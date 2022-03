COLUMBUS, Ohio (WKBN) – The Ohio High School Athletic Association released All-State awards for boys basketball players in Divisions I and II on Tuesday afternoon.

The list includes 14 local players this year, headlined by East Liverpool senior Cole Dailey. He was named Third-Team All-Ohio in Division II.

Here is the complete list of Division I & II All-State award winners:

DIVISION I – FIRST TEAM



Gabe Cupps, Centerville, 6-2, jr., 14.2 (points per game)

Tom House, Centerville, 6-7, sr., 15.3

Rich Rolf, Centerville, 6-7, sr., 17.4

Evan Mahaffey, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-6, sr., 16.0

Elmore James IV, Lyndhurst Brush, 6-2, sr., 24.2

Michael Bova, Lakewood St. Edward, 6-2, sr., 19.4

Drey Carter, Westerville South, 6-8, sr., 17.8

Sean Jones, Gahanna Lincoln, 5-10, sr., 21.0

Devin Royal, Pickerington Central, 6-6, jr., 19.6

Sean Craig, Sylvania Northview, 6-7, sr., 28.2

Zack Oddo, Green, 6-6, sr., 16.3

DIVISION I – SECOND TEAM

Nathan Dudukovich, Lakota West, 6-3, jr., 25.4

Lawrent Rice, Huber Hts. Wayne, 6-3, jr., 20.0

Daniel Young, Shaker Heights, 6-2. sr., 26.3

Jamal Sumlin, Cleveland Rhodes, 6-3, sr., 23.5

Aden Gregory, Grafton Midview, 6-5, sr., 22.5

T.C. Molk, Dover, 6-1, sr., 21.1

Ajay Sheldon, Dublin Coffman, 6-1, sr., 22.5

Max Roth, Findlay, 6-1, sr., 19.9

Luke Denbow, Ashland, 6-1, sr., 28.4

Khalil Luster, Lima Senior, 5-6, sr., 15.2.

DIVISION I – THIRD TEAM

Hayden Nahra, Mayfield Village Mayfield, 6-6, Sr., 17.5

Ray Ellington, Westlake, 6-3, Sr., 24.8

Quinn Corna, Upper Arlington, 6-3, sr., 19.8

Cooper Davis, Olentangy Liberty, 6-4, sr., 20.1

Elijah Barker, Hoover, 6-5, sr., 14.1

Jahlil Graham, McKinley, 5-11, jr.; 14.8

Anthony McCarthy, Twinsburg, 6-4, sr., 24.2

Rico Pickett, Walsh Jesuit, 6-1, sr., 19.2

Caleb Laurich, Copley, 6-7, sr., 16.8

Jonas Nichols, Hoban, 6-3, so., 15.2.

DIVISION I – SPECIAL MENTION

Camden Horning, Lake, 6-1, sr., 15.1

Tyirq Ivory, Warren Harding, 6-0, sr., 23.3

Brayden Hamilton, Brunswick, 6-5, sr., 19.4

Cade Norris, Hilliard Bradley, 6-3, so., 17.2

Jesse Burris, Delaware, 6-4, so., 19.7

Derrick James, Canal Winchester, 5-9, sr., 18.5

Chase Walker, St. Charles, 6-8, jr., 18.3

C.J. Hornbeak, Toledo St. John’s Jesuit, 6-2, jr., 18.9

Kannon Klusmeyer, Perrysburg, 6-5, sr., 12.7

Antoine West, Toledo Whitmer, 6-2, fr., 16.0; 12.7

Tegan Myers, Logan, 6-2, Sr., 15.4

Trey DePietro, Boardman, 6-6, sr., 14.2

Isaac Mayle, Zanesville, 6-1, sr. 12.5

Ayden Hall, Dover, 6-3, sr., 14.4.

