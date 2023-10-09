COLUMBUS, Ohio (WKBN) – Eight high school volleyball teams from the Valley cracked the top 20 in the latest state poll that was released on Sunday night.
The ranked teams include: East Liverpool, Girard, Crestview, Lakeview, Western Reserve, Wellsville, Southern and Newton Falls.
The complete poll for all four divisions is listed below.
DIVISION I
1 SETON
2 ST JOSEPH ACADEMY
3 ST URSULA ACADEMY (CINCINNATI)
4 KINGS (12)
5 DUBLIN SCIOTO
6 OLENTANGY ORANGE
7 ARCHBISHOP HOBAN
8 MOUNT NOTRE DAME
9 AVON LAKE
10 AVON
11 MAGNIFICAT
12 CENTERVILLE
13 PICKERINGTON HIGH SCHOOL CENTRAL
14 WOOSTER
15 DUBLIN JEROME
16 BISHOP WATTERSON
17 URSULINE ACADEMY
18 ST URSULA ACADEMY (TOLEDO)
19 ANTHONY WAYNE
T20 PICKERINGTON HIGH SCHOOL NORTH
T20 WADSWORTH
DIVISION II
1 MERCY MCAULEY
2 GILMOUR ACADEMY
3 BLOOM-CARROLL
4 ROGER BACON
5 SHAWNEE (LIMA)
6 BISHOP HARTLEY
7 KENSTON
8 UNIOTO
9 SHERIDAN
10 EAST LIVERPOOL
T11 HIGHLAND (MARENGO)
T11 MARIETTA (1)
12 BISHOP FENWICK
13 CIRCLEVILLE
14 TIPPECANOE (1)
15 MARLINGTON
16 BADIN
17 AURORA
18 LIBERTY-BENTON
19 GIRARD
20 JEFFERSON AREA
DIVISION III
1 LAKE CATHOLIC
2 COLDWATER
3 ST HENRY
4 CRESTVIEW
5 SMITHVILLE
6 SOUTH WEBSTER
7 HURON
8 WAYNEDALE
9 ARCHBISHOP McNICHOLAS
10 FORT RECOVERY
11 GALION
12 INDEPENDENCE (INDEPENDENCE)
13 MEADOWBROOK
14 FAIRBANKS
15 FAIRVIEW (SHERWOOD)
16 LAKEVIEW
17 UNION LOCAL
T18 ADENA
T18 SUMMIT COUNTRY DAY
19 VERSAILLES
T20 LIBERTY
T20 NEWARK CATHOLIC
T20 TUSCARAWAS VALLEY
T20 TRIWAY
T20 CARDINGTON-LINCOLN
DIVISION IV
1 FORT LORAMIE
2 NEW BREMEN
3 CALVERT
4 CRESTVIEW
5 SHENANDOAH
6 MOHAWK
7 HILAND
8 LEIPSIC
9 MARION LOCAL
10 JACKSON CENTER
11 WESTERN RESERVE
12 TORONTO
13 CAREY
14 OPEN DOOR CHRISTIAN
15 COLUMBIA
16 DELAWARE CHRISTIAN SCHOOL
T17 MILLER CITY
T17 WELLSVILLE
18 SOUTHERN LOCAL
T19 KALIDA
T19 LEHMAN CATHOLIC (1)
T20 MINSTER
T20 NEWTON FALLS
T20 FISHER CATHOLIC