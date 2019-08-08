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Canfield Fair 2019: Day 6 schedule

Canfield Fair

Here is the Canfield Fair schedule for Monday, September 2

by: Michael Reiner

Posted: / Updated:
Canfield Fair 2017, Monday guide_408509

CANFIELD (WKBN)- Here is the Canfield Fair schedule for Monday, September 2:

GRANDSTAND ATTRACTION

  • GABRIEL IGLESIAS –BEYOND THE FLUFFY WORLD TOUR 2019. 8:00 P.M.
  • ATTEMPT GUINNESS BOOK OF WORLD RECORD-Largest Goat Parade Coliseum #8. 9:00 A.M.
  • 4-H SADDLE HORSE FUN SHOW – North Ring. 8:00 A.M.
  • ROOSTER CROWING CONTEST – South Ring. 9:30 – 10:00 A.M.
  • FREE SEMINAR on “How to read a race program and wagering” Trackside 11:30 A.M.
  • HARNESS RACING – PARI-MUTUEL BETTING – GRANDSTAND. 12:00 P.M.
  • MULE RACING – GRANDSTAND. 12:30 P.M.

JUDGING SCHEDULE

  • JR. FAIR POCKET PETS SHOWMANSHIP – Coliseum #8. 9:00 A.M.
  • JR. FAIR INVITATIONAL DAIRY JUDGING – South Cattle Complex. 9:30 A.M.
  • JR. FAIR GOAT COSTUME CLASS – Coliseum #8. 10:00 A.M.
  • JR. FAIR LLAMA COSTUME CLASS – Coliseum #8. 10:30 A.M.
  • JR. FAIR RABBIT COSTUME CLASS – Coliseum #8. 11:00 A.M.
  • SADDLE HORSE COSTUME CLASS – Coliseum #8. 11:00 A.M.
  • JR. FAIR PEE WEE SHOWMANSHIP – Coliseum #8. 11:00 A.M.
  • *Following Wee Ones Showmanship
  • ADULT DAIRY SHOWMANSHIP – South Cattle Complex. 12:00 P.M.
  • SHEEP SHEARING DEMONSTRATION – Sheep Barn. 12:30 – 5:00 P.M.
  • JR. FAIR MARKET LIVESTOCK SHOWMAN OF SHOWMEN -Coliseum #8. 2:00 P.M.
  • DOG DEMONSTRATIONS – Coliseum #8. 5:00 P.M

All starting and completion times are subject to weather and crowd conditions. For more information visit the Canfield Fair website.

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