DIVISION I – HONORABLE MENTION

Brent Moss, Lima Senior, 6-6, sr., 12.8

Kasey Hunt, Sylvania Northview, 6-4, sr., 15.1

Ayden Carter, Fremont Ross, 6-3, jr., 20.1

Jake Bishop, Findlay, 5-11, jr. 17.9

Jayden Jeffries, Mansfield Madison, 6-4, jr., 17.8

Stone Edwards, Toledo Start, 6-4, jr., 17.9

Grayson Steury, Ashland, 6-2, sr., 18.6

Solomon Callaghan, Wadsworth, 6-1, jr., 18.0

Drew Dossi, Wooster, 6-1, sr., 17.9

Tavion Pride, Aurora, 6-3, sr., 15.1

Matt Spatny, Medina, 6-4, sr., 12.4

Micah McKee, Wooster, 6-5, sr., 16.3

Kevin James, Massillon Jackson, 6-4, sr., 12.8

Diego Allen, Alliance, 6-6, jr., 13.5

Ja’Corey Lipkins, Canton GlenOak, 6-0, so., 15.4

Tra’Sean Foster, Canton McKinley, 6-2, jr., 12.9

Tanner Ware, North Canton Hoover, 6-6, sr., 12.9

Chance Casenhiser, Uniontown Lake, 6-0, so., 14.6

Trey Martin, Green, 6-2, sr., 12.4

Ardell Banks, Massillon Washington, 6-2, jr., 15.4

Tony Fox, Barberton, 6-2, sr., 22.3

Logan Woods, Fairfield, 6-4, sr., 14.4

Anthony Johnson Kettering Fairmont, 6-0, sr., 18

Ben Southerland, Cincinnati Sycamore, 6-7, sr., 16.0

Tyler McKinley Cincinnati Walnut Hills, 6-9, so., 19.5

Brady Hardewig, Turpin, 6-1, jr., 17.0

Adam Duvall, Beavercreek, 6-7, sr., 19.4

Grant Burkholder, Newark, 5-10, jr., 15.7

Ryan Nutter, Dublin Jerome, 6-3, jr., 10.7

Jerry Saunders, Pickerington North, 6-1, sr., 14.7

Javan Simmons, Gahanna, 6-7, sr., 12.5

John Peter Dragas, Madison, 6-1, so., 28.3

Clayton Cunningham, Euclid, 5-11, sr., 23.5

Rayquan Thompson, Solon, 6-0, jr., 19.7

Dave Miller, Maple Heights, 6-2, sr., 22.1

Sean Collins, Mentor, 6-6, Sr., 15.0

Antwone Woolfolk, Lyndhurst Brush, 6-8, sr., 10.7

Ryan Walsh, Elyria, 6-0, jr., 20.3.

Players of the Year: Sean Jones, Gahanna Lincoln; Gabe Cupps, Centerville

Coach of the Year: Brook Cupps, Centerville

DIVISION II – FIRST TEAM

Paul McMillan IV, Cincinnati Woodward, 6-3, sr., 28.1 (points per game)

Will Maxwell, Oakwood, 6-3, jr., 20.9

Chaysean Chavis, East Cleveland Shaw, 6-4, Sr., 14.8

Jake Singleton, Byesville Meadowbrook, 6-0, sr., 27.3

Amani Lyles, Beechcroft, 6-8, sr., 20.6

Chico Johnson, Toledo Central Catholic, 6-2, jr., 14.8

Sencire Harris, St. Vincent-St. Mary, 6-5, sr., 19.7

Ramar Pryor, St. Vincent-St. Mary, 6-3, sr., 15.3

Darryn Peterson, CVCA, 6-5, fr., 26.1

Trey Robertson, Waverly, 5-11, sr., 25.0.

DIVISION II – SECOND TEAM

Jacob Conner, Kettering Archbishop Alter, 6-9, sr., 16.3

Mason Weisbrodt, Batavia, 6-9, sr., 22.8

Boubacar Djigo, Rocky River Lutheran West, 6-7, jr., 15.3

Ryan Mueller, Gates Mills Gilmour Academy, 6-6, Sr., 16.0

Lason Walker, Linden, 6-5, sr., 23.0

Dennis Asoro, Eastmoor Academy, 6-9, sr., 19.1

Evan Dozer, Bloom-Carroll, 6-2, sr., 22.7

Brandon McLaughlin, Heath, 6-8, sr., 17.4

Austin Parks, St. Marys Memorial, 6-10, jr., 18.5

Danny Flood, Medina Buckeye, 6-0, sr., 27.9

Eric Holley III, Akron East, 6-3, sr., 26.0

Khoi Thurmon, Buchtel, 6-1, jr., 15.6.

