Bowman, Ansonia, 5-9, 151, sr

Maxwell Maurer, Fort Loramie, 6-2, 180, jr

Punter:

Jake Winter, Cedarville, 6-1, 195, sr.

DIVISION VII – HONORABLE MENTION

Quarterback:

Grant Keefer, Lancaster Fisher Catholic, 5-11, 159, jr

Damien Dawson, Lockland, 5-10, 185, jr

Kyler Sapp, Edon, 6-1, 190, jr

Derex Dean, New Washington Buckeye Central, 5-11, 170, sr

Russ Dickinson, Toronto, 6-0, 184, jr

Josiah Smith, Racine Southern, 6-0, 190, sr

Logan Doughty, Corning Miller, 6-2, 160, jr

Ethan Kingrey, Portsmouth Notre Dame, 6-1, 185, so

Running Back:

Henry Wanger, Ashtabula St. John, 5-11, 209, sr

Colten Vanwinkle, Lewisburg Tri-County North, 6-1, 205, sr

Joe Burt, Pioneer North Central, 6-0, 180, sr

Taurean Knueven, Defiance Ayersville, 5-01, 185, jr

Jacob Rombach, Tiffin Calvert, 6-4, 182, sr

Landen Roeder, Monroeville, 5-7, 155, jr

BJ Fallon, Steubenville Catholic Central, 5-10, 150, sr

Brody Zemba, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-0, 170, so

Noah Smith, Bowerston Conotton Valley, 5-9, 170, sr

Kaden Johnson, Hannibal River, 6-0, 240, sr

Will Jones, Symmes Valley, 6-3, 175, jr

Layne Wright, South Gallia, 6-1, 185, so

Gavan Smith, Reedsville Eastern, 5-10, 185, jr

Zander Bice, Corning Miller, 5-8, 175, so

Jack Darney, Western Reserve, 6-0, 170, jr

Sammy Tomlinson, Dalton, 5-9, 170, jr

Wide Receiver / Tight End:

Tyler Cross, Cedarville, 6-1, 160, sr

Aiden Morris, Pandora-Gilboa, 6-0, 170, sr

Beau Eggleston, Convoy Crestview, 6-0, 160, so

Trent Siefker, Leipsic, 6-0, 168, sr

Max Radabaugh, Edon, 6-0, 160, jr

Billy Clouse, Tiffin Calvert, 6-2, 195, sr

Billy Bourk, Lima Central Catholic, 6-6, 193, sr

Blake Schaub, Monroeville, 6-5, 198, sr

Heath Jensen, New Washington Buckeye Central, 5-11, 155, sr

Rodney Smith, Malvern, 6-1 165, jr

Dylan Wheeler, Caldwell, 5-10, 180, sr

Carter Knowlton, Woodsfield Monroe Central, 6-0, 170, sr

Brooks Bower, Bowerston Conotton Valley, 5-10, 175, jr

Mason Marchbank, Toronto, 6-3, 213, jr

Max Roberts, Waterford, 6-1, 185, jr

Caden McDougle, Waterford, 6-1, 175, sr

Jace White, Beaver Eastern, 6-0, 165, sr

Luke Cassidy, Portsmouth Notre Dame, 6-1, 175, so

Logan Stauffer, Lisbon, 6-1, 165 sr

Dylan Sheely, Springfield, 5-10, 145, sr

Braylen Dabney, Lowellville, 5-6, 150, sr

Offensive Line:

Wyatt Adams, Sugar Grove Berne Union, 6-1, 180, sr

Jake Fischer, Pandora-Gilboa, 6-0, 230, sr

Ethan Zeisloft, Leipsic, 6-1, 206, sr

Syris Gale, Antwerp, 5-10, 225, sr

Will Frimel, Minster, 5-10, 220, jr

Lucas Recker, Tiffin Calvert, 6-5, 272, sr

Owen DeWeese, McComb, 6-0, 215, sr

Wyatt Berry, Arlington, 6-1, 219, sr

Gavin Schwiebert, Hamler Patrick Henry, 6-4, 225, sr

Eli Fackler, Montpelier, 6-2, 205, sr

Xander Smith, Antwerp, 6-0, 230, sr

Adam Winner, Maria Stein Marion Local, 6-1, 190, jr

Tyler Baxter, Norwalk St. Paul, 6-2, 205, sr

Bren Jones, New Washington Buckeye Central, 6-0, 245, sr

Sam Hansen, Gibsonburg, 6-,1 225, sr

Chance Miller, Malvern, 6-2, 205, sr

Cale Chaisson, Toronto, 6-0, 242, sr

Kody Carver, Steubenville Catholic Central, 5-11, 250, sr

Rohwan Gilmore, Reedsville Eastern, 6-3, 260, jr

Jake Edwards, Portsmouth Notre Dame, 6-2, 235, sr

Anthony Paolella, Windham, 5-10, 230, sr

Nick Donatelli, Lowellville, 5-11, 245, sr

Kicker:

