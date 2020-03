Restaurant carry-out and delivery guide: Trumbull County

We will be growing this list in the coming days and weeks. Are we missing a restaurant below? Click here to submit a restaurant to be added.

Brookfield Township

Bad To The Bone BBQ & More – 7317 Warren-Sharon Rd.

(330) 969-1199

Brookfield Family Diner – 524 OH-7.

(330) 448-2838

Laddie’s Sky Club – 8189 Warren-Sharon Rd.

(330) 448-6668

Cortland

Belleria – 3549 State Route 5

(330) 638-1226

Brothers Pizza and Restaurant – 144 S High St.

(330) 638-6555

Five Guys – 2170 Millennium Blvd.

(330) 372-0232

Just Pizzelles – 211 W. Main St.

(330) 638-8707

Quaker Steak and Lube – 2191 Millennium Blvd.

(330) 372-9464

Vasilio’s Restaurant and Pizzeria – 500 Trumbull Ave.

(330) 638-3718

Garrettsville

Cellar Door Coffee – 8138 Water St.

(330) 977-7237

Girard

Jib Jab Hot Dog Shoppe – 313 S State St.

(330) 545-1129

Margherita’s Grille – 728 North State St.

(330) 545-2424

Royal Gardens – 105 Liberty St.

(330) 545-8990

Hubbard

Belleria – 882 West Liberty St.

(330) 534-0700

C’s Waffles Family Restaurant – 920 West Liberty St.

(330) 534-7631

Disilvio’s Pub & Grill – 517 N Main St.

(330) 534-4980

Eagle Grille and Tavern – 29 N Main St.

(330) 534-7990

Francesco’s – 617 W Liberty St.

(330) 534-8811

Lena’s Pierogi House – 20 N Main St.

(234) 254-8532

Pizza Joes – 135 Youngstown Hubbard Rd.

(330) 534-0811

Rhonda’s Emerald Diner – 825 N Main St.

(330) 534-7600

Wings Express Reloaded – 119 N Main St.

(330) 534-8011

Woodland Cellars – 212 N Main St.

(330) 536-9988

Leavittsburg

Center of the World Restaurant – 6152 W. Market St.

(330) 898-7797

Diles Market and Café – 55 S. Leavitt Rd.

(330) 393-4537

Mineral Ridge

Pho Viez LLC – 3971 East Main St.

(330) 349-0889

Newton Falls

Big D’s Newton Grill – 327 S Milton Blvd.

(330) 872-3150

The Covered Bridge Inn – 22 W Broad St. #22

(330) 872-5556

Niles

Cava Tapas & Wine Bar – 1201 Youngstown Warren Rd.

(330) 349-4327

Ghossain’s Gourmet Mediterranean Foods – 6261 Youngstown-Warren Rd.

(330) 544-5000

High Pointe – 754 Youngstown Warren Rd.

(330) 544-3300

Ianazone’s Pizza – 815 Youngstown Warren Rd., Suite 17

(330) 544-5252

Mizu Japanese Restaurant – 5555 Youngstown Warren Rd.

(330) 652-2888

Primanti Bros. – 5555 Youngstown Warren Rd.

(330) 505-0018

The Simple Greek – 2389 Niles-Cortland Rd.

(330) 244-8572

Vernon’s – 720 Youngstown Warren Rd.

(330) 652-1381

Walrus Subs – 760 Youngstown-Warren Rd.

(330) 505-6083

Vienna

The Yankee Kitchen – 484 Youngstown Kingsville Rd. SE

(330) 394-1116

Menu (50% off entire menu)

Warren

Beautiful Whirl’d – 141 W Market St.

(330) 989-2016

Buena Vista Café and Sports Bar – 1305 Buena Vista Ave. NE

(330) 372-4493

Café 422 – 4422 Youngstown Rd.

(330) 369-2422

Menu (Free deliveries on orders over $25)

Five Guys – 2393 Niles-Cortland Rd. SE

(330) 989-5162

Jacked Steakhouse – 124 N. Park Ave.

(330) 469-5208

Menu (Entrees BOGO 50% off)

Knoodle Hut – 1955 Nile Cortland Rd. NE

(234) 806-4335

Kozy Kitchen Family Restaurant – 2723 Elm Rd. NE

(330) 372-1252

Kyra Restaurant and Wine Bar – 5000 East Market St.

(330) 856-1966

Nova Coffee – 112 N Park Ave.

(234) 806-5556

Raptis Family Restaurant – 1939 Niles Cortland Rd.

(330) 856-3237

Red Plum Pizza and Pasta – 8212 East Market St.

(234) 223-2880

Menu (Free deliveries)

Saratoga – 129 E Market St.

(330) 393-6646

Sunrise Inn – 510 E Market St.

(330) 392-5176

Sweets and Eats – 163 Folsom St. NW

(330) 469-5781

The Chophouse – 1 American Way

(330) 856-2121

Menu (50% off regular menu)

The Hot Dog Shoppe – 740 W Market St.

(330) 395-7057

The Howland Bean – 8024 E Market St.

(234) 223-2389

The Hub Nutrition – 5000 East Market, Suite 6

(234) 223-2308

The Mocha House – 467 High St. NE

(330) 392-3020

Wedgewood Pizza – 8250 High St. NE

(330) 609-6699

West & Main Bar and Grill – 187 W. Market St.

(330) 974-1665

Menu