DIVISION II – THIRD TEAM

Jonathan Powell, Dayton Chaminade Julienne, 6-3, so., 17.0

Danny Austing, Taylor, 6-0, sr., 20.0

Cole Dailey, East Liverpool, 6-6, sr., 16.6

Ryan McCort, St. Clairsville, 6-1, sr., 24.0

Alex Bruskotter, Shelby, 6-6, so., 20.2

Romel Hightower, Toledo Scott, 6-5, jr., 18.1

Dylan Hohler, Huron, 6-4, jr., 18.5

Brady Wheeler, Lima Shawnee, 5-10, sr., 16.5

Bryson Badgley, Greenfield McClain, 6-3, sr., 18.1

Brayden Sallee, Vincent Warren, 6-4, sr., 21.0.

DIVISION II – SPECIAL MENTION

Devin Reese, Streetsboro, 6-3, sr., 19.1

Ross Dedo, Poland, 6-4, sr., 20.4

Terrance Pankey, Ursuline, 6-2, jr., 19.8

Anthony Massucci, Howland, 6-3, sr., 19.5

Will Aljancic, Louisville, 6-4, jr., 21.9

Connor Evanich, Marlington, 6-4, sr., 16.7

Hayden Nigro, Louisville, 6-2, so., 18.6

Brady Noll, Canton South, 6-4, sr., 12.5

Josiah Gonzalez, Chaney, 6-3, jr., 16.0

Adam Thorbahn, Port Clinton, 6-3, jr., 15.1

Baden Forup, Lexington, 6-7, jr., 15.0

Jarrie Alexander, Sandusky, 6-2, sr., 15.3

Bryce Burns, Tiffin Columbian, 6-3, sr., 15.0

Logan Beaston, Tiffin Columbian, 6-4, jr., 18.5

Derek Vorst, Rossford, 6-10, jr., 15.5.

JJ Simmons, Beechcroft, 5-11, sr., 18.5

LB Towns, Linden, 5-9, sr., 18.0.

Owen Osborne, Buckeye Valley, 5-9, sr., 16.5

Atticus Schuler, Columbus DeSales, 6-7, sr., 18.2

Ben Welty, Ashtabula Edgewood, 6-1, sr., 15.0

Akinlana Popoola, Parma Padua Franciscan, 5-9, sr., 18.9

Nathanael Sulka, Chardon, 6-5, Sr., 19.0

Jake Cubbison, Perry, 6-2, jr., 19.1

Hayden Jarrett, Zanesville Maysville, 6-1, jr., 18.9

Carter Vandall, New Philadelphia, 6-5, jr.,15.8

Owen Emig. Warsaw River View, 6-1, jr., 23.2

Brayden Costea, Minerva, 6-0, sr., 21.4

Channer Wells, Millersburg West Holmes, 6-1, sr., 17.9

Isaac Clary, Gallipolis Gallia Academy, 6-8, jr., 16.4

DeSean Branson, Chillicothe Unioto, 6-2, sr., 18.3

Eli Radabaugh, Vinton County, 5-9, Sr., 13.0

Reico Colter, Wash. Court House, 5-10, sr., 21.4

Tanner Holbert, Logan Elm, 6-0, jr., 20.3.

