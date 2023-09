YOUNGSTOWN, Ohio (WKBN) – There are 11 local teams ranked among the Top-20 in the state this week in the latest Ohio High School Volleyball Coaches Association poll.

Here are the complete rankings with the local teams in bold, and the number of first-place votes in parentheses.

DIVISION I

1.) SETON (34)

2.) ST. URSULA ACADEMY (CINCINNATI) (3)

3.) WOOSTER (2)

4.) ST JOSEPH ACADEMY (1)

5.) DUBLIN SCIOTO

6.) AUSTINTOWN FITCH

7.) OLENTANGY ORANGE (1)

8.) AVON (1)

9.) WADSWORTH

10.) ARCHBISHOP HOBAN

11.) BISHOP WATTERSON (1)

12.) URSULINE ACADEMY

13.) CENTERVILLE

14.) KINGS

15.) ANTHONY WAYNE

16.) ST URSULA ACADEMY (TOLEDO)

17.) MAGNIFICAT (1)

18.) REVERE

19.) DUBLIN JEROME

20.) PERRYSBURG

DIVISION II

1.) MERCY MCAULEY (32)

2.) GILMOUR ACADEMY (10)

3.) BLOOM-CARROLL (3)

4.) SHAWNEE (LIMA) (1)

5.) UNIOTO (2)

6.) MARLINGTON (3)

7.) SHERIDAN

8.) BADIN (1)

9.) BISHOP FENWICK

10.) EAST LIVERPOOL

11.) LIBERTY-BENTON

12.) NORWALK

13.) HIGHLAND (MARENGO)

14.) CIRCLEVILLE

15.) ROGER BACON (1)

16.) WARREN

17.) MARIETTA

18.) INDIAN VALLEY

19.) BISHOP HARTLEY

20.) TIPPECANOE

DIVISION III

1.) LAKE CATHOLIC (34)

2.) COLDWATER (8)

3.) CRESTVIEW (2)

4.) ST HENRY

5.) FORT RECOVERY

6.) SMITHVILLE (1)

7.) GALION

8.) SOUTH WEBSTER

9.) HURON (1)

10.) INDEPENDENCE (1)

11.) MEADOWBROOK

12.) WAYNEDALE

13.) VERSAILLES

14.) UNION LOCAL

15.) JOHNSTOWN

16.) FAIRBANKS

17.) COLUMBIANA

18.) LAKEVIEW (1)

19.) ARCHBISHOP McNICHOLAS

T20.) WILLARD

T20.) LABRAE

DIVISION IV

1.) FORT LORAMIE (17)

2.) NEW BREMEN (4)

3.) CALVERT (8)

4.) LEIPSIC (1)

5.) CRESTVIEW (9)

6.) SHENANDOAH (3)

7.) HILAND

8.) MOHAWK

9.) MARION LOCAL

10.) JACKSON CENTER

11.) WESTERN RESERVE

12.) CAREY

13.) WELLSVILLE (1)

14.) TORONTO

15.) RUSSIA

16.) MONROEVILLE

17.) COLUMBIA

T18.) SHEKINAH CHRISTIAN

T18.) MINSTER

T19.) BADGER

T19.) ST JOHN’S (1)

T20.) SOUTHERN LOCAL

T20.) SOUTHINGTON