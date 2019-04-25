Donna J. Beckwith Obituary
Hermitage, Pennsylvania - April 24, 2019
HERMITAGE, PA (MyValleyTributes) - Donna J. Beckwith passed away Wednesday, April 24.
Donna was born January 1, 1950.
Visitation will be held Tuesday, April 30, 10:00 - 11:00 a.m. at Lakeside Evangelical Congregational Church, 3203 North Hermitage Road in Transfer, Pennsylvania.
Funeral service will be Tuesday, April 30 at 11:00 a.m. following visitation at the church.
Arrangements handled by John Flynn Funeral Home and Crematory, Inc.