YOUNGSTOWN, Ohio (WKBN) – There are 11 local teams ranked among the Top-20 in the state this week in the latest Ohio High School Volleyball Coaches Association poll.
Here are the complete rankings with the local teams in bold, and the number of first-place votes in parentheses.
DIVISION I
1.) SETON (34)
2.) ST. URSULA ACADEMY (CINCINNATI) (3)
3.) WOOSTER (2)
4.) ST JOSEPH ACADEMY (1)
5.) DUBLIN SCIOTO
6.) AUSTINTOWN FITCH
7.) OLENTANGY ORANGE (1)
8.) AVON (1)
9.) WADSWORTH
10.) ARCHBISHOP HOBAN
11.) BISHOP WATTERSON (1)
12.) URSULINE ACADEMY
13.) CENTERVILLE
14.) KINGS
15.) ANTHONY WAYNE
16.) ST URSULA ACADEMY (TOLEDO)
17.) MAGNIFICAT (1)
18.) REVERE
19.) DUBLIN JEROME
20.) PERRYSBURG
DIVISION II
1.) MERCY MCAULEY (32)
2.) GILMOUR ACADEMY (10)
3.) BLOOM-CARROLL (3)
4.) SHAWNEE (LIMA) (1)
5.) UNIOTO (2)
6.) MARLINGTON (3)
7.) SHERIDAN
8.) BADIN (1)
9.) BISHOP FENWICK
10.) EAST LIVERPOOL
11.) LIBERTY-BENTON
12.) NORWALK
13.) HIGHLAND (MARENGO)
14.) CIRCLEVILLE
15.) ROGER BACON (1)
16.) WARREN
17.) MARIETTA
18.) INDIAN VALLEY
19.) BISHOP HARTLEY
20.) TIPPECANOE
DIVISION III
1.) LAKE CATHOLIC (34)
2.) COLDWATER (8)
3.) CRESTVIEW (2)
4.) ST HENRY
5.) FORT RECOVERY
6.) SMITHVILLE (1)
7.) GALION
8.) SOUTH WEBSTER
9.) HURON (1)
10.) INDEPENDENCE (1)
11.) MEADOWBROOK
12.) WAYNEDALE
13.) VERSAILLES
14.) UNION LOCAL
15.) JOHNSTOWN
16.) FAIRBANKS
17.) COLUMBIANA
18.) LAKEVIEW (1)
19.) ARCHBISHOP McNICHOLAS
T20.) WILLARD
T20.) LABRAE
DIVISION IV
1.) FORT LORAMIE (17)
2.) NEW BREMEN (4)
3.) CALVERT (8)
4.) LEIPSIC (1)
5.) CRESTVIEW (9)
6.) SHENANDOAH (3)
7.) HILAND
8.) MOHAWK
9.) MARION LOCAL
10.) JACKSON CENTER
11.) WESTERN RESERVE
12.) CAREY
13.) WELLSVILLE (1)
14.) TORONTO
15.) RUSSIA
16.) MONROEVILLE
17.) COLUMBIA
T18.) SHEKINAH CHRISTIAN
T18.) MINSTER
T19.) BADGER
T19.) ST JOHN’S (1)
T20.) SOUTHERN LOCAL
T20.) SOUTHINGTON