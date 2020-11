Area high school football players passing leaders’ records

Springfield's Beau Brungard is 173 yards shy of 2,000 this year

YOUNGSTOWN, Ohio (WKBN) – Springfield’s junior quarterback Beau Brungard can eclipse the 2,000-yard plateau in passing this Sunday when the Tigers go after the Division VI State Championship. With 173 yards, he’d become the sixth local quarterback this year to achieve that mark.

Statistical Leaderboard was updated, as of November 15:

Note: Beaver Local, East Palestine, Kennedy Catholic, Mathews, Mercer, Sebring and Southington have not yet reported stats.

Passing Yards

1. Jackson Johnson (SO) Salem – 2831

2. Brutus Ogilvie (SR) United – 2663

3. Vinny Ballone (SO) Lowellville – 2472

4. Brock Hillyer (SR) West Branch – 2282

5. Michael Henwood (SR) Hickory – 2130

6. Andrew DelGarbino (SR) Girard – 1837

7. Beau Brungard (JR) Springfield – 1827

8. Troy Carter (SR) Wellsville – 1749

9. Devin Sherwood (JR) Fitch – 1587

10. Mark Bunch (JR) Mineral Ridge – 1534

11. Aidan Stephens (JR) LaBrae – 1421

12. Zack Leonard (SR) Niles – 1401

13. Michael Patrone (SR) South Range – 1375

14. Brady Shannon (JR) Ursuline – 1342

15. Broc Lowry (SO) Canfield – 1290

16. Anthony Cusick (JR) Crestview – 1262

17. Nick Cavoulas (SR) Western Reserve – 1191

18. Grant Hitchcock (SO) Jefferson – 1190

19. Tony Kacanjar (JR) Columbiana – 1168

20. Josh Pratt (SR) Southern – 1149

21. Elijah Taylor (SR) Harding – 1130

22. Frank Prozy (SR) Jackson-Milton – 1099

23. Logan Breese (SR) Grove City – 1077

24. Haden Gibson (SR) Brookfield – 1007

25. Gavin Murdock (JR) Lakeview, PA – 884

Passing Touchdowns

1. Vinny Ballone (SO) Lowellville – 34

2. Jackson Johnson (SO) Salem – 30

3. Brutus Ogilvie (SR) United – 26

4. Brock Hillyer (SR) West Branch – 25

5. Michael Henwood (SR) Hickory – 21

6. Devin Sherwood (JR) Fitch – 20

7. Michael Patrone (SR) South Range – 19

8. Beau Brungard (JR) Springfield – 18

9. Troy Carter (SR) Wellsville – 17

10. Anthony Cusick (JR) Crestview – 15

10. Brady Shannon (JR) Ursuline – 15

12. Andrew DelGarbino (SR) Girard – 14

13. Mark Bunch (JR) Mineral Ridge – 13

13. Josh Pratt (SR) Southern – 13

15. Nick Cavoulas (SR) Western Reserve – 12

15. Howie Williams (SR) East Liverpool – 12

17. Zack Leonard (SR) Niles – 11

18. Logan Breese (SR) Grove City – 10

18. Haden Gibson (SR) Brookfield – 10

18. Elijah Taylor (SR) Harding – 10

Completion Percentage (at least 35 attempts)

1. Beau Brungard (JR) Springfield – 70.2%

2. Dominic Schadl (SR) McDonald – 68.9%

3. Broc Lowry (SO) Canfield – 67.6%

4. Brutus Ogilvie (SR) United – 67.2%

5. Brock Hillyer (SR) West Branch – 66.5%

6. Jackson Johnson (SO) Salem – 64.9%

7. Christian Hartley (SR) Farrell – 64.3%

8. Devin Sherwood (JR) Fitch – 63.8%

9. Michael Patrone (SR) South Range – 63.2%

10. Brady Shannon (JR) Ursuline – 62.6%

11. Michael Henwood (SR) Hickory – 62.2%

12. Mark Bunch (JR) Mineral Ridge – 60.2%

13. Andrew DelGarbino (SR) Girard – 58.3%

13. Aidan Stephens (JR) LaBrae – 58.3%

15. Cam Hollobaugh (SR) Warren JFK – 58.1%