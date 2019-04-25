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Donna J. Beckwith Obituary

Hermitage, Pennsylvania - April 24, 2019

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Posted: Apr 25, 2019 07:12 AM EDT

Updated: Apr 25, 2019 07:12 AM EDT

HERMITAGE, PA (MyValleyTributes) - Donna J. Beckwith passed away Wednesday, April 24.

Donna was born January 1, 1950.

Visitation will be held Tuesday, April 30, 10:00 - 11:00 a.m. at Lakeside Evangelical Congregational Church, 3203 North Hermitage Road in Transfer, Pennsylvania.

Funeral service will be Tuesday, April 30 at 11:00 a.m. following visitation at the church.

Arrangements handled by John Flynn Funeral Home and Crematory, Inc.

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