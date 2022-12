YOUNGSTOWN, Ohio (WKBN) – Twenty-two local football players from 13 different high schools in the Mahoning Valley earned First Team All-State honors this season.

The complete list of award winners is listed below by division:

DIVISION II

FIRST TEAM

Josh Fitzgerald, OL Austintown Fitch

SECOND TEAM

Davion Pritchard, DB Austintown Fitch

THIRD TEAM

DeShawn Vaughn, QB Austintown Fitch

Brian Robinson, DL Austintown Fitch

Cam Smith, DB Austintown Fitch

HONORABLE MENTION

Jamell James, RB Austintown Fitch

DIVISION III

FIRST TEAM

Broc Lowry, QB Canfield

D.C. Ferrell, WR Ursuline

Brian Frasco, OL Ursuline

AJ Murphy, OL Canfield

Ty’Req Donlow, DL Ursuline

Jason Hewlett, LB Chaney

DJ Waller, DB Chaney

SECOND TEAM

Christian Lynch, Ursuline

Isaac Lucas, Ursuline

Danny Inglis, Canfield

HONORABLE MENTION

Jack Davis, WR Canfield

Santino Cocca, OL Canfield

Hunter Kanotz, DL Canfield

Mike Branch, DL Ursuline

Elijah Carter, DL Chaney

Dom Marzano, LB Canfield

Landon Charles, LB Ursuline

Will Burney, LB Ursuline

DIVISION IV

FIRST TEAM

Dru DeShields, QB West Branch

Jackson Johnson, QB Salem

Mason Ludwig, OL East Liverpool

Mitchell Coffee, OL West Branch

SECOND TEAM

Alec Grzyb, RB Struthers

Christian Martig, WR West Branch

Thomas Egli, DL West Branch

Michael Kanagy, LB West Branch

THIRD TEAM

Mike Palmer, RB Girard

Ben Chaney, OL Hubbard

Devin Braham, LB Struthers

Bobby Alejars, DB Girard,

Anthony Carter, DB Struthers

HONORABLE MENTION

Austin Cline, QB Beaver Local

Stephen Sims, QB Girard

Cole Fulton, RB Poland

Caleb White, WR Beaver Local

Zane McCoy, OL Beaver Local

Ryan Kamperman, OL Salem

Jordan Fedor, OL Girard

Stephen Solic, OL Poland

Nick Bowser, DL Hubbard

Connor Mayle, DL West Branch

Blake Lucas, DL Beaver Local

Jake Dohy, LB Girard

Mason Hodge, LB Hubbard

Ross Davidson, DB Salem

Nico Farina, DB Struthers

Ben Wilcox, DB Hubbard

DIVISION V

FIRST TEAM

Billy Skripac, QB South Range

JD Crouse, DL South Range

SECOND TEAM

Shane Lindstrom, WR South Range

Bailey Ryan, DL South Range

Tyler Remish, LB South Range

Ty Reali, DB Cardinal Mooney

THIRD TEAM

Ayden Leon, WR South Range

Alec Delsignore, WR Cardinal Mooney

HONORABLE MENTION

Ashton O’Brien, QB Cardinal Mooney

Nick Vesey, RB Champion

Dwayne Moody, WR Liberty

Gus Valentine, OL South Range

Adam Garloch, OL Cardinal Mooney

Tino Merlo, OL Cardinal Mooney

Will Desmond, DL Cardinal Mooney

Jeff Brenner, DL Cardinal Mooney

Logan Boyd, LB Cardinal Mooney

Dennis Clark, DB Cardinal Mooney

DIVISION VI

FIRST TEAM

Grant Knight, WR United

Luke Courtney, K United

Roclen Bettura, LB Crestview

SECOND TEAM

Donovan Pawlowski, QB Brookfield

THIRD TEAM

Ian Erb, RB Mineral Ridge

Isaiah Jones, WR Brookfield

Jontrell Mixon, TE Valley Christian

Wyatt Jones, OL Newton Falls

Nathan Rohrman, DL Mineral Ridge

HONORABLE MENTION

Triston Valley, QB Mineral Ridge

JeSean Lindsey, RB Valley Christian

Dallas McCracken, OL United

Connor Heater, OL Brookfield

AJ Bartolin, LB Brookfield

Kaiden Kirila, LB Brookfield

Mason Miller, LB Mineral Ridge

Brett Carsone, DB Brookfield

Owen McDevitt, DB Jackson-Milton

DIVISION VII

FIRST TEAM

Vinny Ballone, QB Lowellville

Patrick Valent, OL Warren JFK

Wyatt Morris, LB Southern Local

Ambrose Hoso, LB Warren JFK

Thomas Valent, DB Warren JFK

SECOND TEAM

Caleb Hadley, QB Warren JFK

Colton Soukup, RB Southern Local

Brady Bunofsky, WR Lowellville

Aidan Rossi, DB Warren JFK

THIRD TEAM

Ryan Carcelli, RB Springfield

Dom Toto, RB Mathews

Seandelle Gardner, WR Springfield

Anthony Lucente, TE Lowellville

Kyle Crown, OL McDonald

Lucas Datillo, LB Springfield

HONORABLE MENTION

Antonio Smith, RB Warren JFK

Payton Hersman, OL Southern Local

Sarosh Sheth, K Warren JFK

Abram Rivera, DL Warren JFK

Vinny Perry, DL Lowellville

Vinnie Woods, DL Springfield

Joe Linkesh, DL Mathews

Santino Rivera-Ocasio, LB Lowellville

Wyatt Kuboff, LB Springfield

Logan Corson, LB Mathews

Danny Gray, LB McDonald

Michael Ballone, DB Lowellville

Sean Guerriero, DB Springfield

Luke Ramsey, DB Western Reserve

Fred Bolchalk, P Warren JFK