DIVISION II – HONORABLE MENTION

Jonas Tester, Wauseon, 6-2, sr., 14.5

Cayden Zachrich, Defiance, 6-6, jr., 15.4

Aidan Pratt, Van Wert, 6-4, jr., 15.8

Josh Mack, Napoleon, 6-4, sr., 14.3

Jaden Cook, Clyde, 6-2, sr., 14.5

Dru DeShields, West Branch, 6-4, jr., 16.0

Collin Dixon, Tallmadge, 6-2, jr., 16.1

Drew Weir, Salem, 6-6, sr., 13.0

Bryce Vecchio, Streetsboro, 6-5, sr., 15.3

Eathan Cobbin, Ravenna, 6-3, sr., 14.7

Thomas Cardiero, Girard, 6-4, jr., 16.0

Jake Grdic, Canfield, 6-6, sr., 16.0

Nick DelGratta, Struthers, 6-6, jr., 16.6

Brady Noll, Canton South, XX, sr., 12.5

Lance Hayes, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-4, jr., 13.6

Christian Harmon, Akron Buchtel, 6-6, XX, 14.0

Derrick Welsh, Athens, 6-5, sr. 13.5

Trent Taylor, Vincent Warren, 6-5, so., 15.4

Tyler Kytta, Marietta, 6-2, sr., 15.2

Tristan Prater, Jackson, 6-1, sr., 10.0

Braylon Damron, Vinton County, 6-3, sr., 13.0

Braylen Baker, Logan Elm, 6-1, jr., 11.6

Ted Harrah, Fairfield Union, 6-5, jr., 10.3

Tanner Lemaster, Wash. Court House, 6-6, jr., 15.0

Andrew Guthrie, Miami Trace, 6-8, jr., 19.5

Hunter Price, Hillsboro, 6-3, Sr., 15.1

Kendyll Toney, Greenfield McClain, 6-4, Sr., 13.9

Reed Coconis, Sheridan, 5-11, jr., 11.8

Kaelan Pulliam, Sheridan, 6-4, sr., 13.4

Lukas Ratliff, New Lexington, 6-0, jr., 13.5

Will Futhey, Waverly, 6-5, sr., 15.5

Ryan Chew, Kettering Archbishop Alter, 5-11, sr., 13.5

Tim Carpenter, Trotwood-Madison, 6-4, so., 24.0

Justin Ackerman, New Richmond, 6-4, sr., 18.0

JaeSean Martin, Cincinnati Hughes, 5-9, sr., 19.5

Kelsie Frye, Cincinnati Woodward, 6-6, sr., 7.2

Darian Leslie, Dayton Dunbar, 6-0, sr., 12.2

Chris Mitchell, Bexley, 6-5, sr., 14.3

Cole Rhett, Watterson, 6-6, sr., 12.0

Jared Rose, Bloom-Carroll, 6-3, sr., 14.8

Troy Scowden, Buckeye Valley, 6-7, sr., 14.0

Carson Smith, River Valley, 6-4, so., 19.2

James Kosmides, Chagrin Falls, 6-5, jr., 11.4

Aidan Fitzgerald, Mentor Lake Catholic, 6-3, jr., 16.5

Sam Houk, Bay Village Bay, 6-3, sr., 19.0

Christian Pataky, LaGrange Keystone, 6-3, sr., 13.9

Brandon Rose, Gates Mills Gilmour Academy, 6-3, jr., 14.4

Noah Clarke, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-2, sr., 16.5

Avery Young, Sheffield Brookside, 5-10, jr., 16.5

Nathan Walker, New Concord John Glenn, 6-3, jr., 16.5

Avery Henry, St. Clairsville, 6-7, sr., 16.3

Skylar Pappas, Beaver Local, 5-10, sr., 15.8

Darick Miller, Carrollton, 6-4, sr., 15.2

Brenten Jones, Steubenville, 6-3 sr., 14.1

Lucas Hagan, Gnadenhutten Indian Valley, 6-0, sr., 14.0

Zavea Green, East Liverpool, 6-6, sr., 13.5

Ty Smith, Dresden Tri-Valley, 6-0 sr., 11.0.

Players of the Year: Paul McMillan IV, Cincinnati Woodward; Sencire Harris, Akron St. Vincent-St. Mary

Coach of the Year: Travis Robertson, Waverly