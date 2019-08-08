Canfield Fair 2019: Day 6 schedule

CANFIELD (WKBN)- Here is the Canfield Fair schedule for Monday, September 2:
GRANDSTAND ATTRACTION
- GABRIEL IGLESIAS –BEYOND THE FLUFFY WORLD TOUR 2019. 8:00 P.M.
- ATTEMPT GUINNESS BOOK OF WORLD RECORD-Largest Goat Parade Coliseum #8. 9:00 A.M.
- 4-H SADDLE HORSE FUN SHOW – North Ring. 8:00 A.M.
- ROOSTER CROWING CONTEST – South Ring. 9:30 – 10:00 A.M.
- FREE SEMINAR on “How to read a race program and wagering” Trackside 11:30 A.M.
- HARNESS RACING – PARI-MUTUEL BETTING – GRANDSTAND. 12:00 P.M.
- MULE RACING – GRANDSTAND. 12:30 P.M.
JUDGING SCHEDULE
- JR. FAIR POCKET PETS SHOWMANSHIP – Coliseum #8. 9:00 A.M.
- JR. FAIR INVITATIONAL DAIRY JUDGING – South Cattle Complex. 9:30 A.M.
- JR. FAIR GOAT COSTUME CLASS – Coliseum #8. 10:00 A.M.
- JR. FAIR LLAMA COSTUME CLASS – Coliseum #8. 10:30 A.M.
- JR. FAIR RABBIT COSTUME CLASS – Coliseum #8. 11:00 A.M.
- SADDLE HORSE COSTUME CLASS – Coliseum #8. 11:00 A.M.
- JR. FAIR PEE WEE SHOWMANSHIP – Coliseum #8. 11:00 A.M.
- *Following Wee Ones Showmanship
- ADULT DAIRY SHOWMANSHIP – South Cattle Complex. 12:00 P.M.
- SHEEP SHEARING DEMONSTRATION – Sheep Barn. 12:30 – 5:00 P.M.
- JR. FAIR MARKET LIVESTOCK SHOWMAN OF SHOWMEN -Coliseum #8. 2:00 P.M.
- DOG DEMONSTRATIONS – Coliseum #8. 5:00 P.M
All starting and completion times are subject to weather and crowd conditions. For more information visit the Canfield Fair website.