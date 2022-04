COLUMBUS, Ohio (WCMH) — Ohio State will hold its annual spring game Saturday at noon but several Buckeyes are unavailable for the inter-squad scrimmage.

Unavailable Buckeyes

WR Kamryn Babb

LB Ryan Batsch

OL Ben Christman

WR Corban Cleveland

RB Marcus Crowley

DB Jantzen Dunn

DE Tyler Friday

OL Josh Fryar

LB Palaie Gaoteote

TE Zach Herbstreit

LB Cade Kacherski

OL Trey Leroux

OL Zen Michalski

LB Elias Myers

SAF Lathan Ransom

TE Mitch Rossi