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Canfield Fair 2019: Day 4 schedule

Canfield Fair

Here is the Canfield Fair schedule for Saturday, August 31

by: Michael Reiner

Posted: / Updated:
Canfield Fair Truck & Tractor pull

CANFIELD (WKBN)- Here is the Canfield Fair schedule for Saturday, August 31:

GRANDSTAND ATTRACTION

  • CANFIELD FAIR CHAMPIONSHIP TRUCK & TRACTOR PULL. 7:00 P.M
  • DRAFT PONY PIG IRON DERBY – GRANDSTAND. 8:00-11:00 A.M.
  • HARNESS RACING, PARI- MUTUEL BETTING – GRANDSTAND. Post Time 11:00 A.M.
  • WEINER DOG DERBY RACING – GRANDSTAND. TBD

JUDGING SCHEDULE

  • JR. FAIR RABBITS – Coliseum #8. 8:00 A.M.
  • JR. SADDLE HORSE DRILL TEAM – North Ring. 9:00 A.M.
  • CATTLE: JERSEY, GUERNSEY – South Cattle Complex. 9:00 A.M.
  • REGISTERED MINI HORSE UNDER 34″ – South Ring. 9:00 A.M.
  • REGISTERED MINI HORSES OVER 34″ – South Ring. Following
  • JR. FAIR POULTRY COSTUME CLASS – Coliseum #8. 9:30 A.M.
  • DRAFT HORSE: HITCH – East Ring. 10:00 A.M.
  • FASHION REVUE – Main Concourse Stage. 11:00 A.M.
  • JR. FAIR LLAMA EXHIBITION – Coliseum #8. 12:00 P.M.
  • SHEEP SHEARING DEMONSTRATION – Sheep Barn. 12:30 – 5:00 P.M.
  • SUPREME CHAMPION DAIRY – South Cattle Complex. 3:00 P.M.
  • JR. FAIR BEEF BREEDING PROJECTS – South Cattle Complex. 4:00 P.M.
  • JR. FAIR POCKET PET DECORATED CAGE – Barn #10. 5:00 P.M.
  • PONY HITCHES – South Ring. 6:00 P.M.
  • CATTLE: BEEF SHORTHORN – South Cattle Complex. 6:00 P.M.
  • DOG AGILITY DEMONSTRATION – North Ring. 7:30 P.M.

All starting and completion times are subject to weather and crowd conditions. For more information visit the Canfield Fair website.

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