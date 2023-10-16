COLUMBUS, Ohio (WKBN) – Eight high school volleyball teams from the Valley remain ranked in the top 20 in the latest state poll that was released on Sunday night.
The ranked teams are Austintown Fitch, East Liverpool, Crestview, Lakeview, Western Reserve, Wellsville, Southern and McDonald.
The complete poll for all four divisions is listed below.
Division I
1 SETON
2 ST JOSEPH ACADEMY
3 KINGS
4 ST URSULA ACADEMY (CINCINNATI)
5 ARCHBISHOP HOBAN
6 MOUNT NOTRE DAME
7 OLENTANGY ORANGE
8 DUBLIN SCIOTO
9 AVON
10 MAGNIFICAT
11 ANTHONY WAYNE
T12 AVON LAKE
T12 CENTERVILLE
13 WOOSTER
14 PICKERINGTON HIGH SCHOOL CENTRAL
15 DUBLIN JEROME
16 ST URSULA ACADEMY (TOLEDO)
17 BISHOP WATTERSON
18 MENTOR
19 URSULINE ACADEMY
T20 AUSTINTOWN-FITCH
T20 WADSWORTH
Division II
1 MERCY MCAULEY
2 GILMOUR ACADEMY
3 BLOOM-CARROLL
4 ROGER BACON
5 SHAWNEE (LIMA)
6 KENSTON
7 BISHOP HARTLEY
8 HIGHLAND (MARENGO)
9 MARIETTA
10 SHERIDAN
11 EAST LIVERPOOL
12 BISHOP FENWICK
13 BADIN
14 UNIOTO
15 CIRCLEVILLE
16 TIPPECANOE
17 MARLINGTON
18 CINCINNATI HILLS CHRISTIAN ACADEMY
19 AURORA
20 LIBERTY-BENTON
Division III
1 LAKE CATHOLIC
2 COLDWATER
3 ST HENRY
5 SMITHVILLE
6 HURON
7 SOUTH WEBSTER
8 WAYNEDALE
9 GALION
10 ARCHBISHOP McNICHOLAS
11 FORT RECOVERY
12 INDEPENDENCE (INDEPENDENCE)
13 MEADOWBROOK
T14 FAIRBANKS
T14 DENA
16 VERSAILLES
17 UNION LOCAL
18 FAIRVIEW (SHERWOOD)
T19 SUMMIT COUNTRY DAY
T19 TRIWAY
T20 NEWARK CATHOLIC
T20 EASTWOOD
Division IV
1 FORT LORAMIE
2 NEW BREMEN
3 CALVERT
4 SHENANDOAH
5 CRESTVIEW
6 MOHAWK
7 HILAND
8 LEIPSIC
9 WESTERN RESERVE
10 MARION LOCAL
11 JACKSON CENTER
12 TORONTO
T13 CAREY
T13 OPEN DOOR CHRISTIAN
14 COLUMBIA
T15 SOUTHERN LOCAL
T15 WELLSVILLE
16 MILLER CITY
17 MINSTER
18 SHEKINAH CHRISTIAN
T19 DELAWARE CHRISTIAN SCHOOL
T19 CANTON CENTRAL CATHOLIC
20 MCDONALD