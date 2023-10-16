COLUMBUS, Ohio (WKBN) – Eight high school volleyball teams from the Valley remain ranked in the top 20 in the latest state poll that was released on Sunday night.

The ranked teams are Austintown Fitch, East Liverpool, Crestview, Lakeview, Western Reserve, Wellsville, Southern and McDonald.

The complete poll for all four divisions is listed below.

Division I

1 SETON

2 ST JOSEPH ACADEMY

3 KINGS

4 ST URSULA ACADEMY (CINCINNATI)

5 ARCHBISHOP HOBAN

6 MOUNT NOTRE DAME

7 OLENTANGY ORANGE

8 DUBLIN SCIOTO

9 AVON

10 MAGNIFICAT

11 ANTHONY WAYNE

T12 AVON LAKE

T12 CENTERVILLE

13 WOOSTER

14 PICKERINGTON HIGH SCHOOL CENTRAL

15 DUBLIN JEROME

16 ST URSULA ACADEMY (TOLEDO)

17 BISHOP WATTERSON

18 MENTOR

19 URSULINE ACADEMY

T20 AUSTINTOWN-FITCH

T20 WADSWORTH

Division II

1 MERCY MCAULEY

2 GILMOUR ACADEMY

3 BLOOM-CARROLL

4 ROGER BACON

5 SHAWNEE (LIMA)

6 KENSTON

7 BISHOP HARTLEY

8 HIGHLAND (MARENGO)

9 MARIETTA

10 SHERIDAN

11 EAST LIVERPOOL

12 BISHOP FENWICK

13 BADIN

14 UNIOTO

15 CIRCLEVILLE

16 TIPPECANOE

17 MARLINGTON

18 CINCINNATI HILLS CHRISTIAN ACADEMY

19 AURORA

20 LIBERTY-BENTON

Division III

1 LAKE CATHOLIC

2 COLDWATER

3 ST HENRY

4 CRESTVIEW (Columbiana)

5 SMITHVILLE

6 HURON

7 SOUTH WEBSTER

8 WAYNEDALE

9 GALION

10 ARCHBISHOP McNICHOLAS

11 FORT RECOVERY

12 INDEPENDENCE (INDEPENDENCE)

13 MEADOWBROOK

T14 FAIRBANKS

T14 DENA

15 LAKEVIEW

16 VERSAILLES

17 UNION LOCAL

18 FAIRVIEW (SHERWOOD)

T19 SUMMIT COUNTRY DAY

T19 TRIWAY

T20 NEWARK CATHOLIC

T20 EASTWOOD

Division IV

1 FORT LORAMIE

2 NEW BREMEN

3 CALVERT

4 SHENANDOAH

5 CRESTVIEW

6 MOHAWK

7 HILAND

8 LEIPSIC

9 WESTERN RESERVE

10 MARION LOCAL

11 JACKSON CENTER

12 TORONTO

T13 CAREY

T13 OPEN DOOR CHRISTIAN

14 COLUMBIA

T15 SOUTHERN LOCAL

T15 WELLSVILLE

16 MILLER CITY

17 MINSTER

18 SHEKINAH CHRISTIAN

T19 DELAWARE CHRISTIAN SCHOOL

T19 CANTON CENTRAL CATHOLIC

20 MCDONALD