Landon Stein, Monroeville, 6-0 160, jr

Ryan Runyon, Malvern, 5-9, 160, sr

Corey Elson, Corning Miller, 5-9, 160, sr

Riley Littler, Warren JFK, 6-2, 175, sr

Defensive Line:

Aiden Ewald, Bascom Hopewell-Loudon, 6-0, 230, so

Carter Wolph, Tiffin Calvert, 6-3, 209, jr

Quinn Westhoven, Leipsic, 6-3, 204, jr

Ray Caudill, Lucas, 5-10, 202, jr

Cohen Meyer, Pioneer North Central, 6-4, 185, sr

Cohen Hitzeman, Antwerp, 6-0, 206, sr

Cameron Vaney, Pioneer North Central, 5-10, 175, sr

Ian Homan, Minster, 6-3, 200, jr

Kyle Bossert, Malvern, 6-3, 255, sr

Heath Thomas, Toronto, 6-3, 228, so

Xander Daniels, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-4, 275, sr

Brendan Grimm, Steubenville Catholic Central, 6-0, 180, sr

Noah Chase, Southern, 6-4, 255, jr

Jake O’Donnell, Springfield, 6-0, 180, sr

Casey Gordon, Lowellville, 5-10, 180, sr

Linebacker:

Ryan Williams, Ashtabula St. John, 5-10, 217, jr

Braylon Dunn, DeGraff Riverside, 5-9, 200, jr

Brayden Smith, St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 200, sr

Andrew Miller, Pandora-Gilboa, 6-0, 210, jr

Brady Clark, Defiance Ayersville, 6-1, 210, sr

Dominic Schwartz, St. Henry, 6-2, 195, sr

Adam Kreais, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, 195, sr

Isaac Kline, Convoy Crestview, 5-9, 160, sr

Brad Miehls, McComb, 5-10, 180, jr

Garrett Wykes, Arlington, 5-8, 160, sr

Reid Lichty, Antwerp, 5-10, 175, sr

Cohen Hulbert, Edon, 6-1, 205, jr

Drew Lause, Maria Stein Marion Local, 6-0, 190, jr

Evan England, Sycamore Mohawk, 5-9, 165, sr

Cal Warnement, Tiffin Clavert, 6-0, 175, jr

Jack Caldwell, Elmore Woodmore, 6-1, 200, sr

Luke Tucker, Strasburg, 5-10, 195, sr

Drake Bouscher, Toronto, 5-10, 182, fr

Jonah Moracco, Caldwell, 5-9, 145, so

Dalton Philips, Woodsfield Monroe Central, 5-11, 195, sr

Caiden Mount, Symmes Valley, 5-9, 195, jr

E.J. Siders, South Gallia, 6-0, 185, sr

Wyatt Kuboff, Springfield, 5-9, 185, jr

Joey Sigworth, Western Reserve, 5-9, sr

Braylen Jarvis, Jeromesville Hillsdale, 6-1, 190, sr

Defensive Back:

Jason Wells, Millersport, 6-0, 150, so

Anthony Severino, Ashtabula St. John, 5-8, 163, so

Michael Shockey, DeGraff Riverside, 5-10, 140, sr

Quin Schroeder, Leipsic, 5-9, 158, sr

Cam Fuller, Antwerp, 5-8, 153, sr

Troy Homan, Ft. Recovery, 6-0, 180, sr

Isaac Stoner, Arcadia, 5-10, 175, so

Graysen Jackson, Lucas, 6-1, 175, sr

Kam Smith, Montpelier, 5-10, 185, jr

Kaleb Bish, Sycamore Mohawk, 5-11, 170, jr

Nolan Dickinson, Toronto, 5-11, 168, sr

Tommy Pergi, Steubenville Catholic Central, 6-1, 165, jr

Ben Wach, Shadyside, 5-10, 165, sr

Brycen Stanley, South Gallia, 5-11, 175, sr

Tyler Hill, Reedsville Eastern, 5-9, 160, jr

Teagan Werner, Beaver Eastern, 5-9, 150, sr

Ian Odille, Warren JFK, 6-0, 180, jr

Landon Esenwein, Lowellville, 5-10, 150, sr

Zach Shobel, McDonald, 5-11, 165, sr

Punter:

Brayden Chester, Sycamore Mohawk, 6-0, 190, sr

Mason Cavinee, Arlington, 6-0, 241, sr.

Ohio Offensive Player of the Year

Greyson Siders, Dalton

Ohio Defensive Players of the Year

Landon Arling, Maria Stein Marion Local

Brandon Oldaker, Reedsville Eastern

Ohio Coaches of the Year:

Tim Goodwin, Maria Stein Marion Local

Scott Tomlison, Beaver Eastern

Tylor Nester, Monroeville